Poli Rincón: “Viví en Huelva y en el Recre uno de los mejores años de mi vida”

Mi estado esta semana es de satisfacción y bienestar. Para mí es un placer y todo un orgullo tener en esta vuestra sección, que me brinda la dirección de www.diariodehuelva.es, al ex futbolista internacional Hipólito Rincón Povedano, más conocido como Poli Rincón, al cual le tengo en bastante estima. Y que actualmente ejerce como colaborador en el programa Tiempo de Juego.

Lo conocí estando yo recién llegado a Huelva, allá en por el año 1977. Y parece que lo estoy viendo hecho un crío y conduciendo un Renault 12, de color blanco si mal no recuerdo. Tuve la fortuna de coincidir como vecinos en la calle Palos y conocerlo en lo personal. Desde el primer momento percibí que era un chico educado, empático, agradable, comedido y ‘guena’ gente . Pero sobre todo con la cabeza bien asentada para su edad, algo importantísimo en los chicos jóvenes que viven lejos de su entorno. Y como futbolista me percaté cuando lo vi sobre el verde del Viejo Colombino que, si no se le subían los humos a la cabeza y las lesiones le respetaban, iba para pelotero caro.

Y la verdad que no erré, pues tras su magnífica temporada en Huelva, todo fue a pedir de boca, convirtiéndose en un gran goleador, con un palmarés importante por los equipos que pasó, especialmente por el Real Madrid y Betis, sin olvidar su paso por la Selección Nacional Absoluta.

Y para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestro entrevistado, nos pusimos en contacto con él, que gustosamente y pese a estar recuperándose de su última intervención quirúrgica de rodilla, aceptó nuestra invitación. Así que vamos a ello.

¿Qué tal te encuentras tras tu operación de rodilla?

Bueno, como las notas de los niños en el colegio ‘progresando adecuadamente’. La verdad es que han sido en este año las dos rodillas, una me la operé en enero y la otra hace pocas fechas. Actualmente ya llevo dos meses de la intervención y la respuesta está siendo bastante buena. Cierto es que he estado en las mejores manos ya que, como bien sabes, me ha intervenido el prestigioso traumatólogo y amigo común y paisano tuyo, el doctor Rafael Muela. Ya he comenzado con la rehabilitación, así que todo muy bien gracias a Dios.

A mí me gusta empezar con esta pregunta: Todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

Como bien dices Félix todos los niños tenemos un sueño. Y yo, como la mayoría, soñaba con ser futbolista y jugar al futbol en el equipo de mi tierra. Y yo como nací en Madrid, en la calle Tribulete, en la Corrala, pues mi sueño era jugar en el Real Madrid.

¿Cuándo era mejor el fútbol, antes o ahora?

A lo mejor soy un poco nostálgico, pero mi opinión es que el fútbol de antes era mucho mejor que el de ahora. Yo creo que en mi época se jugaba más con el corazón, con el sentimiento, con los valores. Eras de un equipo y tu sueño era jugar en el club de tu vida y lo más importante era terminar tu carrera en él.

Ahora las cosas han cambiado. Se han hecho más profesionales, piensan de otra manera; como todo en la vida ha ido evolucionando. Y lo que es raro que un futbolista esté muchos años en el mismo equipo y lo entiendo. Lo puedo comparar con la tecnología, que cuando llegó cambió el mundo y nos cambió a nosotros. Y en fútbol ha pasado lo mismo. El futbol ha evolucionado, ha cambiado y ya no existe el amor a los colores por parte de los futbolistas… al menos, no como antes.

Si te hablo del 12 – 1 frente a Malta, sin duda una hazaña irrepetible, ¿qué se te viene a la mente?

¿Qué se me puede venir a la cabeza? Que fue un sueño maravilloso que quizás ninguno de los componentes de la Selección pensábamos que podíamos conseguir tan gran hazaña que ha quedado en la retina de aficionados, tanto nacionales como internacionales. Fíjate la relevancia del mismo que después de 38 años le preguntas a cualquiera donde vieron y que hicieron el día del célebre partido y lo recuerdan. Creo que fue un choque que efectivamente nos cambió la carrera y la vida a todos los componentes que participamos. Sin duda fue un partido que entró en los anales del futbol español.

Qué futuro le ves a la Selección actual, cara al mundial de Catar

Debemos ser positivos, hay que pensar bien. Hicimos una Eurocopa al final bastante digna, llegamos a semifinales y caímos con Italia, que no es cualquiera.

Y luego tenemos una Selección que a veces tienes muchas dudas pero otras lo tienen más claro y lo ves de otra manera. Es verdad que están entrando y saliendo muchos jugadores, cosa que a mucha gente no le gusta, y que tienen un estilo y una forma de jugar diferente. Y también a aficionados a quienes el seleccionador no les agrada. Pero creo que lo importante es pensar en positivo.

