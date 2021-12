El PP de Nerva reclama a su presidente provincial que “cumpla” y pida cerrar el vertedero

Desde el Partido Popular de Nerva han solicitado al presidente provincial del Partido Popular, Manuel Andrés González, un posicionamiento claro y rotundo contra la ampliación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva y contra la Planta de Tecnosuelos de Minas de Riotinto, dos graves problemas en la Cuenca Minera ante los que la Dirección Provincial del Partido Popular no puede seguir mirando para otro lado.

El Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Lozano, ha manifestado que ya se han acostumbrado a la defensa del vertedero del PSOE, aunque ahora con la boca pequeña pidan otra cosa porque no gobiernan la Junta, pero en el PP de Nerva lo que más nos duele es el silencio y la falta de posicionamiento público de nuestra dirección Provincial, la del PP de Huelva.

“Nos duele que en 2011 nuestro presidente provincial, Manuel Andrés González, pidiera “valentía al Gobierno socialista de la Junta para cerrar el vertedero de Nerva” y que ahora guarde silencio ante el nuevo Proyecto de ampliación presentado por la empresa gestora del vertedero”, le recuerdan los conservadores mineros..

Nos duele que aún no haya un posicionamiento claro respecto a la Planta de Tecnosuelos de Minas de Riotinto, el segundo vertedero de la Cuenca Minera, ¿pues qué nombre le damos a una instalación donde se van a almacenar toneladas y toneladas de lodos de depuradoras?, añaden en una nota.

“Nos duele que se esté abandonando a su suerte a esta comarca y que los que tienen que velar por los intereses de todos los onubenses, sean del pueblo que sean o de la comarca que sean, sigan mirando para otro lado olvidando que Nerva y la Cuenca Minera de Riotinto existen”, escriben en un comunicado enviado a diariodehuelva.es

Desde el PP de Nerva han resaltado que es el momento de la coherencia, de defender lo mismo que se defendía antes, ahora con más razón, pues el vertedero está agotado; “porque hay un Informe de Capacidad de 2014, porque están los datos de llenado posteriores, porque el Tinto y el Odiel no se merecen los lixiviados del vertedero de Nerva y de la Planta de Tecnosuelos de Minas de Riotinto, porque tenemos un río único en el mundo y deberíamos estar luchando porque tenga la mayor catalogación patrimonial posible y no empeñarnos en que los lixiviados del vertedero sigan acabando allí, porque Nerva no se merece un vertedero de tóxicos y peligrosos a 700 metros ni Riotinto ni El Campillo una planta de Tecnosuelos a 2 km”.

Lozano ha destacado que aún estamos a tiempo de cerrar la página de los residuos en la Cuenca Minera de Riotinto, pero que para ello se necesita ya un pronunciamiento claro de la Dirección Provincial apoyando la petición de fecha para el cierre del vertedero que desde hace varios años viene demandando el PP de Nerva, así como la búsqueda de otro emplazamiento a varios km de la localidad más cercana, y no a 700 metros como en Nerva.