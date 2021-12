Manolo Bernal: 'El cliente que más me sorprendió fue el ex Presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy' 

Hablar con Manolo Bernal Sánchez, que es el protagonista que se sube esta semana a esta vuestra sección, siempre es un placer y una satisfacción. Su nombre es sinónimo de emprendedor y de buen chef. Quizás esa sea la receta perfecta para triunfar en todo lo que se propone si hablamos de gastronomía.

Seguro que mis queridos lectores ya están asociando su nombre con el Fashion Beach Club de El Portil, un chiringuito legendario que este verano celebraban su 25 aniversario. Sin duda mucho ha cambiado ese oasis ubicado a orillas de la playa portileña de La Bota, con aquel otro que abría sus puertas en el verano de 1996. A día de hoy se ha convertido en todo un referente para los onubenses y para los famosos que nos visitan. Diría sin temor a equivocarme que se trata del ‘chiriguito’ estrella de la costa onubense.

Pero lo que no ha cambiado es su buena cocina ya que sigue siendo un templo del buen comer. Manolo ha sabido adaptarse a los tiempos y ofrece una carta repleta de propuestas gastro de lo más innovadoras, que le ha servido para conquistar a toda clase de paladares, eso sí, manteniendo siempre los productos de la tierra.

Hacía meses que quería entrevistarlo, pero en plena campaña era complicado, así que ahora que está en tiempo de relax, o al menos eso pensaba, quedamos en tomar una cerveza y conversar, pero durante la entrevista me habló que estaba enfrascado en un nuevo proyecto que muy pronto abrirá sus puertas en la capital onubense.

Pero para que ustedes conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestro personaje, les recomiendo su lectura, así que vamos a ello.

Tras muchos meses de ajetreado trabajo ¿ahora disfruta del merecido ‘descanso del guerrero’? ¿O por el contrario te encuentras envuelto en otros proyectos?

La verdad que un poco más relajado sí, pero como tengo más negocios con otros socios, a parte del Fashion Beach Club, como son (Pura Vida de Punta Umbria, La Tapería de las Monjas y (New Coffee en Nuevo Portil), seguimos en la batalla y más en fechas tan señaladas como las Navidades.

Además, tenemos ahora entre manos un proyecto en Huelva muy bonito y que estamos deseando poder empezar con las obras y que ya diré muy pronto donde se ubica, aunque ya hay muchos que saben de qué se trata…jejeje.

Tengo claro que serán pocos los que no conozcan el Fashión Beach Club de El Portil. Pero si así fuese, cuéntale a mis queridos lectores que pueden encontrar durante la temporada veraniega en tu establecimiento

En Fashion Beach Club pueden encontrar una cocina diferente a la de otros chiringuitos.No digo ni mejor ni peor, pero tratamos de dar una cocina muy elaborada y con una materia prima de primera. Estamos especializados en el atún rojo, con más de treinta platos diferentes.

Si pudieses compartir fogones con un chef ¿Quién sería tu compañero de cocina?

Para eso no te tienes que ir muy lejos, en Huelva y provincia tenemos a unos extraordinarios profesionales, Huelva cuenta con una cocina que en pocos sitios se ve.

Pero si pudiera, echaría una temporada con cada uno de ellos para seguir aprendiendo

Por cierto, ¿de niño ya jugabas con el delantal puesto? ¿O con qué soñabas ser de mayor?

No creas, de niño lo que me gustaba era la electricidad y la electrónica, no había nada que me gustara más que una caja de herramientas.

Pero como mi padre tenía un bar, yo iba todos los fines de semana con mi hermano a echar una mano.​

Ya con 15 años empecé dando servicios los fines de semana, como bodas, bautizos etc… Y así además, echaba una mano económicamente en casa.

Y desde entonces no he parado de trabajar.De un sitio para otro y aprendiendo de todos, nunca en cocina, siempre en hostelería, pero en siempre en sala

A los 24 años de edad abrimos una discoteca junto a mis hermanos (El Cairo) y ya desde entonces he sido mi propio jefe.

Tu establecimiento tiene fama que quien lo visita y ve la carta, elige productos, no platos.

La verdad es que sí nos hemos ganado una fama, sobre todo desde hace unos años, en la que me propuse dar un cambio a la carta y ofrecer algo diferente, que no fuera un típico chiringuito, sino más bien un restaurante.