Pero pese a todo opino que tiene buenos jugadores y si llegan bien y en buen estado de forma cuando llegue el momento, creo que tienen muchas posibilidades de ganar el mundial. Y te lo digo con todo mi corazón y cariño. Igual me dejo llevar por mi sentimiento, pero yo les auguro un buen futuro en el Mundial de Catar, no me cabe la menor de las dudas.

Hablando de recuerdos, como memorizas tú paso por el Recreativo y qué significó en tu carrera jugar en el Decano.

Pues mi paso por el Decano del futbol español, mi querido RECRE, fue importantísimo. Una época de mi vida muy joven, donde tenía muchas cosas que descubrir. Tengo que decir que desde el Recre tuvieron mucho interés e ilusión para que yo fuera a Huelva, hablaron con el Madrid para que me cedieran y la verdad que fue un año maravilloso. Yo viví en Huelva uno de los mejores años de mi vida en todos los sentidos, tanto emocionalmente, futbolísticamente, profesionalmente y personalmente.

Así que lo único que te puedo decir es que de esa temporada tengo un recuerdo maravilloso y si a eso le sumas que subimos a Primera por primera vez en la historia, pues qué te voy a contar. Más cosas no te puedo decir, fue…uff es imposible expresar la cantidad de cosas que vivimos en ese momento. Y sobre todo la eclosión de júbilo en Castellón cuando el equipo se quedó tranquilo ya que la proeza se había logrado. Sin duda, momentos únicos e irrepetibles, algo extraordinario que nunca olvidaré.

De aquel equipo que ascendió en la 77-78 ¿ quién fue el jugador que más te sorprendió y el que más te ayudó?

La verdad que destacar solamente a uno no sería justo. A mí hay dos principalmente que me ayudaron mucho y se portaron muy bien conmigo…bueno todos, absolutamente todos, por eso no me gustaría destacar a ninguno. Si me gustaría resaltar el ambiente y el cariño que había en aquel vestuario, todas las ayudas que había,… Pero no es menos cierto que había dos magníficos compañeros como Víctor Esparrago y Enrique Lora, que con su veteranía y experiencia fueron un ejemplo para todos nosotros.

También me acuerdo del ‘gitano’ como cariñosamente le decíamos a Joaquín, y Pepe Lapi, Gerolami, Sivianes, Isabelo…en fin absolutamente de todos. Pero me reitero, quiero dejar claro que no me gustaría ensalzar a nadie, pero sí quiero destacar el sentimiento por unos colores de aquella plantilla, toda unida y con un objetivo común que no era otro que subir a la Primera División.

¿Sigues teniendo relación con algunos jugadores de aquella plantilla?

Por desgracia no, tú bien sabes cómo es esto, pasan los años y al principio sí pero luego yo me fui al Madrid y poco a poco fuimos perdiendo el contacto.

Cierto es que me vi alguna vez que otra con el ‘gitano’ porque después yo me vine a Sevilla. Y en alguna ocasión a Lapi e incluso me he reunido con alguno más.

El problema es que luego ellos se fueron a otros equipos y a otros lugares a vivir. Y claro eso hace muy difícil mantener una relación y menos en aquellos años que no había la tecnología que existe hoy como los teléfonos móviles. Pero la verdad que el recuerdo no se va a perder y siempre va a estar en mi memoria.

¿Sueles venir por Huelva?

Por Huelva voy muchísimo ya que es una ciudad que me fascina, al igual que Punta Umbría, donde disfruto comiendo un pescaíto magnífico. Me gustan todas sus playas y lo cierto es que yo le tengo mucho cariño a la capital onubense, pues en una sola temporada que estuve allí, la gente y la afición me hicieron sentirme como en mi casa y así me siento cuando voy. Sin duda Huelva es una ciudad extraordinaria, preciosa, maravillosa a la cual le tengo muchísimo cariño.

No sé si sigues la actualidad del Decano… ¿qué opinión tienes al verlo en la quinta categoría?

Este un tema del que no me gusta hablar mucho, sigo lo que puedo y cuando puedo. Hace unos años estuve ahí metido para intentar salvarlo, hicimos muchas gestiones, bueno… hicimos lo que se pudo. Pero no quiero hablar de la situación y en la categoría que está, lo que hay que pensar que Dios quiera que esto se pueda arreglar y que venga alguien con cariño que pueda intentar devolverlo a la categoría que se merece. Y eso es lo que quiero pensar y no hacerlo de otra manera.

¿Crees que la pandemia ha cambiado el uso y las costumbres de los aficionados a la hora de ir al futbol?

Esta pandemia nos ha cambiado a todos, no solo a los aficionados al fútbol, en la forma de vivir, de pensar y de hacer las cosas. Y como tú bien dices se va de una forma diferente a los estadios. Yo espero que en algún momento pueda volver todo a la normalidad y que podamos seguir viviendo como se hizo anteriormente.

