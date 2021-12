Kike Larrarte: “Por fin he visto cumplido mi anhelo, ya está en Casa Canelo el monolito a la fe rociera”

¿Qué significa para ti Huelva?

Todo, aquí nací, soy más de “guerva” que un choco, recreativista, aquí tengo mi familia, mi casa, mi vida, una gran parte de mis amigos, mi trabajo, mis hermandades rocieras. Hace años tuve que vivir fuera, no veía la hora de volver a mi Huelva.

¿Qué necesita Huelva para despegar?

Uuufff, creo que mucho, aún le queda muchísimo, para llegar a ser una gran ciudad (por desgracia). Principalmente que los onubenses no seamos tan conformistas, luchemos más por lo nuestro. Nos hace mucha falta una gran infraestructura en la ciudad, facilitar la llegada del turismo, creo que es una parte muy importante para la riqueza de nuestra tierra. Tenemos que hacernos conocer más, tenemos infinidad de riquezas, es un privilegio venir a Huelva a disfrutar con los cinco sentidos. Pero para eso, hay que poner muy fácil la llegada, hay que traer como sea el AVE a Huelva, pensar y estudiar si es factible un aeropuerto, y con eso traer cadenas hoteleras. Mucho más compromiso de todos los políticos, de los estamentos, y sobre todo, del onubense.

¿Qué recuerdos guardas buenos y no tanto de tu vida profesional?

Guardo muchos más buenos que no tan buenos. He conocido a grandes personas como compañeros que hoy son amigos. Recuerdo viajar mucho, decir que he tenido el privilegio de trabajar en lo que me gusta, con grandes artistas, en grandes teatros, festivales etc, pero también ha tenido su parte menos buena, que es quitarle tiempo a la familia, a los amigos. Trabajar todos los fines de semana, y no poder dedicar tiempo a mis grandes aficiones, que tengo unas cuantas, y es muy necesario dedicarle su tiempo para seguir avanzando. Aunque amo mi trabajo, trabajo para poder vivir, no me gusta vivir para trabajar.

¿Qué significan para ti los sistemas audiovisuales?

Una forma maravillosa más de llegar al público, es una herramienta. más de mi trabajo. Hoy en día es casi imposible trabajar sin ella, por lo tanto es imprescindible.

¿Con tu cámara que imagen te gustaría captar?