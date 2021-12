Pepe León: “Gracias a las redes sociales, nos reencontramos muchos habitantes de nuestra desaparecida aldea La Naya”

Jose León Remesal es nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas diarias en tiempo de pandemia, al que conocí hace casi tres décadas cuando me tocó formar parte de la comunidad de vecinos de mi vivienda en El Portil, donde Pepe también estuvo en la junta directiva, dejando patente que su lucha y su trabajo en pro de los vecinos era uno de sus puntos fuertes, aunque hubiera quien no lo viera así, pero vamos, ello ya pertenece al pasado.

Cuando me pongo en contacto con el protagonista de hoy y le propongo echar un ratito de charla para realizar este trabajo, no lo duda, acepta rápidamente y en primer lugar le digo que nos cuente quién es él y, empieza así:

“Nací en agosto de 1957 en el Monte Sorromero, una aldea de Zalamea la Real, en 1960 nos fuimos a vivir a La Naya, una aldea de Minas de Riotinto, donde se concentraba toda la actividad productiva de las minas, allí había una escuela en la que estuve hasta los 12 años.

A los 14 años me fui a vivir a Riotinto, pues la empresa estaba desalojando la aldea de Naya, para derrumbarla posteriormente.

Con 12 años comencé a estudiar en la escuela de formación profesional que había en Riotinto (SAFA) hasta terminar Oficialía, con 17 años me viene a Huelva a estudiar Maestría Industrial, y, en 1976 con 19 años comencé mi vida laboral en una parada en Amoniaco Urea, y después estuve en el montaje de Fenol Cumeno, hasta que me fui para hacer el servicio militar.

Posteriormente otra vez a mi vida laboral, como agente comercial de una fábrica de productos químicos de Valencia, hasta que, en 1982, fui a Sudáfrica, para trabajar en la construcción de una de las petroquímicas, que allí se estaban construyendo.

Al volver comencé como agente comercial, para una distribución de productos cárnicos, en 1987 entré a formar parte de la sociedad, hasta que en 1989 llegamos a un acuerdo, me separe de ellos y monté la distribución en Huelva de El Pozo.

En 2002 ya me habían diagnosticado que tenia retinitis pigmentaria, y al ser imposible continuar con mi actividad, quedé pensionado.

A partir de entonces en la medida que mis restos de visión me lo permitían, he ido ampliando todo lo que podía mis conocimientos en aplicaciones informáticas, diseño web y he tratado de poner esos conocimientos al servicio de que aquellos que lo necesitaban, sobre todo a través de las redes sociales”

Como habrán podido comprobar todo un trabajador nato, que no tuvo ningún tipo de problemas para reinventarse a lo largo de toda su vida profesional, dejando claro, que querer es poder a base de trabajo y seriedad.

Pero vamos a empezar con la entrevista y conocer sus puntos de vista de distintos temas.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Creo que era algo, que podía llegar en cualquier momento, pero no se le prestó ninguna atención y no se dedicaron medios, para prevenir y mitigar sus terribles consecuencias, sobre todo en vidas humanas.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia sobre todo en Huelva?

R. – Con estas y otras que vengan, es algo con lo que tendremos que aprender a vivir, ser conscientes de su peligro, con ello mas cautos, pero la vida debe seguir y no debíamos permitir que cambie drásticamente nuestra forma de vida.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – El miedo es algo que siempre tenemos, sobre todo por lo desconocido, pero es algo que forma parte de nuestra vida, como tantas cosas y con lo que vivimos todos los días, sin que por ello tengamos que cambiarla drásticamente.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general en esta pandemia?

R. – Creo que en gran medida, la clase política no asume que su labor es gestionar bien los recursos que los ciudadanos ponen en sus manos, para dotarles de los mejores servicios que faciliten el día a día y sea mas segura.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R.- En estos momentos en que he perdido la visión casi por completo y como siempre me he considerado muy abierto a aprender, estoy tratando de utilizar todos los medios que actualmente tenemos a nuestro alcance, para hacernos la vida más fácil en nuestro día a día, sobre todo a las personas que tenemos problemas de visión y audición.

La inteligencia artificial nos puede ayudar a ello, hasta unos límites inimaginables.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida profesional?

R. – Mi vida profesional fue un largo periodo de aprendizaje, la mayor parte de ella como comercial, conocí a muchísimas personas y de todas fui aprendiendo algo, al mismo tiempo viajé especialmente por toda nuestra Andalucía.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva y El Portil?

R. – Cuando en 1982 iba a Johannesburgo, leí una revista que decía “si quieres ver España y no dispones de tiempo, visita Huelva y las verás de forma resumida” nuestra provincia tiene, playas, sierra, minas, campiña y una gastronomía, que no encontraremos en ningún otro lugar.

De El Portil, que te voy a decir, es un paraíso dentro de esta provincia.