Y que logremos ir al fútbol o eventos deportivos de una forma normal, tranquila, saludable y poder estar todos juntos y compartir. Porque una de las cosas más bonitas y para mi más importante que hay en el fútbol son los espectadores y sin el público no puede existir absolutamente nada de esto.

Continuando con el maldito virus ¿has llegado a pasar miedo?

Pues claro que he pasado miedo, como todo el mundo. Yo creo que el que no haya pasado miedo no era consciente de la realidad. Este ha sido un virus que nos ha atacado de una forma cruel, violenta, traicionera, por la espalda y ha hecho un daño enorme en todo el mundo.

La cantidad de miles de personas que se han perdido, pues te puedes imaginar, para mí es una cosa que veíamos muchas veces en los televisores, en las películas, pero jamás podíamos pensar que esto nos podría pasar a nosotros, sin embrago no ha pasado, los hemos vivido y lo seguimos viviendo desgraciadamente.

Y esto no ha acabado, por lo que tenemos que ser conscientes de que esto todavía es largo y que hay seguir luchando y peleando. En definitiva creo que es terrible lo que nos ha pasado y por tanto hay que seguir cumpliendo las normas de seguridad.

¿Piensa que actualmente La Liga está más equilibrada?

Bueno si, puede estar más equilibrada, pero eso siempre acontece cuando dos equipos el Madrid y el Barça no están bien o están pasando momentos difíciles. Es verdad que con todo los partidos que hay ahora y todas las competiciones que tienen que jugar, para ellos al igual que para el Atlético de Madrid y los equipos que disputan la Champions, encima La Liga y la Copa, sin olvidar que la mayoría de sus jugadores son internacionales con otros países y tiene que viajar, pues la verdad que lo están pasando francamente mal.

Y esto puede equilibrar un poco, pero al final van a luchar por La Liga los mismos de siempre, no creo que vaya a cambiar muchísimo más. Cierto que alguna vez puede pasar que la gane un equipo distinto, como en su momento hicieron el At. de Bilbao, la Real Sociedad o el Valencia, pero al final los de siempre van a estar luchando por La liga, no te quepa la menor duda.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido y de quién?

He tenido la suerte de recibir siempre buenos consejos de gente que me ha querido y me ha apoyado. Pero sobre todo el que más me apoyó en los momentos más difíciles, cuando era pequeño con quince, dieciséis, diecisiete años y tuve que tomar las decisiones, como por ejemplo venirme a Huelva y con anterioridad al Diter Zafra, ha sido mi padre.

Él constantemente ha estado a mi lado y cualquier duda que yo tenía, siempre la he compartido con él y he tenido la gran fortuna de tener un padre maravilloso en ese sentido. Y el mejor consejo siempre ha sido recibido por parte suya con un gran cariño. En definitiva que ha sido el que ha estado a mi lado y me ha ayudado. Por tanto a mi padre le debo muchísimas cosas y sobre todo haber sido futbolista.

Esta pregunta es fácil de formular, pero no sé si sencilla de contestar ¿quién dirías que es la mejor persona que has conocido?

Es para mí una pregunta muy difícil de contestar porque he tenido la fortuna de que en mi vida se han cruzado personas muy, muy importantes que han sido extraordinarias, que me han dado cariño, apoyo y me han ayudado en todos los sentidos.

Entonces elegir a uno de todas estas personas, no son muchas, igual son ocho o diez, pero no me gustaría destacar ahora mismo a ninguno, porque no sería justo. Porque cada uno en su momento ha sido importantísimo, de hecho a día de hoy me siguen ayudando muchísimo, siguen estando a mi lado, me siguen dando cariño. Por lo tanto, al igual que te he dicho antes con el equipo, he tenido la suerte de cruzarme en mi camino con ocho o diez personas maravillosas en esta vida. Te diré que me siento un privilegiado pero prefiero no mencionar a ninguno; aunque ellos saben perfectamente quienes son.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte la deferencia para conmigo por prestarme tú tiempo. Pero no sé si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

Nada Félix, hemos llegado al final y quiero darte las gracias por todo, pero especialmente por acordarte de mí y por hacerme una entrevista tan… iba a decir bonita, pero no quiero decir esa palabra, tan humana, tan sentimental, tan personal, tan del corazón y con tanto sentimiento.

Yo creo que esto es lo importante de las personas: como siguen siendo cuando pasa el tiempo. Y tú has conseguido en esta entrevista que de verdad haya podido abrir mi corazón y que te haya podido contar como a un amigo más, las cosas de cómo ha sido mi vida y como han pasado y como las cuento. Así que nada más mi querido amigo, darte de nuevo las gracias por todo y reiterarme que ha sido un verdadero placer hacer esta entrevista contigo. Un abrazo querido Félix.

Sabes que te digo, que la satisfacción y el gusto ha sido mía. Otro abrazote muy cercano para ti amigo.