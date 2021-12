Tony Alberto: “He llevado a Madrid la cocina tradicional de Huelva con el restaurante Mojama”

Tony Alberto Estevez, es nuestro protagonista de hoy, al que conozco desde que era un niño, cuando sus padres tenían un bar en la Punta del Caimán en Isla Cristina y que luego ampliaron con un nuevo establecimiento hostelero en el centro del pueblo con el nombre de El Nido de Rodri y otro en la playa central de la Antigua Higuerita “El Plantío”, que por cierto, es donde mi mujer y yo celebramos nuestro enlace matrimonial.

Pero vamos, toca hablar de Tony, quien desde niño se ha criado entre fogones y donde Rodri (qepd) y Leo, sus padres fueron sus maestros. Nuestro invitado de hoy siempre fue un persona muy inquieta, listo, observador, trabajador, cordial, risueño, servicial, solidario, optimista, con inquietudes, alto sentido de la amistad, vamos, muy buena gente.

Me ha costado que se parara un ratito para realizar esta entrevista, pues últimamente ha estado muy liado con nuevos proyectos en la capital de España, pero lo logramos como no podía ser de otra manera y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Qué decir, que parece una guerra fría. En cuanto a la hostelería muchas familias lo están perdiendo todo lo que lamentamos profundamente, pero si decir que nosotros en Casa Idolina, seguimos sobreviviendo y sumando día día mejor trabajo y mejores experiencias, a base de mucho trabajo y constancia.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la hostelería?

R. Sinceramente viendo el día a día, la vida no cambiará nada, si es verdad que han llegado muchas normas, costumbres y metodologías de trabajo que se quedarán, porque mejora toda tu empresa, minimiza trabajo y costes (importante) y como no, mejores resultados para clientes y cuentas de empresa.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Pues si, la tercera semana del primer confinamiento me quedé en el sofá sin habla y sin ver más allá, y solo pensaba en el futuro y todos estos años de trabajo perdidos. Ahora los años de referencia esperemos que sean 2022/23 para organizar nuestros negocios.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. – Pues llegas en el momento que estoy en un nuevo proyecto de restaurante, vamos, ya es una realidad desde hace unos días. Se llama MOJAMA (sabor del Sur), está en Madrid y lleva por bandera mi cocina (la de mis padres) y la buena materia prima de Huelva y toda su provincia. Está ubicado en Chamberí, barrio del centro de Madrid, en calle Fernandez de la Hoz, 42.

P. – ¿ Y cómo te va tu restaurante Idolina en Nerva?

R. – La verdad es que nos va genial, con algo de lucha con la falta de personal, pero vamos, como se dice en Isla Cristina, Viento en Popa y con mucho por hacer.

P. – Te están requiriendo de muchos lugares para llevar tu cocina. Cuéntanos algo.

R. – Propuestas si he tenido, para hacer siempre un copia pega de Casa Idolina, proyecto con mucho entusiasmo y muchas horas de trabajo que está dando su fruto y mucho que aún tiene que dar, poniéndole ese cariño, esa pasión y como no, esa forma de trabajar como me inculcó mi padre Rodri y mi madre Leonor.

P. – ¿Desde cuando te dedicas al mundo de la hostelería?

R. – Puedo presumir y decir que nací entre fogones, desde muy joven a los pies de mis padres. He pasando por restaurante en Islantilla, La Antilla, Nerva (actual), Cafeterías y Bares de Copas en Islantilla, Nerva y como ya he referido antes, pues el gran salto a la Capital de España gerenciando el restaurante Mojama.

P. – ¿Cuáles son tus platos preferidos y qué representa para ti las albondigas de chocos?

R. – Mis platos a los que le tengo más cariño son las albondigas de chocos, morrillos de atún a la roteña, rape a la cazuela y así podría llenar un libro.

En cuanto a las albóndigas de chocos, pueden ser el mayor orgullo y satisfacción de mi dedicación a la cocina, gracias a mis padres, unos referente en la Hosteleria de Huelva, ya que mi padre Rodri las empezó a elaborar en 1982 en su restaurante “El Nido de Rodri” en Isla Cristina.

P. – ¿Qué crees necesita Huelva para un mayor progreso de la hostelería?

R. – Union de la hosteleria y remar en el mismo sentido, y por favor, luchar con las asociaciones y demás departamentos oportunos, para dignificar la profesión de la hostelería que es un lujo en nuestra provincia, por la variedad que tenemos en nuestros platos tan sabrosos y con productos de primerísima calidad. Me sorprende por ejemplo, por qué pagamos gustosamente un simple refresco en Madrid a 3-4 euros y en Huelva 1.80-2.20 euros nos parece abusivo.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R – Mi niñez fue como la de cualquier niño, juego, diversión, estudios y locuras; soñé siempre con tener un gran negocio de la hostelería y poder disfrutar de mi sabiduría y educación recibida por mis PADRES.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Viajar, sacar postres nuevos, disfrutar de una buena cerveza y disfrutar de la familia.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en tu vida personal y profesional?

R. – Tanto a nivel personal como profesional, mis padres Rodri y Leonor.

P. – ¿Por qué saliste de Isla Cristina?

R. – Pues mis padres por la bajada de turismo en Isla Cristina, abrieron en La Antilla, y desde ahí empezaron a salirme proyectos por mi forma de ser y trabajar y propios clientes me ofrecían aperturas de locales y gerencia de los mismos.

Tony, me alegro como bien sabes, de todos los éxitos que vas cosechando. Esperando que esta nueva aventura madrileña te salga fenomenal.