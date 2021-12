Victor Valle Rojas: “A la Semana Santa se han acercado verdaderos indocumentados”

Se acerca hoy a esta ventana pública Victor Valle Rojas, “Vitin” para los amigos, a quien conocí en el 2009, a través de nuestro común amigo Manu Asuero.

Persona cordial donde las haya, risueño, optimista, buen amigo, solidario, le gusta viajar, disfrutar de la gente que quiere, la guitarra le chifla, hacer deporte le encanta al igual que vivir todas las tradiciones de Huelva, entre ellas la que más le apasiona es la Semana Santa, es la forma que tiene de entender la vida, aparte es comprometido con la sociedad… en definitiva muy “güenagente”.

Nacido en Huelva el 9 de abril del 1977, cursó estudios en el Colegio Colon (Maristas) y su formación académica la hizo en la universidad de Huelva estudiando Ciencias Empresariales. Profesionalmente se desarrolló en la actividad financiero-hipotecaria, pasando en primer lugar por Kiron servicios financieros. Posteriormente siendo delegado en Huelva de la gestoría Diagonal Gest durante varios años, y finalmente trabajar como apoderado financiero para Bellver Candela. De ahí ha saltado a un campo absolutamente distinto como es el de las empresas dedicadas al mundo portuario, trabajando para Bergé Marítima hace 6 años y desarrollando varios puestos hasta que, a día de hoy, es coordinador de operaciones en el departamento de Impala Terminals donde se recepciona y manufactura concentrado de mineral.

A nivel personal, se ha criado en una familia de cofrades, es nieto, hijo, y padre de pasionista, su niñez ha estado siempre vinculada a la Hermandad de Pasión, y en ella, no solo está su familia, sino que ha tenido la suerte de conocer a quienes son sus verdaderos amigos, gente que son hermanos para él más allá de la terminología capirotera.

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista, al principio le sorprende, pero noto que le hace ilusión, lo cual le agradezco, pues es señal que lo vamos a pasar bien charlando un ratito y, con la amabilidad que le caracteriza acepta y empezamos así:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

La situación es difícil, inesperada, y como tal, ha sido dura de asimilar por parte de toda la sociedad. En pleno siglo XXI encontrarnos con una pandemia de este calibre va a suponer un punto de inflexión en los modelos de vida que hasta ahora llevábamos, creo que lo tenemos claro, esto ha llegado para quedarse, y cuanto antes seamos capaces de acomodarnos a estas nuevas formas de relación social, antes volveremos a alcanzar una vida más plena y más satisfactoria para todos.

¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y especialmente en Huelva?

Jose Luis, realmente creo que la pandemia no va a terminar, esperemos que se controlen los casos, que las vacunas surtan los efectos deseados, y que normalicemos un virus que sin ser un entendido en la materia ha venido para quedarse a convivir entre nosotros, por lo tanto, la vida futura será muy cercana a la que actualmente tenemos, seguirán las mascarillas, las restricciones en espacios cerrados, y ciertas normas de control social. En el caso concreto de nuestra ciudad, será reflejo de la sociedad andaluza, nos afectará de un modo similar al de otras provincias hermanas.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo como tal no diría, pero si mucha incertidumbre sobre todo en los primeros días de restricción. Durante la pandemia salía de casa cada mañana, y ese camino hacia el puerto exterior de Huelva, sin coches por la carretera, sin tráfico alguno, era como una peli de Amenábar. Por otro lado, las visitas a mi hijo aparcando el coche en una acera, y mi niño asomado al balcón, eran especialmente dolorosas, por esto digo, que más que miedo, era incertidumbre a lo que se nos venía, ha sido muy duro, esa es la realidad.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

En la actualidad, soy Coordinador de departamento de la empresa Bergé Marítima en Impala Terminals. Llevamos el peso de toda la parte productiva del negocio aportando maquinaria y operarios, tenemos más de 50 trabajadores. Mi tarea es la de organizar dichos trabajos para el cliente. Laboralmente, Bergé es una empresa consolidada en el sector a nivel nacional, y siempre te da oportunidades de crecimiento futuro. Pero el verdadero proyecto que tengo es el de intentar ser feliz cada día, creo que es el mejor epílogo que nos puede dejar esta pandemia.

