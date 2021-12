El Enrique Benítez no quiere ser un muerto de hambre

El Enrique Benítez sí se respeta así mismo. A los técnicos de albero y negro no hay que explicarles que con la plantilla confeccionada el pasado verano no iban a llegar muy lejos. Las derrotas con el CB San Fernando y más recientemente, con el Ciudad de Huelva, certifican que el equipo no está a la altura de los mejores. Y como en el Andrés Estrada no quieren ser un muerto de hambre, han obrado en consecuencia.

Primero se reforzaron con el lituano Deividas Mockaitis, al que no se puede juzgar por su precipitado debut. Y ahora se han hecho con un americano de talla para la Liga EBA: Michael Crane. Se trata de un jugador con cinco años de experiencia en la categoría, siempre en clubes punteros, y que en su mejor campaña llegó a promediar 19 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. El salto de calidad que supone es evidente.

Exterior polivalente

Nacido en Phoenix, Arizona, el 16 de julio de 1991, Crane es un escolta de 30 años de edad, 1,90 metros de altura y 95 kilos de peso, capaz de desempeñarse también en los puestos de base y alero. Formado en la Glenns Ferry High Scholl, Walla Walla Community College y Eastern Oregon University, además de en la EBA ha jugado en el Líbano, Irlanda y Marruecos. Procede, precisamente del RSB Berkane marroquí, con el que venía firmando 19 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.

-LOS NÚMEROS DE MICHAEL CRANE EN LA LIGA EBA