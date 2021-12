Fernando Domínguez: “La luz de Huelva es única para un artista pictórico”

Fernando Domínguez Rivas es nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo pandémico, lo cual me llena de satisfacción, pues lo conozco desde los años 80, cuando tenía junto a su compañero Paco, el centro de enseñanza pictórico Arte 2, en la calle Marina y coincidíamos muy a menudo en el Bar La Marina a la hora del aperitivo y, siempre era un lujazo echar un rato de cháchara con ellos.

Paco nos dejó hace ya bastantes años, pero con Fernando sigo manteniendo esa amistad que granjeamos desde que nos conocimos y cuando nos vemos, la verdad es que es una gozada el rato de conversación que mantenemos, pues nuestro protagonista de hoy es una persona entrañable, empático, sociable, simpático, solidario, con alto sentido de la amistad, optimista, ocurrente, inteligente y, desde luego muy buena gente.

Natural de Puebla de Guzmán, desde el 29 de marzo de 1962, tiene un currículum más que importante. Tomen nota:

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

1980 Casa de la Cultura. Huelva.

1982 Círculo de la Amistad. Córdoba.

Caja Provincial de Ahorros. Huelva.

1983 La Palma del Condado y Niebla

1984 Galería Andalucía. Marbella.

1986 “1, 2, 3 …otras visiones” Casa de la Cultura. Huelva (con Tereñez y J. P. Vázquez).

1992 Club Marítimo. Punta Umbría.

2003 Galería 1900. Huelva.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)

1981 Salón de Otoño. Facultad de Bellas Arte. Sevilla.

1982 Salón de Otoño, Facultad de Bellas Artes. Sevilla.

1984 “Ocho pintores y dos escultores”. La Carbonería. Sevilla.

1985 “Fin de Carrera”. Facultad de Bellas Artes. Sevilla.

1986 Certamen Hispanoamericano “Vazquez Diaz”, Diputación Provincial. Huelva y Homenaje a Pepe Caballero. Huelva.

1987 Nacional de Pintura. Ayamonte. Primer Premio.

1988 “Por una Huelva descontaminada” Casa de la Cultura. Huelva.

Nacional de Pintura. Gibraleón. Primer Premio.

“Dibujonuba”. Ayuntamiento de Huelva

1989 “Evolución de la escultura en el Museo de Huelva”, Huelva. (Equipo 2).

“Huelva a Génova. Prittori e Scultori”. Palazzo dell Academia Lingüística,

Génova (Italia) (Equipo 2).

“Pintores para el 92”. Museo Provincial. Huelva. (Equipo 2).

1990 “Pintores para el 92”. Museo Provincial. Huelva (Equipo 2). Primer Premio.

“La imagen sugerente”. Museo Provincial. Huelva (Equipo 2).

1991 “Huelva descubridora. Descúbrela” (Equipo2) Huelva, Madrid y Sevilla.

1992 Selección de “Pintores para el 92”. El Monte. Sevilla.

1994 Nacional de Pintura y Escultura. Bollullos del Condado. Mención de Honor

“Llenar el espacio”. El Monte. Huelva, 2000 “El discurso de la pintura onubense en el siglo XX”. Casa Colón. Huelva.

OBRAS EN:

Museo de Huelva, Fundación El Monte, Diputación de Huelva, Ayuntamientos de Huelva, Gibraleón, Ayamonte, Puebla de Guzmán y Asociación Herrerías

COLECCIONES PRIVADAS:

Desde el 2004 trabaja con la Galería SUSANE PECKET. LIVERPOOL, representado por las galerías A. GARDUÑO (Sevilla) y por Dominique Levy-Gory.

Una vez que ya conocen un poco más a Fernando, pasamos a la entrevista, que resulta de lo más amena y entretenida.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Como dice Antonio Escohotado, Es algo que se ha vivido en algún momento a lo largo de la historia.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo el mundo de la cultura?

R. – Pienso que el mundo de la cultura seguirá trabajando con más o menos dificultad, pero no parará y la vida ya ha cambiado

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – No, porque he estado recluido en mi casa y en mi estudio produciendo grandemente.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora?

R. – Seguir trabajando concienzudamente y no dejar de innovar y experimentar con nuevas técnicas y materiales.

P. – ¿Qué crees necesita Huelva para salir adelante?

R. – Muy sencillo, trabajo e ilusión colectiva por seguir adelante, no esperando a que nos vengan a ayudar.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – La ciudad donde nací con una luz única para un artista pictórico.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida profesional?

R. – A lo largo de mi trayectoria profesional he trabajado individualmente y en equipo sintiéndome muy a gusto con los dos tipos de actividad.

P. – ¿Se valoran en Huelva a los artistas de la tierra?

R. – Como en todo, a unos más que otros, influyendo temas que nada tienen que ver con el arte pictórico o escultórico.

P. – ¿Qué ha significado Arte Dos para los pintores de Huelva?

R. – Fue una experiencia maravillosa, donde pasaron muchos artistas que después se han consagrado como tales: Victor Pulido, Angeles Oria, Manolo Hidalgo, Mario Marín.

Estos dos últimos merecen consideración especial al formar el equipo Paco Pérez, cuya gesta merecen, para mí, el apelativo de la vanguardia onubense.

P. – ¿Quiénes son los pintores que más te han impresionado de Huelva?

R. – D. Sebastián García Vázquez, D. Daniel Vázquez Díaz, José Caballero y Florencio Aguilera y nuestra apreciado Pepe Guevara y todo aquel que se atreva a coger un pincel .

P. – ¿Qué diferencia encuentras entre los pintores de hoy y los de tu generación?

R. – Los pintores de hoy han visto más internet, por lo que se van visto más influenciados por técnicas y materiales.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesional?

R. – En la vida personal: mi abuelo Fernando y mis padres y en la vida profesional: Jorge Oteiza y Giorgio Morandi y en mis salidas profesional, D Sebastian García Vázquez.

Pero me gustaría añadir otro de ficción:

El coronel Aureliano Buendía. No como revolucionario sino por la sorpresa de cuando su padre lo llevó a conocer el hielo…

A mí mi padre y mi abuelo me llevaron a ver los salones de espejos y a la mujer culebra.

Fernando, el ratito que hemos echado charlando mientras te tomabas el café, me ha resultado muy gratificante, y, me ha agradado mucho verte feliz, con ilusiones y con optimismo, que con los tiempos que corren no es nada fácil.