¿Qué significa para ti la Semana Santa de Huelva?

Bueno, la Semana Santa de Huelva es la de mi tierra, y por lo tanto, es muy especial, pero para mí la Semana Santa en general engloba una serie de factores que me fascinan, como es su historia, su apartado artístico, como fenómeno antropológico y social, su parte costumbrista, de tradición familiar, su desarrollo como fenómeno de masas, sin olvidar su axiomática religiosidad evidentemente. Reconozco que es la sevillana la que más disfruto y a la que más tiempo le dedico.

¿Estar dos años sin Semana Santa, que ha supuesto para las hermandades?

Verdaderamente ha sido muy meritorio el esfuerzo realizado por todas las Cofradías. Creo que las hermandades de un tiempo a esta parte han sabido catapultar no solo su desarrollo como expresión festiva y tradicional, que en el caso de nuestra ciudad está en el punto más álgido de su historia, sino que, además, han puesto en valor todo el trabajo de ayuda social que desarrollan. Esto a su vez, ha sido fundamental para que a los cofrades se les respete y tengan el lugar que merecen en la ciudad, y la pandemia, ha servido para mostrar el lado más caritativo y más humano, sin olvidar el esfuerzo que se ha seguido realizando por aumentar patrimonialmente todas y cada una de las hermandades que conforman nuestra Semana Santa.

¿Qué añadirías y quitarías de la Semana Santa de Huelva?

Como he dicho anteriormente, la Semana Santa está viviendo una época de absoluto esplendor en todos los sentidos, pero como pasa con todo lo popular, la repercusión que tiene hoy día en los medios, ha provocado que verdaderos indocumentados se acerquen a la Semana Santa en busca de un protagonismo propio, gente ignorante y sin principios, se apalancan en los cargos lapidando a las cofradías, esto además trae el consiguiente aburrimiento de personas con formación que podrían aportar muchísimo, y que se alejan de la gestión propia de las Hermandades por evitar el contacto con este tipo de individuos.

¿Qué piensas necesita Huelva para despegar de una vez?

Creo que no voy a ser muy original en mi respuesta, necesita políticos involucrados en la ciudad, y consecuencia de ello, es la escasez de infraestructuras de comunicación que lastran a nuestra tierra desde tiempo inmemorial.

¿Cuáles son tus mejores y los peores recuerdos profesionales?

De todas las etapas profesionales tengo muy buen recuerdo, en todas se aprende, siempre encuentras profesionales que además de aportar en lo formativo lo hacen en el plano de lo personal que es tanto o más importante que lo primero. El peor recuerdo cuando me despidieron debido a la crisis financiera que vivió España durante el 2011.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Recuerdo vivir en la calle, entre el Molino de la Vega y la plaza de la Merced, todo el día pegado a una pelota de fútbol, sigo conservando amigos desde la niñez, y creo que soy muy afortunado por ello. A la pregunta de que soñaba, no he sido niño de tener una idea concebida de lo que quería ser.

¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

Me encanta viajar, hacer deporte, tocar la guitarra, estar con los amigos, leer sobre arte-historia-cofradías, disfrutar de mi familia y mi hijo, y de todas las tradiciones tan maravillosas que tiene esta bendita ciudad.

¿Quienes son o han sido tus referentes a nivel personal y profesional?

En la vida siempre hay personas que te marcan, en mi caso la perdida repentina de mi padre me ha marcado bastante a pesar de que ya era adulto. Me gusta quedarme con todo lo bueno que tiene la gente, aprender del que sabe mucho de lo suyo, soy sapiofilico por naturaleza (jaja) y no tengo reparos en preguntar por todo y disfruto mucho con ello.

¿Quieres añadir algo más?

Darte las gracias por acordarte de mí, un abrazo enorme.

Vitin, ha sido una gozada y un lujazo que formes parte de esta serie de entrevistas, me ha alegrado verte feliz, optimista y con esa filosofía de vida que tienes. Y desde luego esperemos que los contagios bajen y que podamos disfrutar este próximo 2022 de la Semana Santa.