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de un plato que te hizo soñar?

Fue un plato de morrillo de atún rojo que hizo Ángel León, desde entonces quise saber más sobre esta maravilla de producto como es el atún rojo

¿Quién ha influido en tu estilo o filosofía de cocina?

Pues aparte de los buenos cocineros con los que he trabajado desde joven, como ha sido Luis López Galdeano, cuando estaba trabajando yo en el Estero con 19 años, que aunque no estaba en cocina, me llevaba más tiempo allí que en la sala, preguntándole como se hacía cada plato, hasta uno de los últimos con los que trabaje, como es Paco Pepe, un gran tío y que te enseña todo lo que sabe.

Recuerdo que un día me dijo…compra estos productos que vamos a hacer una comida entre amigos y te enseño algunas de mis recetas… y la verdad es que desde entonces sigo buscando cosas nuevas y diferentes con la que agradar a mis clientes.

Tendrás un restaurante preferido ¿Cuál es?

Un restaurante preferido como no podía ser otro por su producto estrella es El Campero que está en Barbate.

¿Qué te inspira? o ¿De dónde sacas la inspiración?

Me inspiran otros cocineros, quiero aprender de ellos todo lo que pueda.

También soy de leer muchos libros y ver programas de cocina, cada vez que estoy en casa es lo que veo.

Por desgracia no he estudiado cocina, pero siempre digo que donde más se aprende es estando trabajando al lado de buenos profesionales, en el tajo como se dice.

¿Cuál es tu ingrediente favorito?

Tengo muchos, desde el jengibre hasta todas las especias, cada una aporta algo diferente, por lo que no pueden faltar en una cocina

¿Cómo es ese rinconcito preferido para relajarte y cargar pilas?

Sin duda donde más relajado estoy es en casa, tomando un café en la terraza junto a mi mujer.

Porque escogiste La Playa de la Bota y ¿cuántas temporadas ya al pie del cañón?

Salió a concurso esa zona para montar un chiringuito y no me lo pensé.

La verdad que es una zona muy bonita, ¿pero qué playa de las que tenemos en Huelva no la es?

Sé que tu carta es muy variada y elaborada. Pero si tuvieses que recomendar el producto estrella que nadie debería dejar de probarlo de tu establecimiento ¿Cuál sería?

Sin duda el atún rojo, como he dicho antes, tenemos más de 30 platos diferentes, trabajando todas las partes de él.

Otro de los alicientes de tan maravilloso espacio y lo digo por experiencia propia, es la celebración de bodas al atardecer. ¿Este verano han sido muchas las parejas que han decidido darse el ‘SI QUIERO’ en tan prodigioso marco?

La verdad que este año como el anterior y por culpa del COVID han sido menos las parejas que se han decidido a casar, no obstante, han sido algunas las que hemos tenido y que han disfrutado del entorno y de nuestros menús.

Son muchos los famosos/as que son asiduos cada verano en tu establecimiento. ¿Quién diría que es el que más te ha sorprendido?

Si son muchos los famosos que han pasado por allí, pero el que más me sorprendió sin duda fue el antiguo Presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy y su esposa, además repitiendo.

Pero también han pasado Luis Fonsi, como no, nuestra querida Carolina Marín, a quien queremos mucho y un largo etc…

El sector ha vivido momentos difíciles con el maldito virus. ¿En tu caso te ha afectado? o el hecho de trabajar solo en temporada de verano no lo has notado

Claro que nos ha afectado, sobre todo el año pasado, fueron muchos gastos extras y con menos clientela.

Este año ha estado ya mucho mejor ya que al haber tanta gente vacunada se notaba menos miedo.

Siguiendo en clave de pandemia ¿Qué hiciste durante el confinamiento?

Pues si te digo la verdad, me vino hasta bien, hacia muchísimo tiempo que no me cogía unas vacaciones y así me lo tomé, disfruté de mi mujer y mi hijo como hacía tiempo, ya sabes…uno sale de casa muy temprano y vuelve cuando están todos ya dormidos, es lo que tiene esta profesión, sobre todo cuando es tuyo el negocio.

Además seguir cocinando y probar platos nuevos.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo ¿Te gustaría decir algo más y que durante la entrevista no te haya preguntado?

Nada más Félix agradecerte que me hayas hecho un hueco en este ‘Rincón Choquero’ tan entrañable.