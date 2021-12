Pilar de Miguel: “Nos hemos convertido en grandes consumidores de redes sociales”

Es siempre motivo de satisfacción que se acerque por esta sección una entrañable amiga. Me refiero a María del Pilar de Miguel Banzo a la que conozco desde los años 90, cuando se ocupaba ocupaba del marketing en la Telefónica de Huelva, donde además empatizamos rápidamente, quizás por nuestras raíces sorianas, (toda mi familia materna es de esa tierra castellana) pues nuestra invitada de hoy es natural de un pueblo de Soria, de la zona de pinares, llamado Navaleno, situado en la carretera de Sagunto a Burgos. Allí estudió el bachiller elemental y en Soria, el bachiller superior, siempre con beca porque económicamente no podía ser de otra manera. Cursó magisterio en la escuela Normal de Soria como alumna libre y le concedieron beca para estudiar Ingeniería técnica industrial en Madrid carrera que terminó en la capital de España. Más tarde, se licenció en

Derecho en la Universidad de Huelva.

Como ingeniero técnico empezó su vida laboral y tras dos años en una empresa de patentes y marcas, se presentó y aprobó una oposición como técnico en Telefónica donde se prejubiló.

Pilar es una persona muy entrañable y buena gente, aparte de educada, culta, simpática, cordial, optimista, con alto sentido de la amistad, solidaria, trabajadora…

Cuando me pongo en contacto con ella para realizar esta entrevista no pone ninguna objeción, por lo que comenzamos y aquí está el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Yo pienso que la situación actual es inesperada para todos, llevamos casi dos años conviviendo con una pandemia que nos está dejando muy tocados mentalmente con miedo, mermada la vida social, cultural de ocio y, sobre todo con una incertidumbre laboral y

económica muy preocupante.

P. – ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y especialmente en el mundo de la comunicación?

R. – Después de la pandemia, yo pienso que tenemos que asumir que el COVID 19 se quedará con nosotros, hemos aprendido a confiar en la cienciay a tener claro que en este siglo, lo que ocurre en una parte del mundo nos afecta a todos tanto en la economía como en la sanidad la política etc.

El mundo de la comunicación es vital en esta globalización porque nos hemos convertido en grandes consumidores de redes sociales y estamos ya practicando el teletrabajo que con la nueva situación ha venido para quedarse, por lo que es vital que internet llegue a todos los rincones del país que además sería una gran ocasión para que nuestros pueblos fijen población.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – No he pasado miedo, la verdad, sí un poco de preocupación por mis hijos, eso sí.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Proyectos para el futuro, modos de vida ya tengo pocos por mi edad, pero si tengo en mente los viajes y actividades que no había podido hacer nunca.

P. – ¿Qué ha significado para ti Telefónica?

R. – La empresa que me ha dado mucho a lo largo de mi vida, porque he estado trabajando y residiendo en cuatro provincias, por lo que además de la formación laboral propiamente dicho estando en diferentes puestos de trabajo, he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y distintos modos de vida.

En telefónica además alcancé la independencia económica que es lo que considero más importante.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu vida profesional?

R. – Los recuerdos son buenos, los humanos, al menos, yo tiendo a olvidar los menos buenos. He trabajado en Madrid, Barcelona, Almería y por fin en Huelva, he pasado muy buenos momentos, he conocido a compañeros muy interesantes, me he promocionado en mi profesión y por lo tanto, me he sentido contenta conmigo misma.

P. – ¿Te imaginabas la proyección que ha tenido la telefonía?

R. – Sí, pues ya se veía venir con la gran implantación de la telefonía móvil el gran paso que íbamos a experimentar y, los terminales tan sofisticados que son verdaderos ordenadores que llevamos encima.

Yo lo empecé de todas formas a presentir con ocasión de la Expo-92 y la Olimpiadas de Barcelona con el gran trabajo y resultados que llevó a cabo telefónica en esos eventos.

P. – ¿Qué echas de menos de aquella época?

R. – Pues nada, fue una etapa de mi vida y si echo algo de menos es la juventud.

P. – Para una soriana como tú, ¿qué significa Huelva?

R. – Huelva es mi segunda tierra, es donde más años he pasado, me he casado, siempre me sentí muy bien acogida y desde que llegué me sentí rociera, y onubense, aquí, me siento feliz.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – De mi niñez recuerdo también lo bueno, es decir, vivir en un pueblo donde se jugaba en la calle incluso con frio, tener mucha familia, recuerdo esas navidades en familia y también los sueños y soñaba de mayor con una vida parecida a la que tengo, soñaba con ser abogada cosa que hice realidad en Huelva donde me colegié. Otra cosa que debo también a esta tierra.

P. – ¿Quiénes son tus referentes a nivel personal y profesional?

R. – Mis referentes en la vida han sido personas muy cercanas a mi. Mis padres mi tía y madrina que fue mi segunda madre y, una muy buena maestra que tuve en el pueblo. Profesionalmente influyó mucho en mí una mujer que además de dirigir el Colegio Menor en mi tierra, donde estuve, era directora de la Escuela Normal de Soria y que me empujó a luchar por mis proyectos y a creer que si te lo propones, lo consigues con esfuerzo y trabajo.

P.- ¿Se están cumpliendo los proyectos de vida que tenías?

R. – Sí. puedo decir que si.

P. – ¿A qué dedicas tu tiempo libre?

R. – Lo dedico a mis aficiones que tengo tantas que no me aburro nunca, a mis amistades, y siempre que puedo a la familia.

Pilar, que me alegro verte, feliz con optimismo y disfrutando de tu tiempo.

Cuídate amiga.