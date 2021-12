Francisco J. Jiménez: “El Recreativo pocas veces ha confiado en entrenadores de Huelva, y los hay muy capacitados”

Francisco Javier Jiménez Arias es nuestro invitado de hoy, persona cordial donde las haya, risueño, trabajador, fiable, servicial, polifacético, melómano, alto sentido de la amistad, empático…. Buena gente.

Nació en Valverde del Camino hace 70 años, casado con dos hijos, creciendo entre esta población y Santa Olalla de Cala, hasta su traslado a Huelva capital con 17 años.

Posee el título de Bachiller superior a nivel académico, así como el de formador de formadores empresarial y, durante 45 años cotizados, ha trabajado en sectores como el textil, asegurador, del neumático y seguridad, con los que creció, desde la administración hasta la dirección comercial y dirección gerencial, terminando su vida laboral como director comercial en una asociación empresarial muy importante de esta provincia.



A nivel deportivo es entrenador Regional titulado de fútbol, habiendo aprobado los parciales para la titulación nacional en Sevilla en el año 1981, pero al ser las evaluaciones finales en, Olot (Gerona) durante 32 días, le impidió poder ir por temas laborales, lo que impedía prácticamente la obtención de dicha titulación.



Como jugador de fútbol lo hizo como guardameta en La Olímpica Valverdeña, Isla Cristina y Sevilla Atlético, pero una lesión ósea de codo grave en el brazo derecho, le impidió poder seguir jugando a fútbol.

Ha ejercido como entrenador 25 temporadas, empezando en el equipo onubense, Peñarol, Recreativo de Huelva en categorías infantiles, juveniles y regional, Bollullos CF, Punta Umbría, Pinzón, Atlético de Palos, Olimpica Valverdeña, Riotinto Balompié, Moguer, San Juan, Aljaraque, Campillo y San Roque de Lepe. En alguno de estos clubes varias temporadas.

Este tiempo profesional-amateur, le dio control y conocimiento, así como el, respeto tanto, de futbolistas, entrenadores, personal directivo y auxiliares que, hicieron posible y bonito este tiempo deportivo.

Una vez hecha la presentación de Francisco Javier, entramos en faena y la primera pregunta es como obligada:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Mi opinión es que, presuntamente puede ser, un virus de laboratorio creado o escapado, lo que complicará mucho su extinción, virus que enriquece a laboratorios y, otras empresas del sector, el cual se quedará para siempre entre nosotros y, tendremos que vacunarnos anualmente como, la gripe, como medida de seguridad humana.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo del fútbol?

R. – El cambio en nuestras vidas es total, han venido las mascarillas, los gel, los test, controles etc… y las vacunas para quedarse, cambios muy significativos en nuestras vidas, amén del miedo que deja este virus en toda la sociedad.

El covid ha traído nuevas formulas y controles para el mundo futbolístico, ejemplo: campos y estadios con más o menos público, algo que nos afecta muy directamente, ya que el público es ese jugador número doce que empuja al club en muchos momento. Muchos y distintos controles de seguridad, confinamientos, los cuales reducen la capacidad operativa de los equipos, así como a la asistencia, salarios más reducidos, contratos nuevos donde seguro aparece la cláusula viral, retransmisiones etc… Y si todo esto, no somos los seres humanos capaces de controlar, puede acabar con este

maravilloso deporte, al igual que con otros.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Mucho, desde Marzo del 2020 tengo un miedo diario, lo que me lleva a la máxima precaución personal, para protegerme tanto a mi, como a los demás, Tengo un gran miedo a lo desconocido a lo que no se ve, y esto lo es.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

R. – Yo soy ya una persona de 70 años que, ha visto como en esta dichosa pandemia muchos amigos y conocidos se han ido, por lo que mi proyecto principal es VIVIR lo más tranquilo posible, dando amistad cariño y respeto, así como ánimo a todo conocido, ya sea familiar o no, tratando me respete la enfermedad, por lo que me cuido, o al menos así lo pienso, haciendo ejercicio diario, como es andar entre tres y cuatro kilómetros casi diario y, mucha higiene, más mascarilla siempre, esté donde esté.

Como hobby me encanta la música desde siempre y, al tener algunos conocimientos musicales desde mi juventud, ahora como tengo tiempo libre por estar jubilado, como hobby y, sin nada crematístico, la hago en aquellos lugares de los que soy socio o, como detalle para las amistades. Mi afición me ha hecho grabar tres CD´s de lo que me siento muy orgulloso. Todo lo que hago musical, se refiere a las décadas de los años 60, 70, 80 y 90, décadas musicales que me hicieron muy feliz y, que trato de darla a conocer a todos los presentes, así siento que no muere dichos estilos musicales.

