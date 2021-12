José Luis Peña: “El Recre está en la categoría que milita por la incapacidad de sus dirigentes, políticos y ex jugadores que jugaban a técnicos”

Tenía ganas que se asomara por esta tribuna pública mi tocayo José Luis Peña, al que conozco de Isla Cristina y con quien posteriormente tuve un mayor contacto con él cuando recaló en el cuerpo técnico del Recreativo de Huelva.

Actualmente trabaja en Madrid como asesor tecnológico en educación, pero ha tenido un amplio bagaje profesional como empresario, profesor de informática en la escuela de hostelería de Islantilla, como técnico y también de comercial.

Paralelamente ha entrenado en todas las categorías de fútbol base y en equipos como Cartaya, Canela y los dos Isla Cristina. También ha trabajado como director de fútbol base del Recreativo y donde salió del Decano como máximo responsable de la comisión deportiva.

Además presume de ser Isleño y Onubense por los cuatro costados.

Pues bien, cuando lo llamo para proponerle esta entrevista, no lo duda y con la amabilidad que le caracteriza va contestando a todas y cada una de la preguntas que le voy formulando, y donde lo paso fenomenal por lo amena e interesante que ha resultado la conversación.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Son tiempos de cambio y por tanto de oportunidades, tenemos que evitar que nos paralicen, con la excusa del miedo, adaptarnos y reinventarnos. Hay que ser conscientes que la mascarilla ha venido para quedarse, pero hay que seguir viviendo, trabajando y divirtiéndose.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo en Isla Cristina?

R. – Pues tendremos que ser más precavidos y respetuosos con las medidas sanitarias, pero debemos seguir avanzando. Está cambiando la atención sanitaria y la educación, primando la teleasistencia y una educación con más medios tecnológicos. El teletrabajo seguirá avanzando y la movilidad en las grandes ciudades evolucionará de forma más sostenible.

En Isla Cristina me gustaría que se aprovechara esta nueva situación para desarrollar oportunidades de teletrabajo y un centro de empresas que no dependiesen de la ubicación para generar negocio, así como contar con módulos educativos específicos en sectores en crecimiento. Por lo demás teniendo en cuenta el volumen de población y que tanto la actividad laboral como la de ocio se realiza, 9principalmente es espacios abiertos, no creo que cambie mucho el día a día.

P. – ¿Ha pasado miedo en algún momento?

R. – Pasé el virus con algún síntoma pero tranquilo. Miedo no, pero si preocupación por la familia y amigos, ya que estábamos confinado en Madrid y lejos de Huelva.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro, que haces en la actualidad?

R. – Actualmente trabajo como asesor tecnológico, en Madrid, estoy especializado en implementar proyectos en el área educativa. En Madrid llevo más de cuatro años y bastante contento.

Además sigo con mis cosas en el mundo del fútbol y además formándome, también desarrollo un proyecto empresarial que espero salga pronto. Pero el futuro futuro será disfrutar de la playa de Isla.

P. – ¿Que significa para ti la antigua Higuerita?

R. – Como bien sabes, me encanta mi pueblo cada vez que puedo bajo a disfrutar de él. Tengo allí a la familia y a los amigos y aunque ahora esté lejos, me siento muy cerca. Me parece que

tiene un gran encanto su centro histórico marinero e industrial, me gusta el ajetreo de su lonja y su entorno. Y si ya hablamos de sus marismas, su pinar, la ría y sus playas tenemos que echar mucho tiempo. Y eso que no se ha conservado el encanto que tenía el paseo de las flores o el de las palmeras o saber conservar el teatro Gran Vía y algún edificio más, pero a pesar de todo es un placer pasear por Isla Cristina.

P. – ¿Qué motivos darías para atraer visitantes a Isla Cristina, además de lo descrito?

R. – Pues además de lo descrito, destacaría la hospitalidad del isleño, su carácter extrovertido. Por su puesto su gastronomía y como bien sabes los buenos restauradores que tenemos. Pero además de la ciudad, sus playas y su entorno natural. Destacaría que es un sitio muy especial para conocer toda Huelva, cerca del Andévalo, que es una zona encantadora, cerca de la capital y su entorno descubridor y también de la Sierra y el Rocío. Huelva tiene mucho que disfrutar. No te creas que me he olvidado de los carnavales. Uno de los mejores de toda España, el que tenga posibilidad de viajar en esas fechas. Les recomiendo que no se lo pierdan.

