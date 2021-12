Carlos Mantis: En Caja Rural del Sur “Las personas son lo primero”

Esta semana se asoma a esta ventana semanal Carlos Mantis Calvo, un onubense de pro que cursó sus estudiosde EGB en el Colegio Colón de los Hermanos Maristas, finalizando el Bachillerato entre el IES La Rábida y el Femenino. Es licenciado en Relaciones Laborales por la Universidad de Huelva. Además cuenta con infinidad de cursos y programas de información internos, ya que trabaja en el Área de Publicidad y Medios de Comunicación e Imagen de la Caja Rural del Sur.

A nuestro invitado lo conocí hace aproximadamente cinco años, donde ambos formábamos parte del jurado del certamen Miss Universo Huelva. Y desde ese momento me percaté que se trataba de una persona noble, responsable, simpática, afectuosa, organizada, empática, afable y sobre todo muy ‘guena’ gente.

Cierto es que, como Huelva es una ciudad pequeña, nos conocemos todos aunque sea tan solo de vista. Y a Carlos como buen creyente que lo es, lo he podido ver durante años y antes de nuestra amistad, haciendo el camino del Rocío a pie, junto a su Simpecado de Huelva o rezando con fe a su Cristo Nazareno.

Pero, para que ustedes mis queridos lectores conozcan un poco más el estilo y personalidad de nuestro invitado, nos pusimos en contacto con él, que gustosamente y con la amabilidad que le caracteriza aceptó nuestra invitación, así que vayamos al lío.

Personalmente siempre me gusta comenzar mis entrevistas con esta pregunta: De niño todos soñamos con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

La verdad es que la época en la que viví mi infancia, todos creo que teníamos las mismas ilusiones al menos en el colegio donde yo estudié que fue en Los Maristas. El fútbol formaba parte de nuestra vida y como no, soñaba con ser un jugador profesional, siempre se me dio bien, me decían la Gacela porque tenía muchísima velocidad, también uno de mis sueños era ser arquitecto, pero como suele decirse “la cabra tira para el monte” y en mi familia mi padre y dos de mis hermanos trabajaban en el sector financiero y al final pues era para mí una ilusión seguir ese camino.

Nunca pensaste en dedicarte a la política ¿Qué opinión tienes de los políticos actuales?

Nunca he tenido ni interés ni tampoco intereses políticos. Pienso que la política actual es una política descafeinada en lo que prima sobre todo la imagen del político, es todo Marketing. No me gusta dar mi opinión y mucho menos hablar sobre la gestión política.

En la actualidad trabajas en el Área de Publicidad y Medios de Comunicación e Imagen de la Caja Rural de Sur ¿Cuáles son las líneas de negocios sobre las que piensa crecer y expandirse la entidad?

Caja Rural del Sur es ante todo una entidad 100% andaluza, este hecho hace que tengamos una implicación intrínseca con el territorio y un fuerte compromiso con el tejido empresarial y familiar en todas las áreas andaluzas en las que estamos presentes.Con un enfoque de banca de proximidad, ayudamos a nuestros clientes a analizar sus opciones de expansión nacional e internacional, a diversificar sus actividades y desarrollar nuevas líneas de negocio, en definitiva, ofreciendo un servicio financiero integral.

Igualmente, y volviendo a la pregunta, fruto de las necesidades de los nuevos clientes y sectores, hemos potenciado nuestra Área de Banca de Empresas impulsado nuestra presencia con la apertura de nuevas oficinas en la provincia de Málaga y en Andalucía Oriental (Almería), así como en Portugal, en concreto en Faro, con el objetivo de dar servicio a las regiones del Alentejo y el Algarve. También hemos potenciado la Banca Patrimonial y Privada, así como nuestra Unidad de Negocio Internacional.

La Caja Rural siempre se ha distinguido por ser una entidad cercana a sus clientes ¿Crees que con tanta digitalización se está perdiendo esa empatía mutua que había?

Nuestro modelo de negocio es un modelo basado en la cercanía y el trato personalizado a nuestros clientes y ahí reside la clave de nuestro éxito. Entendemos que actualmente el entorno del sector financiero, con tipos inusualmente bajos y además mantenidos en el tiempo, hace que tenga que replantearse el modelo de negocio y está obligando a las entidades financieras a potenciar un modelo donde prima la atención a distancia, donde los costes son más bajos, aunque a costa del trato personal.

En nuestro caso, no vamos a abandonar nuestro modelo de negocio tradicional, pero también sabemos que cada vez tenemos más clientes que demandan este servicio online. Esto ha hecho que ampliemos nuestra actividad con la creación de la figura de gestores digitales que atienden a este tipo de clientes y siempre con el trato personalizado que necesiten.

¿Son las redes sociales un terreno especialmente peligroso para un banco?

Las redes sociales nos permiten mostrar todo aquello que puede llegar al público objetivo de forma rápida. En nuestro caso es estratégico el poder llegar al segmento joven ya que son nativos digitales y la forma de poder estar cerca de ellos es a través de las redes sociales. No obstante, también debemos tener claro que son la amenaza más inmediata para la reputación de una entidad financiera en particular o de cualquier empresa en general.

Está claro que con la pandemia, el pago electrónico se ha consolidado y muchos productos bancarios se contrataron por canal online. ¿Podríamos decir que el futuro de la banca es móvil?