P. – ¿Qué crees, necesita Huelva para salir adelante?

R. – Pienso que unión, mucha unión y, no tenemos la suficiente, somos una población algo pasiva, a veces, demasiado pasiva. Y esto creo lo saben nuestros políticos, sean del partido que sean. Ojalá fuéramos como otras provincias que luchan a muerte por sus objetivos y derechos. Ello hace que el AVE tarde en llegar, tampoco nos acaban de quitar los fosfoyesos, ni las fábricas contaminantes, la carretera a Cádiz sigue tardando demasiado, estando esta población hermana tan cerquita. En Huelva necesitamos políticos y empresarios que se unan en una misma dirección y, luchen por mejorar nuestra provincia que sepan mover a su pueblo para reivindicar nuestras prioridades, pero tampoco los acabamos de tener en el nivel deseado, quizás no saben hacer más, o pudiera haber intereses enfrentado, todo al final lo pagamos los onubenses.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Cuando decimos Huelva, decimos nuestra provincia, por lo que el significado de Huelva en sí es para mi como una segunda madre, ya que, Huelva te da y te respalda con sus playas, su sierra, su minería, su condado, su andévalo, su cultura, su deporte, su ciencia, sus descubrimientos, sus abrazos, su cariño, su luz, su agua, su gracia, su belleza, su arte, su clima… Por ello para mi, MI Huelva lo es todo-todo.

P. – ¿Qué recuerdos especiales guardas de tu vida respecto a la música y el fútbol?

R. – Recuerdo con mucho cariño mis actuaciones musicales en el Hotel Guadiana de Montegordo en Portugal, donde hacía bailar y pasarlo muy bien a grupos de holandeses jubilados, cantándoles música country. Era un hotel muy familiar que hoy ya no existe.

Respecto al fútbol recuerdo con mucho cariño y respeto, todos los momentos vividos con los jugadores de cada Club que he tenido el honor de entrenar. Cada uno de ellos me enseñaba algo. Fueron todos unos fenómenos.

P. – ¿Se valora en Huelva a los entrenadores y jugadores en su justa medida?

R. – Pienso que NO, o al menos eso es lo que se deduce de, las situaciones que se han dado en algunas temporadas en nuestro Recreativo y, muy pocas veces se pensó o confío en un entrenador de la tierra y, si se hacía, este siempre ha sentido en su nuca, una presión muy especial y distinta a la que sentían otros entrenadores de fuera.

HUELVA tiene Entrenadores Nacionales capacitados con los que se debería contar un poco más, darles la oportunidad de demostrar su valía. Pero esto ha pasado siempre y, así seguirá, creo, ojalá me equivoque. En cambio al jugador onubense, se le valora y se le apoya, se les da más oportunidades que al entrenador, así lo pienso y veo.

P. – ¿Dónde te hubiese gustado triunfar a lo grande tanto en fútbol como en la música?

R. – Me hubiera gustado poder entrenar a un club de segunda o primera y, haber tenido suerte con los resultados, al tiempo que tener un bonito ascenso. Respecto a la música solo en un hobby muy agradable que me hace mucho bien.

P. – ¿Cuáles son los jugadores que más te han impresionado y de qué entrenadores has aprendido más?

R. – Los jugadores que más me han impresionado han sido Pele y Maradona.

En relación a los entrenadores: Luis Aragones y Oscar Washington, Tabare, también Paco Dorrego por, el trato tan especial que tenia con todos los jugadores.

P. – ¿Qué diferencias existen entre el fútbol de hace dos décadas y el actual?

R. – Para mi la mayor diferencia está en lo físico. Antes los jugadores eran más técnicos, más jugadores de fútbol.

Hoy, todo es fortaleza, correr y correr, vamos atletas de 100 metros lisos, además de la dureza con que van al choque. Antes se entraba duro, pero no como se hace hoy, se respeta poco el daño que podemos hacer al contrario que no deja de ser un trabajador, un compañero al que podemos lesionar de forma muy grave.

P. – ¿Qué eliminaría del fútbol actual y que añadirías?

R. – El VAR lo aboliría, le ha quitado la esencia al fútbol, el fallo humano, y el fuera de juego. Somos once contra once y que cada uno se las arregle para ganar un encuentro. El VAR, no es justo y por tanto lo eliminaría hoy mismo.

Añadiría penalizar el juego atrás, esto le daría más intensidad a los equipos y los partidos serian más competitivos.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Fui un niño muy feliz que le gustaba el fútbol y jugar de portero, sin olvidar que en la delantera me defendía muy bien. Soñé siempre poder ser un hombre justo, tener un trabajo digno, casarme, tener hijos, nietos. Hoy doy gracia la vida por haber conseguido mis sueños.

P. – ¿Cuáles son tus ídolos dentro de la música?

R. – No tengo ningún ídolo en la música, pero me gustan WIlly Nelson, Haggard y Dire Straik.

P. – ¿Quienes son o han sido tus referentes personales y profesionales?

R. – En mi vida personal además de mis padres y mi esposa, por encima de ellos, mi Dios, Jesús Nazareno.

En mi vida profesional no tengo referentes, solo aquellos que se hicieron a si mismo sin ayuda de nadie y, que son solidarios como los demás.

P. – ¿Te gustaría añadir algo más?

R. – Me gustaría añadir que, si por error, falta de experiencia o, una determinada situación, he podido herir o, hacer daño a alguien, desde aquí pido disculpa y perdón, pues me considero un hombre responsable y justo, y jamás haría daño a nadie, jamás.

Quiero dar las gracias al Diario de Huelva a través de mi compañero, amigo y colega José Luis Camacho Malo por la oportunidad de poder expresarme a en estas paginas. A todos gracias por ello. Un saludo y un gran abrazo.

Francisco Javier, a mi solo me resta decirte que eres un auténtico crack, que me encanta charlar contigo y que tu amabilidad y cordialidad te definen como una muy buena persona.