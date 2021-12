Natalia Calceteiro: “Siempre quise ser artista y no cesé nunca en mi empeño”

Natalia Calceteiro Ballesta es nuestra invitada de hoy, hija de Juani, componente histórico de Cantores de Hispalis. Nació en Sevilla hace 31 años.

Maestra de primaria, en la especialidad de inglés, compagina su trabajo con la escritura, siendo autora de la novela, “La Heredera” y actriz y cantante de musicales en la compañía, “La Barbarie Teatro musical”.

La protagonista de hoy en esta sección y una persona encantadora, optimista, talentosa, muy trabajadora, luchadora, cordial, risueña, artistaza…. Buena gente.

Cuando la llamo para proponerle esta entrevista, con la amabilidad que le caracteriza, acepta y, este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Hay mucha inestabilidad, pero como en cada situación extrema, creo que nos hemos probado de lo que somos capaces y de lo que no. A título personal, he aprovechado este tiempo para estar conmigo misma y dedicar mi tiempo a seguir creyendo como profesional, como maestra y como artista.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo de la cultura?

R. – La cultura ha sido la salvadora de las mentes durante el confinamiento. Todo el mundo ha leído un libro nuevo, visto una película o enganchado a una serie. Sin ella, probablemente el confinamiento habría sido aún más tedioso, y le debemos eso. Gracias a Dios, ni la limitación de aforos, ni las medidas han impedido que la gente sienta la necesidad de seguir consumiendo cultural. Al principio fue duro porque había mucho miedo, pero las medidas de seguridad y los cero contagios en los teatros han hecho que el público confíe en nosotros y nuestros espectáculos.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Te mentiría si te dijera que no. Pero mi miedo, más que a la enfermedad, era a no recuperar la normalidad en ningún momento y olvidar el mundo y mi vida como la había vivido durante treinta años. Es cierto que aún no hemos recuperado la normalidad de antaño, pero confío en que poco a poco volveremos a la vida como la conocíamos.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Actualmente trabajo como maestra en un colegio de Sevilla, pero estoy centrada en mi formación artística de actriz y cantante. Actualmente trabajo en una compañía de teatro musical con sede en Sevilla, La Barbarie Teatro musical, y cuando no estoy en el colegio, actúo con ellos por todos los teatros de España. Es una gran oportunidad para, no sólo poner en práctica todo lo estudiado, sino para ganar en experiencia y vivencias increíbles.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de la vida profesional de tu padre?

R. – Mi padre siempre ha sabido diferenciar la vida profesional de la personal. En casa era papá y en el escenario es Juani. De su vida profesional puedo recordar a todas las galas a las que he asistido.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. Mi pareja es onubense y Huelva es mi segunda casa, por eso decidí hacer presentación de mi novela en Sevilla y allí. En Huelva también me subía un escenario con un musical por primera vez, y este puente he vuelto a Huelva para seguir actuando y trabajando de lo que me apasiona.

P. – ¿Se apoya en esta tierra a los artista jóvenes?

R. – Creo que el talento no se limita solo a una provincia. Creo que Huelva es consciente del talento que hay entre sus gentes, ya sea en cante, baile, teatro o carnavales… pero el mundo artístico es complicado, y hacerse un hueco es un auténtico reto, independientemente de dónde uno sea.

P. – ¿Qué es lo que más te atrae del mundo del teatro?

R. – La posibilidad de vivir aventuras, vivencias y experiencias a través de los personajes, pero cuando bajas el telón, no eres Bella, Cosette o Simba, eres Natalia, maestra de inglés de primaria y escritora. Es maravilloso lo que el teatro te regala, como creces con cada obra, y como la creación de cada personaje te hace conocerte mejor como persona.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdo perfectamente que el primer musical que vi fue en Madrid, La Bella y la Bestia con el primer elenco que hubo en España. Salí del teatro y le dije a mi madre, “mamá, algún día seré Bella”. 27 años más tarde lo conseguí.

Siempre quise ser artista, y no cesé nunca en mi empeño.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

Mi abuela fue mi gran referente personal. Siempre creyó en mi, siempre. Mi madrina también ha sido mi mecenas, pese a que, a veces no compartía mis aspiraciones. Y, sobre todo, mi pareja, Claudio Columé, a quien admiro como artista y como persona, y tengo la suerte de compartir con él vida y profesión.

Profesionalmente, en España hay grandísimas artistas del teatro musical. Admiro muchísimo a Julia Möller, a la que tuve la suerte de tener como profesora de canto. Admiro a mis dos profesoras, Virginia Carmona y Silvia Luchetti. Admiro a mis compañeros de La Barbarie Musical, de los que aprendo cada día a ser un poco mejor artista.

P. – ¿Qué haces en tu tiempo libre?

R. – Pues, gracias a Dios, tengo poco tiempo libre, porque entre el colegio y la compañía, no me da la vida para más. Cuando hay algo de tiempo, me gusta disfrutar de mi casa, de mi familia, de mis gatos, pareja y amigos. Dedicarme tiempo a mi.

P. – Natalia, ¿quieres añadir algo más?

R. – Pues si. Quiero decir que la cultura es vida. Somos cultura y, desde aquí, animo a todo aquel que quiera dedicar su vida a la cultura y tenga miedo… todo es empezar. Paso a paso se hace el camino, y aunque sea largo y tedioso, la recompensa es gratificante. Luchad, creed y vivid como soñáis. Os prometo que es posible.

Natalia ha sido todo un lujazo tenerte como invitada en esta, serie de entrevistas que estoy realizando. Te podría desear suerte, pero no lo voy a hacer, pues eso es para los torpes y tu tienes talento y arte hasta para regalar, pero evidentemente si te voy a desear toda clase de éxitos.