Antonio Navarro: “De verdad, da hasta vergüenza el abandono que muestra Huelva”

¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora?

Julián Marías escribía “sin una considerable dosis de bondad se puede ser listo, pero no inteligente.” El respeto al prójimo lo creo básico para una sociedad avanzada, lo que significa dejar actuar también a los demás, comprender realmente los puntos de vista y admitir que puedan llevar razón. Buscar, en honor a la verdad, moderación y mucha

prudencia. Sí, ya sé que es difícil, pero se intenta o debe intentarse. Practico la lectura y escribir, no olvido textos históricos…

¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

La valoraría de muy regular. Desgraciadamente, España no ha dado ni da políticos de categoría. Es verdad que existen algunos buenos en países europeos y desarrollados y también en otros continentes aunque no abundan que digamos. Un buen ejemplo de calidad es la ex presidenta alemana Merkel. Yo destacaría la ausencia de generosidad en los políticos, principalmente en España, donde se nota una carencia muy fuerte.

Recuerdo ahora a Emilio Lledó cuando escribía que lo que más le preocupaba en la vida pública es la ignorancia de los políticos y que solo entienden muy bien de sus trapisondas. Por cierto, en cuanto a ese comunismo que hoy padecemos en el Gobierno de España y que se le conoce por Podemos, el poeta polaco y Premio Nobel, Czeslaw Milosz, –tras la pregunta que le hacen sobre qué había aprendido tras años bajo el régimen comunista de la antigua URSS- dijo “la resistencia frente a las estupideces.” La verdad, es muy fuerte vivir bajo un régimen comunista donde no existe la libertad y ni muchísimo menos la democracia. España, como todos los países civilizados, demanda líderes dignos de respeto, que amen la libertad de opinión, que sepan escuchar y actuar desde otras perspectivas. Líderes veraces que no permitan la difamación, que admiren a sus conciudadanos y respeten a sus contrarios. Y para sacar nota o matrícula que sepan irse cuando lo ha hecho mal, muy mal o no sepan hacerlo bien. Vamos, como en cualquier otro trabajo.

Me pareció muy triste y pienso que fuimos desbordados por la propia pandemia. Es verdad que fue algo que volvía el hombre a vivirlo, pero no había, que digamos, muchos referentes. Un cúmulo de sensaciones extrañas aparecieron y por, otra parte, se truncaron ilusiones y esperanzas. Vino intensamente un miedo a lo desconocido, no se veía empatía en nada ni en nadie. La mayoría, no podemos olvidarlo, no hemos vivido aquella horrible Guerra del 36.

¿Qué crees necesita Huelva y Provincia para despegar de una vez?

Concienciación de todos los onubenses para tener a Huelva en la jerarquía de nuestros valores. Ahí entra lo que podamos ofrecer a la vieja Onuba y con generosidad: dar ideas, obligarnos a trabajar por ella de forma generosa y altruista, participar en el mayor número de acontecimientos, apostar por sus entes, visitar alguna vez la Universidad

onubense, Museos… No olvido ahora a Hegel que escribía que “la Historia es el largo camino de la Humanidad hacia la libertad y la prosperidad”. Huelva necesita de todos nosotros y hacer realidad muchos trabajos y proyectos que beneficiarán a todos, es decir, a Huelva. Y esto conlleva el respeto a la capital y provincia y a todos los que somos de aquí o viven en esta tierra o provincia milenaria. No olvidemos que la Biblia cita, por primera vez a Europa, con Tharsis: la plata que utilizaron para el Templo de Salomón. Sí, una tierra maravillosa y grande que ha escrito con letras de oro muchas páginas de la Historia de la Humanidad, como el Descubrimiento de América.

Y algo para concluir: obligarnos a elegir a los mejores para que ocupen los puestos de responsabilidad, como ayuntamientos, diputaciones provinciales, subdelegados…

Estamos obligados a no olvidar el futuro de Huelva y, por ende, el nuestro, como la integridad, la verdad, el buen hacer… Olvidemos a incompetentes que no sirven para asumir o crear responsabilidades. No es de recibo, por ejemplo, los años que ha llevado y lleva olvidada la antigua plaza del Mercado de Abastos que ya no existe, como tampoco los edificios que la rodeaban y que hoy se concreta a un enorme garaje, explotado por varios dueños y, todo el espacio, a menos de cinco minutos andando de la céntrica Plaza de las Monjas. De verdad, da hasta vergüenza el abandono que muestra Huelva, no creo que lo merezca o lo merezcamos.

¿Qué significa para ti Huelva?

Hay un magnífico consejo marinero que dice que” no hay viento favorable si no sabes a dónde vas”. Un ejemplo es el antiguo Banco de España, en la céntrica Plaza de las Monjas y calle 3 de agosto. Allí lleva años cerrado y sin utilizarse: ¿hasta cuándo? Es tremendo.

Yo soy partidario y así lo hice saber a responsables cuando se cerró el Banco de dedicarlo a la Casa de América de Huelva e incluso lo saqué en más de una ocasión en el recuadro o columna que tenía en el periódico que editaba el amigo Urbano Gómez, “Odiel”. Allí estaría una biblioteca, un museo de pintura, hemeroteca, archivos… todo dedicado a América y, en especial, al Descubrimiento. Habría salón de actos y demás infraestructuras para lograr incluso que si hubiera Consejos de Ministros u otras reuniones, como la Junta de Andalucía, especialmente en conmemoraciones históricas como el 3 de agosto o 12 de octubre o en la llegada de Colón a Palos de la

Frontera, el 15 de marzo de 1493, tras su regreso del primer viaje. Vamos, un rico edificio ejemplar y admirable donde Huelva pudiera sentirse plenamente orgullosa. Por supuesto, con el ofrecimiento de la Casa de América onubense a todos los países americanos.

¿Tus mejores y peores recuerdos profesionales?

Recuerdo entrevistando a José María Ruiz Mateos, en el Parque londinense de Kensington Gardens, tras su rápida salida de España y donde me llevé más de dos horas charlando exhaustivamente de Rumasa con él y para los servicios especiales de EFE; no puedo tampoco olvidar el Hotel Palas de Madrid donde tomé café con Bob Dylan cuando vino por primera vez a actuar a España y lo hizo en el Estadio del Rayo Vallecano; creo que era septiembre de 1982 y hacía poco tiempo que el PSOE ganaba, por primera vez, las Elecciones Generales que se celebraron aquel año. Recuerdo que Santana hacía de telonero en el concierto del Nobel Dylan. Los malos recuerdos no me vienen ahora a la mente, por supuesto que los habrá, pero, seguro, que no merecen la pena citarlos.

¿Qué recuerdos guarda de tu niñez y que soñabas de mayor?

Muchos, por ejemplo cuando cogíamos el tren muy cerca de la Plaza 12 de octubre para trasladarnos al Club Náutico o al Balneario o a la misma Punta del Sebo para bañarnos. Los jueves por la tarde era siempre porque después no teníamos colegio. Me viene a la mente el gran pintor onubense, Mateo Orduña, que veíamos pintar muy cerca de la Estatua de Cristóbal Colón; las Fiestas Colombinas se celebraban en los Jardines del Muelle… La actriz Jessica Lange dijo en una entrevista –“El País” 5/II/1984- que “por nada en el mundo volvería a vivir mi vida. De ninguna manera. Ha sido muy dolorosa. Incluso con todas las alegrías ha sido dolorosas.” No, no es que firme sus declaraciones, pero las entiendo o puedo entenderlas.