P. – Cambiemos de tercio. ¿Qué recuerdos tienes buenos y malos de tu etapa en el Recreativo?

R. – Hace tiempo que decidí quedarme solo con los buenos y olvidar los malos. Viví en persona algo que ya sabía como onubense, que esta afición es diferente y espectacular. Disfruté con los pequeños éxitos del fútbol base, que a pesar de una situación difícil dieron todo, técnicos, empleados del club, jugadores y familiares para seguir creciendo.

En el Recre y su entorno conocí mucha gente que merece la pena. Lástima la situación que sufrimos por el embargo de hacienda y sus consecuencias. Lástima que llegó una directiva, politizada, y, con el tiempo demostró ser incapacitada, su presidente de forma impresentable me despidió a pesar de estar trabajando un año sin cobrar y me despidió sin pagar. Intentó apartarme de mis responsabilidades, sin conseguirlo, cosa que no quise denunciar. Y después ha demostrado que no sabía cumplir con las suyas.

El Recreativo está hoy en día donde está jugando, por la incapacidad de esos dirigentes, de esos políticos y de esos exjugadores que jugaron a técnicos

y que pelearon por un cambio de directiva que les beneficiara, igual que antes apoyaron la otra, el tiempo y los resultados los han puesto en su sitio.

P. – ¿Tiene Huelva buena cantera de futbolistas y se les trata como debe?

R. – Pienso que sí. Hay pueblos con mucha tradición y hoy por hoy muchos entrenadores bien formados para ejercer. Base siempre hemos tenido, y en los últimos años todos los pueblos han mejorado sus instalaciones, hoy los niños tiene más posibilidades, lo que ocurre es que también tienen más opciones de ocio.

Sobre si se les trata como debe, tengo claro que el futbolista que vale no hay que empujarlo va a salir solo. Hay que poner los medios para que hagan deporte y lo que venga vendrá.

P. – ¿Cuáles son los jugadores que más te han impresionado?

R. – De los que he entrenado o jugado tengo una gran impresión de compañeros como Poli, Jordi, Ruben Maya, Mateo o Juanma Barba. Del Recreativo a Cazorla y Jonathan Valle, de la elite Butragueño, Maradona y Zidanne.

P. – ¿Qué recuerdas de tu niñez y que soñabas ser de mayor?

R. – Mis recuerdos son de un patio de Sevilla, donde viví tras nacer en Isla Cristina. Y una familia muy cercana y unida. Soñaba ser como mi padre, una buena persona, tener un trabajo digno y como te he comentado antes, terminar disfrutando de mi playa en Isla Cristina.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas y a que dedicas el tiempo libre?

R. – Me gusta el fútbol, leer y viajar. Al vivir ahora en Madrid, tengo la oportunidad de aprovechar que cerca tengo muchas ciudades encantadoras para visitar y pasear, también disfruto con el senderismo y de los amigos.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes personales y profesionales?

R. – Mis referentes han sido mis padres, con los que he podido disfrutar una infancia fantástica y con su esfuerzo nos educaron en valores y formación, por supuesto mi pareja que lleva 25 años soportándome y a la que le esperan muchos más. Profesionalmente tengo en gran estima a todos y cada uno de los miembro de la junta directiva con la que trabajé en el Recreativo de Huelva y en especial Pablo Comas, viví de primera mano lo que trabajaron y sufrieron con la situación provocada por el embargo de hacienda y con la falta de ayudas debido a la politización constante a la que se ve sometido el Decano.

Valorar, valoro mucho a compañeros como Rául Molina, Miguel Rosa, Alberto, Toledano, Juan Palma, Ortiz, Pavón, David Lepe, Miguel “Colilla” o Luis Fernández. Y sobre todo a mi amigo Franco, mi delegado en varios equipos y fenómeno del fútbol. A todos los miembros de mis diferentes cuerpos técnicos…

P. – ¿José Luis, te gustaría añadir algo más?

R. – Te agradezco esta oportunidad, creo que siempre he demostrado ser claro y directo y no olvido, pero si perdono y tengo muy clara mi opinión a estas alturas, sobre todo en la distancia y el tiempo.

Tocayo, que me ha alegrado mucho echar este ratito de charla contigo, verte feliz en la capital de España, optimista y con ganas de seguir creciendo profesionalmente y ya nos veremos cuando vengas por Isla Cristina.