Puebla de Guzmán vive sus horas más tristes y dice adiós a Fernando, Juan y Gonzalo

Puebla de Guzmán está viviendo quizás las horas más tristes de su historia reciente. La muerte en accidente de tráfico de tres jóvenes veinteañeros: Fernando Gómez Pérez, Juan Morano Mora y Gonzalo Márquez Mora ha tenido un gran y colectivo impacto emocional en el municipio. Una tristeza que se ha contagiado al resto de la provincia, a todo los sectores de la población que han hecho públicas sus condolencias y mostrado su dolor.

Un día como hoy es difícil resumir en una información lo que pasó y las horas que viven estas familias puebleñas y el pueblo entero.

Pero el Club Deportivo Herrerías ha encontrado la fórmula de recordar a los jóvenes, a los que quería y formaban parte de su familia. Y en su perfil social ha colocado las imágenes de cuando los chavales se formaban deportivamente. Es una bonita y emocionante forma de recordarlos en estos momentos de dolor infinito.

El texto dice así: “Y que decir en estos momentos. Si los hemos tenido desde chiquetitos. Gracias amigos, gracias compañeros. D.E.P.

También hay pésames, condolencias, a miles pero hemos entresacado otro recuerdo, de la mano del andevaleño Ramón LLanes, que resume estas horas tristes.

LA PUEBLA EN LLANTO

No me salen más que sollozos a lágrimas vivas y mi dolida conciencia no alcanza a comprender cómo podríamos consolar y ayudar a los seres humanos a quienes estas muertes hieren hasta el infinito. Quizá le podamos dedicar un “descasen en paz” cuando la paz en la tierra eran ellos en vitalidad y esperanza; quizá nos prometamos no olvidarles cuando nunca debieron ser causa de despedida; quizá nos muramos un tiempo con ellos porque nunca serán olvido. Deberíamos tener la fuerza natural para, entre todos, volverlos a nacer.