Casi 500 nuevos casos de Covid en Huelva en vísperas de Navidad y Fin de Año

El coronavirus ha cogido la peor de las derivas en vísperas no ya de la cena de Nochebuena sino de los macro-eventos de nochevieja y fin de año y cabalgatas de Reyes Magos. Mientras que las aglomeraciones no cesan en la calle y en los locales de todo tipo la pandemia va a lo suyo. Y la única barrera que tiene delante son las mascarillas y el certificado Covid. No hay más restricciones.

Así que este lunes la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía reporta casi 500 nuevos contagios en la provincia de Huelva, 488 en concreto, cifra récord aunque los datos son de las últimas 48 horas. Además, crecen las hospitalizaciones hasta llegar a 40 personas ingresadas, 6 de ellas en unidades de cuidados intensivos.

La tasa de incidencia acumulada en Andalucía el pasado viernes 17 de diciembre era de 293 y de 353en Huelva. Hoy día 20 la tasa andaluza crece hasta los 392 casos y en Huelva hasta los 439. 86 puntos en solo un fin de semana.

Y el ritmo de contagios es más que preocupante en esta nueva etapa pandémica que está llamando a las puertas: 2.256 a 14 días y 1.518 a la semana. También se nota el impacto en los hospitales, con 19 personas hospitalizadas por Covid en la última semana en Huelva.