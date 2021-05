Chuli pide perdón “a los recreativistas de verdad” tras “la temporada en la que más he trabajado”

El punto y final de la peor temporada del Recreativo de Huelva en sus 131 años de historia, es también el pistoletazo de salida para que los futbolistas que han llevado al Decano a la quinta categoría del fútbol español, hagan examen de conciencia y planes de futuro, pues se da por hecho que muy pocos se quedarán en el Nuevo Colombino.

Uno de los futbolistas que no continuará es Chuli, quien ha puesto fin a lo que califica como “la peor temporada de mi carrera“, pidiendo “perdón al club y a la afición por el desastre. A los recreativistas de verdad, a los que su vida es el Recre, desde el respeto, perdón“, señala, distinguiendo a unos aficionados de otros.

De fichaje estrella a estrellado

El ariete asegura que “ha sido la temporada en la que más he trabajado (mañana y tarde). La que más empeño he puesto y la que peor resultado ha dado, pero sigo creyendo en el trabajo. Me he caído, pero me levantaré, por mí y por los míos, los que comparten mis días. Disculpas también a vosotros por haceros sufrir con mis malos humores“.

Un fichaje ruinoso

Incorporado a las filas albiazules como el refuerzo estrella que debía liderar al Recre al ascenso a la Segunda División, Chuli abandonará Huelva -termina contrato el 30 de junio- dejando al Decano en la Tercera RFEF y siendo uno de los fichajes más ruinosos de la historia del Recreativo, pues sus dos temporadas han costado unos 200.000 euros al club, a cambio de 6 goles en 43 partidos.

-EL RENDIMIENTO DE CHULI EN EL RECRE