P. – ¿Entiendes que el Portil esté tan descuidado en casi todo y por qué crees que no se le presta la atención debida por parte de los dirigentes?

R. – Creo que le pasa lo mismo que a Huelva en España, al no estar empadronados aquí todos los que viven, no lo consideran significativo, para sus intereses electorales.

P. – ¿Crees que el Portil podría llegar a independizarse?

R. – Podría hacerse, si todos los que habitamos en este paraíso, fuésemos capaces de pedirlo con una solo voz, pero esto es muy difícil de conseguir, sobre todo cuando la gente que tiene aquí una vivienda para venir de vacaciones y no le da la importancia que realmente tiene.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R, – La vida en mi aldea Naya, era la vida de una gran familia, donde teníamos muy poco, pero no necesitábamos mucho más para ser felices y todos nos conocíamos y nos ayudábamos.

Mis sueños eran muy normales, aprender para tener un buen trabajo, que me permitiera cubrir las necesidades de mi familia.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – No sé si mi referente, pero si alguien a quien admiraba por como evitó un derramamiento de sangre en su país, por su amor por la paz, Nelson Mandela, y como empresario, pues en España tenemos un ejemplo a seguir en Amancio Ortega, por su generosidad y por como sabe valorar el mayor capital de su empresa, me refiero al capital más grande de cualquier empresa el CAPITAL HUMANO.

P. – ¿Qué haces en tu tiempo libre?

R. – Mi tiempo libre es todo el día y lo que hago, lo considero un hobby, cocinar y sobre todo ahora como creo he comentado antes, con muchas limitaciones estoy tratando de sacar partido a todas las posibilidades que pone a nuestro alcance la inteligencia artificial, para facilitar la vida a las personas que tienen problemas de visión y audición, como es mi caso.

P. – ¿Es rentable toda la actividad que ejerces en la redes sociales?

R. – Podría serlo, si fuera el objetivo que buscaba, pero como ese no era su fin, sino aportar algo que ayudara a todo aquel que lo necesitara y sus conocimientos no le permitieran.

En octubre de 2013, gracias a las redes sociales, volvimos a reencontrarnos, muchos de los habitantes de nuestra desaparecida aldea “La Naya” y celebramos allí un ENCUENTRO, después de casi medio siglo, sin haber podido tener contacto entre muchos de nosotros por falta de medios. Como puedes suponer las emociones vividas fueron indescriptibles.

Debido a ello, comencé a regenerar mis conocimientos en diseño web y todo el necesario, para poner en marcha un sitio web para los nayeros, que, a principios de 2014, ya era una realidad, en el se creó espacio para todos los nayeros, que tenían alguna aptitud como pintar, escribir, cantar, etc.

Para los pintores creé unas galerías online, donde se exponían sus pinturas, llegando a tener más de 200 páginas web, en el sitio, y llegando a superar las 800000 (ochocientas mil) visitas al mes, haciendo que Naya fuera conocida en cualquier rincón del planeta, hasta tal punto que la NASA la ha utilizado, para hacer pruebas, por su similitud con el planeta Marte. Se han hecho documentales por grandes productoras como Netflix, etc.

Hacer esto suponía muchas horas de dedicación, máxime con mis limitaciones de visión, que solo se hace por el afán de aportar algo a una tierra, que llevas muy dentro. Aún así, llegaron a acusarme de lucrarme con el sitio web de “nayeros.com” y no solo no obtuve un solo céntimo, sino que costeé yo los gastos para que estuviera operativo, como registro del nombre, contrato del servidor, y lo más importante, el trabajo de web máster, de un valor muy importante, si lo hubiera hecho, con el fin de hacerlo rentable económicamente.



Hace 4 años cree en Facebook el grupo “El Mercadillo de Huelva, Andalucía y España” con el único fin de que pudiera se utilizados, por todas aquellas personas, autónomos, pequeños negocios, para que les ayudara en sus transacciones, sin ningún tipo de costo. Llegó a tener más de diez mil miembros y más de 250 publicaciones diarias, hasta que el año pasado tuve que desactivarlo, ya que la perdida casi completa de visión, me impedía seguir, prestando este servicio.

Todo ello lo he hecho sin ningún ánimo de lucro y sin obtener ningún tipo de ingreso por ello, solo con el objetivo de aportar algo a la sociedad, que ayude a los que lo necesiten.

Si nuestros conocimientos, en vez de guardarlos, para que nadie los utilices, todos los compartiéramos, para facilitar la vida de todo aquel que los necesite, haríamos una sociedad en la que la vida fuera más fácil para todos y más justa.

Pepe me ha encantado todo lo que has relatado para los lectores de diario de Huelva, y desde luego valoro muchísimo ese afán y trabajo que has realizado en pro de la Sociedad.