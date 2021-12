El sector muestra su “decepción” ante los acuerdos pesqueros en Europa

El sector pesquero andaluz ha mostrado su profunda “decepción” ante la resolución del Consejo de Ministro de la Unión Europea que ha resuelto una nueva reducción de las cuotas de pesca.

En una nota de prensa la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría ha destacado que la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE) denuncia las “muchas presiones” para quienes deciden las cuotas de captura “que pasan largas horas en una sala sin apenas comer e incluso alejado de lo que ofrecen las nuevas tecnologías”. En palabras del propio Presidente de FACOPE, Manuel Fernández, “no beneficia en modo alguno a todas aquellas personas que dependen de la pesca para vivir y que ven como en 48 horas se decide la gestión de la misma de forma obsoleta”.

En dicho Consejo de Ministros, y gracias a la presencia de la Consejera de Pesca de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, del Director General de Pesca, José Manuel Martínez, así como de los distintos representantes del sector, se ha podido seguir en directo desde FACOPE todo el desarrollo de las continuas negociaciones, recibiendo así intercambio de información y opiniones, lo cual agradece la organización.

No obstante, el resultado del Consejo no ha sido satisfactorio ni para el Golfo de Cádiz, ni para el Mediterráneo. En lo que respecta al Golfo de Cádiz por tercer año consecutivo hay recortes entre otras especies, en la merluza del sur (-8%), la cigala del sur (unidad “30” -5%) y el lenguado (-5%).

En cuanto al Mediterráneo, el Reglamento de aplicación para demersales acuerda una nueva reducción del -6%, pero que tomando como referencia los datos reales de los años 2015 a 2017 supone el -7,3%. La suma de todos estos porcentajes conducen a un resultado total de -27,6% desde octubre de 2020 hasta la actualidad. Se reducen también los días de esfuerzo para la pesca de la merluza y el salmonete en el palangre de fondo, algo que desde FACOPE no se comprende y resulta inexplicable.

“Es inadmisible, inasumible e inaceptable esta gestión de posibilidades de pesca realizada por el Consejo de Ministros, ya que además a todo lo anterior hay que añadir las medidas técnicas de cierres de pesquerías y un límite de captura anual para todo el Mediterráneo de la gamba roja de 872 toneladas. No sólo se reducen días, sino capturas”, concluye Manuel Fernández.

No obstante, aunque lo acordado no es de buen gusto para el sector pesquero andaluza, desde FACOPE se valora el esfuerzo realizado por el Ministro de Pesca, Luis Planas, así como su voto en contra, “aunque no haya sido capaz de convencer al resto del Consejo de Ministros con las peticiones del sector”, refiere el Presidente de la entidad.

Los pescadores andaluces están decepcionados ante lo que supone una total incertidumbre para la pesca y auguran las peores consecuencias de lo que denominan “un desastre absoluto”. Ante esta circunstancia, Carmen Crespo, Consejera de Pesca de la Junta se reunirá a la mayor brevedad posible con la Secretaria General de Pesca y con representantes de FACOPE para analizar el Reglamento de pesca para 2022 y buscar las mejores soluciones que puedan ser aplicables, tanto para el sector pesquero, como para otros sectores que sufrirán daños colaterales como el del transporte o el comercio, debido a la inestabilidad económica generada en este Consejo de Ministros.

En definitiva, concluye Manuel Fernández, “otro varapalo para los marineros andaluces que tanto han contribuido en los peores momentos de pandemia y cuyo esfuerzo y servicio no ha sido puesto en valor como sector primario esencial de la sociedad”.

Andalucía rechaza el acuerdo de Pesca y habla de recortes inasumibles

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha señalado hoy desde Bruselas que el acuerdo sobre las posibilidades para la pesca en 2022 alcanzado esta madrugada por el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europa genera “preocupación” para el sector andaluz, “especialmente para el futuro de la flota de arrastre del Mediterráneo”.

Crespo ha lamentado la “insensibilidad” y ha criticado cierta indolencia por parte de la Comisión Europea en un contexto de máxima dificultad para un sector muy vulnerable. “Debe existir una sostenibilidad ambiental, pero al mismo tiempo una sostenibilidad laboral y social para los barcos y puertos pesqueros del Mediterráneo”, ha argumentado la consejera, que ha recordado que a los efectos provocados por la pandemia se suman al aumento de los costes de producción y, ahora, una reducción de las posibilidades pesqueras.

Con respecto al Golfo de Cádiz, las negociaciones han cristalizado en una mejora respecto al planteamiento inicial de la Comisión Europea, que partían de un recorte del 12% en las capturas de merluza y, finalmente, ha quedado en un 8%; mientras que para la cigala y el lenguado los recortes se quedan en un 5%.

En cambio, en relación a la pesca del Mediterráneo, “España ha votado en contra de la propuesta de la Comisión”, pues la flota verá mermadas sus posibilidades de pesca en un 6%. “La situación es complicada. El resultado no es positivo, incluso con la adopción voluntaria de medidas técnicas selectivas con las que los pescadores pueden recuperar un 2% de los días de pesca”, ha añadido Crespo, que ha incidido en el perjuicio: “La reducción en el Mediterráneo es del 17,5% en dos años y afecta a muchas familias que dependen de esta pesca”

Crespo ha avanzado la intención de mantener una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuanto antes para buscar “fórmulas alternativas que ayuden a mitigar la situación generada por los recortes” y ayuden a mejorar la situación, sobre todo, de la flota de arrastre. “Vamos a estudiar la letra pequeña del documento para ver dónde y cómo podemos ayudar a los pescadores del Mediterráneo”, ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha mostrado su disconformidad con las reducciones previstas en el documento de negociación para el Mediterráneo. Y es que, como ha lamentado, “no se ha variado la propuesta inicial”.

Pese a la mejora con respecto al texto preliminar, “hay que tener en cuenta que estamos hablando de reducción tras reducción”. El presidente de Faape pide al Gobierno de España “que siga haciéndole frente al comisario”, al que acusa de “querer destruir la flota pesquera del Mediterráneo”.