El Sporting de Huelva no se achica ante el Real Madrid

Viajan dispuestas a dar la campanada. El Sporting de Huelva se desplaza a la capital de España, donde mañana miércoles se medirá al Real Madrid en el último partido del año y de la primera vuelta. Aunque el equipo onubense se presenta como víctima propiciatoria para el coloso blanco, las sportinguistas no descartan la sorpresa, amparadas en su buen rendimiento a domicilio.

“Fuera de casa, el equipo está haciendo una de las mejores temporadas de su historia. Solamente hemos perdido un partido lejos de La Orden de todos los que hemos jugado y venimos de hacer dos buenos encuentros en Bilbao y San Sebastián. Pero en casa no acabamos de encontrar el camino. Es al revés de todos los años“, señala Antonio Toledo.

Progresión en el juego

Por todo ello, el preparador de las blanquiazules no quiere hacer un drama del hecho de que su equipo sea el único de la Primera División que aún no conoce el triunfo. “Llevamos nueve empates. Ya no me voy a obsesionar con cuándo llegará la victoria. Yo lo que deseo es que el equipo siga en esta proyección de juego“, sentencia.

-LA 15ª JORNADA

Athletic de Bilbao – Atlético de Madrid (Miércoles, 16.00 horas)

Betis – Villarreal (Miércoles, 16.00 horas)

Real Madrid – Sporting de Huelva (Miércoles, 16.00 horas)

(Miércoles, 16.00 horas) Deportivo Alavés – Real Sociedad (Miércoles, 17.00 horas)

FC Barcelona – Madrid CFF (Miércoles, 17.00 horas)

Levante – Rayo Vallecano (Miércoles, 17.00 horas)

Sevilla FC – Granadilla (Miércoles, 17.00 horas)

Valencia CF – SD Eibar (Miércoles, 18.00 horas)

-ASÍ VA LA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

FC Barcelona: 42 puntos Real Sociedad: 34** Atlético de Madrid: 28 Athletic de Bilbao: 23 Granadilla Tenerife: 25 Levante UD: 22** Deportivo Alavés: 22 Madrid CFF: 20 Real Madrid: 20 Sevilla FC: 18 Real Betis: 15 SD Eibar: 10 Sporting de Huelva: 9 Valencia CF: 11 Villarreal CF: 8** Rayo Vallecano: 5

*El primer clasificado se proclama Campeón de Liga y también se clasifica para la Champions League, junto al segundo y al tercero. Descienden los dos últimos clasificados.

**Levante y Real Sociedad han sido sancionados con tres puntos menos y el Villarreal con seis puntos menos por no llevar el logotipo que exige la RFEF en sus equipaciones. Los tres clubes han recurrido el castigo, por lo que no se les han descontado los puntos en esta clasificación.