En Caja Rural del Sur, “LAS PERSONAS SON LO PRIMERO”. “Escuchar, entender y atender”, y lo pongo en mayúscula porque no lo digo como una frase hecha. En nuestro Plan Estratégico se recoge nuestra visión y nuestros valores, pautas que definen nuestra forma de relacionarnos. De hecho, en los meses de pandemia hemos sido la única entidad que ha mantenido operativas todas las oficinas tanto en las zonas urbanas como en los distintos pueblos atendiendo de forma personalizada a cooperativas, empresas, autónomos y particulares.

“Este valor hoy en día nos hacer tener un aspecto diferenciador”.

Caja Rural del Sur, consciente de las dificultades económicas derivada de la crisis sanitaria del Covid-19 ha dispuesto para empresas y autónomos distintas líneas de financiación con soluciones personalizadas acordes a sus necesidades financieras con el fin de facilitarles la liquidez necesaria para salvar esta situación tan excepcional.

Además, nuestra Fundación Social y Cultural de la Caja Rural del Sur, viene desarrollando su actividad en las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, que es donde está implantada Caja Rural del Sur. Por tanto, existe un fuerte compromiso con Andalucía colaborando de manera constante y activa en los distintos territorios provinciales y locales.

Para nuestra Fundación Caja Rural del Sures un continuo compromiso el poder colaborar con acciones solidarias tanto con ONG’s, como con las distintas hermandades y otras fundaciones con objetivos sociales y caritativos.

Cambiando de tema y hablando de la maldita pandemia ¿Crees que habrá un antes y un después?

Ciertamente es difícil de saber, si bien es cierto que el virus ha venido para quedarse y lo que tenemos es que aprender a convivir con él. Y la forma más segura es con la vacunación.

Las personas en general somos resilientes, esto hace que afrontemos las circunstancias adversas adaptándonos a ellas de forma positiva

Yo sé que tu eres un enamorado de la Semana Santa y del Rocío ¿Eres optimista a la celebración de estas dos fiestas para el próximo año?

A fecha de hoy te digo que sí soy optimista, sobre todo porque aquí en Huelva tenemos a más del 81% de la población vacunada. Ahora bien, si no cumplimos con las medidas sanitarias que tenemos establecidas y viendo que están subiendo otra vez los casos de contagios, puede provocar que vuelvan a establecer las autoridades sanitarias medidas restrictivas, pero no creo que influyan en las celebraciones de estas dos grandes manifestaciones de fe y fervor popular.

Por cierto como has llevado no poder disfrutar de tus dos pasiones.

La verdad que ha sido muy duro, sobre todo porque nunca habíamos vivido una circunstancia tan excepcional. Pero las personas de Fe en general y todas las hermandades, cofrades y rocieros en particular, hemos dado un ejemplo de fe, compromiso y solidaridad que aunque sea uno de los pilares fundamentales que se viene realizando en las hermandadesde una manera activa, con esta pandemia más si cabe nos hemos volcado de forma prioritaria, aunando todos nuestros esfuerzos en ayudar a todas aquellas familias que se han quedado sin recursos, no han podido incluso atender las necesidades básicas. Por ello hay que poner en valor siempre la labor caritativa y obra social que se lleva a cabo en todas las hermandades.

Por otro lado, nos hemos reinventado a pasos agigantados y hemos podido disfrutar de muchos momentos a través de las redes sociales. La mayoría de las hermandades y parroquias han retransmitido en directo muchos actos y cultos, así como las misas dominicales. En Almonte la Hdad Matriz a través de su canal de Youtube retransmite todos los días en directo la Santa Misa y el rezo de la SALVE.

En definitiva, la he disfrutado de una forma distinta pero ilusionante igualmente.

Sé que también eres futbolero y recreativista. Aunque sea en la quinta categoría de nuestro fútbol ¿estás disfrutando esta temporada con el conjunto albiazul?

Vamos a empezar porque este año tenemos que ascender si o sí de categoría.Lo que ha sucedido en la temporada pasada es un accidente muy grave que nos ha llevado a la situación actual y de la que tenemos que salir lo más pronto posible.

Creo que este año tenemos un equipo compensado y lo estamos haciendo bien, además de tener la suerte de cara ya que partidos que no son buenos los estamos ganando. Actualmente estamos líderes con 7 puntos sobre el segundo y así deberíamos seguir hasta final de temporada.

¿Llegaste a pasar miedo durante el confinamiento?

Miedo por mí no, pero sí por la familiasobretodo por mi madre y familiares cercanos. Hemos dejado por desgracia a muchos seres queridos en el camino, realmente 2020 y 2021 son años para borrar de la memoria, nunca imaginé que perdiera a tantas personas queridas en tan corto espacio de tiempo.

Se habla de una nueva ola tras las Navidades ¿Crees que será tan devastadora como las anteriores?

Se habla de una sexta ola,pero como estamos viendo ya la tenemos encima, no creo que sea tras las navidades, sino que al ritmo de contagio que vamos será antes pero no va a ser de la misma intensidad que las anteriores, principalmente porque la mayoría de la población está vacunada.Pero sí es cierto que la mayoría de las personas y me incluyo pensamos que por estar vacunados ya tenemos inmunidad y no es así porque estamos viendo que aun estando vacunados se están contagiando e incluso muriendo personas. Lo que tenemos que conseguir es que todo el mundo se vacune ya que será la única forma de que dejemos de estar pensando en nuevas olas de contagio.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Pero no sé, si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

Nada Félix darte las gracias por haber tenido la deferencia de contar conmigo para este rincón tan onubense y especial.