Chuli tampoco renace en el Hércules

Se fue del Recreativo de Huelva como una gran estrella tras marcar 15 goles en una temporada en Segunda División. Probó las mieles de la Primera División y de las competición europea, pero desde entonces su trayectoria es un continúo declive. Regresó al Decano para ser el jugador referente del equipo y terminó fracasando y siendo partícipe del doble descenso de los albiazules a la Tercera RFEF. Y ahora tampoco le están saliendo las cosas a Chuli en Alicante.

El delantero onubense, que compite con el Hércules en la Segunda RFEF, ha tomado parte en 14 de los 16 partidos jugados por su equipo, pero sólo en siete de ellos ha sido titular. Y no ha disputado un encuentro completo. En total, suma 594 minutos de juego, a razón de 42 minutos por actuación. Y ha marcado un único gol, aunque fue decisivo, ante el Intercity, en la segunda jornada. Desde entonces, una prolongada sequía de tres meses sin ver portería.

Hasta de lateral derecho

No obstante, Chuli asume con naturalidad el ocaso de su carrera. Ha llegado a decir que está dispuesto a ser el aguador, con tal de ayudar al conjunto alicantino a ascender a la Primera RFEF. Y quien le conoce bien, sabe que no es una declaración vacía. Puede que ya no sea un futbolista decisivo, pero siempre lo da todo, siempre está dispuesto a todo por el equipo. Y como buena muestra de ello, ha llegado a jugar hasta de lateral derecho este curso en el Hércules.

Un retorno ruinoso

Nacido en Huelva el 25 de enero de 1991, Manuel Jesús Vázquez Florido, más conocido como Chuli, cuenta con un extenso y laureado currículo, con presencia en Primera y Segunda División, tras militar en equipos como el Recreativo, Getafe, Lugo o Betis, entre otros. Chuli abandonó el Nuevo Colombino el pasado 30 de junio siendo uno de los retornos más ruinosos de la historia reciente del Recre (6 goles en 43 partidos). En Alicante ha firmado por un año con opción a otro.