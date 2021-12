Carlos Contreras: “Me da rabia que no tengamos ningún rally en nuestra provincia”

La situación que llevamos viviendo este último año y medio es compleja por la novedad de la misma, es tremendamente importante adaptarse a los cambios que estamos viviendo tanto a nivel personal, como laboral… para intentar llegar a cada uno en su parcela a la nueva normalidad, me da la impresión que vamos a tardar en llegar a la normalidad que todos hemos conocido.

¿Con una nueva ola de contagios, cuando crees acabará la pandemia?

Parecía que con los datos de las últimas semanas nos íbamos acercando al final del túnel, pero con las noticias sobre la nueva cepa africana que puede acarrear nuevos contagios nunca se sabe, hay que intentar hacer un último esfuerzo y cumplir las normas que nos van imponiendo. Espero y deseo que para dentro de poco los números

sean parecidos a cualquier otra enfermedad de las que consideramos “normales” en nuestra vida.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en Huelva?

Creo que, a nivel de contacto físico, nos costará volver al tipo de relación que teníamos antes entre conocidos, pero ese apretón de manos o ese abrazo a conocidos volverá y sobre todo por nuestra tierra que estamos muy acostumbrados a ese tipo de contacto.

¿Has pasado miedo en algún momento?

La verdad es que si, al principio no había mucha información de como se contagiaba el virus, que era lo apropiado, mascarilla si o no… me producía bastante incertidumbre y ver esos datos que aparecían en los medios con tantas muertes y de todo tipo de personas (ancianos, mayores, mediana edad, con patologías, sin ellas…)

La situación no ha sido fácil para nadie y la economía es muy sensible a esta incertidumbre, los políticos a nivel mundial se han visto desbordados por la rapidez de los contagios y la poca previsión en posibles situaciones similares al Covid19. Aquí en España se han tomado decisiones de todo tipo por parte del gobierno y cuando han pasado el testigo a las autonomías, el rompecabezas era tremendo… la economía esta muy resentida y esperemos que la recuperación vaya llegando, pero no creo que se recupere en los términos que maneja el gobierno.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

Actualmente trabajo en un empresa de Berries en el Condado de Huelva en el departamento administrativo y mi idea es progresar, seguir aprendiendo en este sector tan fuerte en nuestra provincia. Respecto al Panda, intentaremos hacer alguna prueba en 2022, es complicado sin contar con el apoyo de empresas, pero confiamos en encontrar la ayuda en empresas onubenses que quieran promocionarse en el mundo del motor.

¿Por qué eres un enamorado de los coches Panda?

Siempre he tenido este coche muy cerca, mi padre los tenia en su empresa en el servicio técnico, mi hermano ha corrido algunos rally en los 80 con un Panda y me gusta bastante porque por su sencillez he podido aprender bastante de su mecánica y montarme los coches como me han ido haciendo falta para las pruebas en las que he participado.

¿Entiendes que en esta tierra no cuaje en el tiempo ningún rally?

No lo entiendo y me da rabia este tema, tenemos algunas zonas muy buenas en asfalto o tierra para hacer pruebas, pero hace falta más apoyo por parte de los ayuntamientos, diputación… ahora mismo es muy complicado conseguir apoyo por parte de empresas privadas, que tienen que hacer malabares para cuadrar sus cuentas y poder subsistir.

¿Qué significa para ti Huelva?

Es mi ciudad, he vivido siempre aquí y no entendería mi vida fuera de Huelva

¿Qué entiendes necesita Huelva para despegar de una vez?

Estamos en una esquinita de la península, no se nos conoce mucho fuera de la provincia y bastante menos fuera de España, una buena conexión ferroviaria es vital para comenzar el despegue de la provincia, tenemos en nuestra mano muchos de los destinos soñados por Españoles o Europeos (golf, playa, turismo rural, gastronomía sobresaliente…)

¿Cómo fue tu niñez y que soñabas ser de mayor?

Crecí en una calle cercana a la plaza de San Pedro, siempre me han apasionado los coches, en el taller de mi padre de pequeño me ponía al lado de los mecánicos para aprender, después me gustaba desmontar mi antiguo Vespino para tenerlo siempre a punto. De pequeño soñaba con llegar a ser piloto de rally o algo relacionado con el mundo del motor.