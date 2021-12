Fernando Fernández ‘Fernandito’: “Empecé en el fútbol siendo una promesa y finalicé siendo una promesa”

Se acerca hoy a esta ventana pública Fernando Fernández Morales, conocido futbolísticamente como “Fernandito”. Empezó pegarle paradas al balón y muy bien por cierto en los juveniles del Recreativo de Huelva, pasó posteriormente al Atlético Onubense, Recreativo de Huelva, Sevilla Atlético, Sevilla y Hércules de Alicante. A los 24 años dejó el fútbol por los estudios y fue una auténtica pena, pues los que lo vieron jugar hablan auténticas maravillas de él y, desde luego, como persona es todo un auténtico crack, servicial, respetuoso, cordial, analiza los partidos con una clarividencia espectacular, serio, conciso, fiable y muy buena gente.

Cuando le propongo echar un ratito de charla para confeccionar esta entrevista, no se lo piensa, acepta y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Muy preocupado con la situación política, económica y la pérdida de valores.

P. – ¿Como crees que cambiará la vida tras la pandemia y, especialmente, el mundo del fútbol?

R. – Creo que todo volverá a la normalidad en un par de años. El fútbol también volverá a ser lo que era.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – El primer año si pasé miedo, por mi familia y por mi mismo. Ahora debemos respetar las normas.

P. – ¿Cuáles son tus proyectos de cara al futuro y, que haces ahora?

R. – Como estoy jubilado, dedicar tiempo a la familia y al deporte.

P.- ¿Qué recuerdos guardas de tu vida como futbolista?

R. – El recuerdo es agridulce, feliz en el período amateur y menos dulce al pasar a profesional. Los mejores, jugar en el Recre el equipo de mi ciudad y el ascenso a primera con el Sevilla.

El retirarme con 24 de los peores.

P.- ¿Por qué te retiraste tan joven?

R. – En esos años el jugador no tenía casi ningún derecho, los contratos no se respetaban, no existían los agentes. En resumen nos manipulaban y la Federación no intervenía. Me hicieron varias cosas que no me gustaron nada, ni siquiera me dieron explicaciones y, pensando en mi futuro, tenía muchas dudas y decidí retomar mis estudios, que había abandonado por el fútbol, y lo dejé. No tenía claro si con el deporte tenía futuro. Sería una historia larga de contar.

P. – ¿Qué significó para ti fichar por el Recre y el Sevilla?

R. – Con mucha ilusión cuando fiché por el Recre y el Sevilla, aunque el fútbol profesional es más complicado.

P. – ¿Cuáles son los jugadores que más te han impresionado?

R. – En España D’Stefano, Amanecio y Luis Suárez y como extranjeros Beckenbauer, Cruiff y Pelé.

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de jugadores que hayan estado en algún equipo tuyo?

R. – En mi equipo de compañeros pondría a muchos, pero me mojo y pongo uno:

Súper Paco, Isabelo, Pepe Rivera, Chinchon, Santi Carbonero, González, Enrique Lora, Rodríguez, Gonzalo Robles, Santi, y Eloy Matute. (Recuerdo especial a mi amigo Pedro Berruezo).

P. – ¿Cómo era Fernandito de futbolista?

.

R. – Me gustaba organizar desde atrás. Como defensa o medio. Tipo Sergio Busquet.

P. – ¿Qué diferencia existe entre el fútbol de tu época y el actual?

R. – Antes los futbolistas tenían mejor técnica individual y mejor toque de balón, en la actualidad los jugadores son más atletas y fuertes y se juega a más velocidad.

P. – ¿Qué quitarías y qué pondrías al fútbol actual?

R. – Los intereses económicos desmedidos y que primasen los deportivos.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Soy partidario, pero antes deberían haber unificado criterios para evitar agravios comparativos.

P. – ¿Qué te parece la campaña que está haciendo el Recreativo?

R. – Empezaron titubeante, nuevos jugadores, nuevo entrenador y por tanto nuevos sistemas. Poco a poco están mejorando en ambos aspectos. Los resultados acompañan, pero todavía hay que mejorar un poco más.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – De pequeño era feliz me gustaban todos los deportes y en particular el fútbol. Me hubiese gustado estudiar medicina.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes?

R. – Mis referentes eran mis padres, la voluntad y el amor propio de mi padre y el cariño y la bondad de mi madre.

P. – ¿Quieres añadir algo más?

Pues si. Empecé en el fútbol siendo una promesa y finalicé siendo una promesa. Pienso que fracasé en mi objetivo deportivo.

Fernando, ha sido un lujazo tenerte en esta sección de entrevistas.