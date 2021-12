David Bernal: “El Carnaval de calle no es una asignatura pendiente" 

El personaje que se asoma esta semana a esta vuestra sección es un carnavalero de cuna, se trata de David Bernal Santos, al que personalmente no conozco, aunque él dice que alguna vez hemos coincidido en El Portil, concretamente en el Bar Florida que regenta su padre y del que suelo ser un asiduo, por el buen trato y magnifica gastronomía.

Eso sí, su hermana Ana María, buena amiga, era la que contactaba conmigo hace pocas fechas para comentarme si me apetecía hacerle una entrevista en este mi ‘Rincón Choquero’ tan especial.

Como buena hermana me lo vendió como un chico muy constante, responsable, educado, empático y sobre todo un gran apasionado con las cosas de Huelva y especialmente muy carnavalero y recreativista. Lo que no tenía muy claro era si su hermano estaría conforme con la pequeña ‘emboscada’ que le había preparado.

Pero, para descubrir un poco más a nuestro protagonista, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista. Y con la afabilidad y cortesía que su hermana me comentó, accedió a la primera. Así que vamos al lío.

Todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

Pues mira, mientras los niños de mi época soñaban con ser médicos, futbolistas…mi sueño desde siempre han sido los coches, las motos, los entresijos de la mecánica. Será que en casa lo viví de cerca y mientras la mayoría de mis amigos jugaban en la calle, mi padre y yo desmontábamos pastillas de frenos, embragues, correas y un amplio etcétera de piezas a los coches de casa o de compañeros del gremio de taxis, así que mi sueño era ser MECANICO, por suerte y circunstancias mi vida profesional sigue ligada fuertemente a esta rama. Y como hobby me dedico a la restauración de vehículos clásicos de los que tengo la fortuna de tener algunos en propiedad.

Tú hermana Ana María es cantante de copla y tú diriges y cantas en una chirigota ¿De dónde os viene la vena artística?

“De casta le viene al galgo, como se suele decir”. Si parte de mis sueños de que quería ser de mayor, uno de los responsables fue mi padre. La vena artística puede venir por parte materna, desde siempre recuerdo a mi madre caturreando en casa, y ya cuando nació mi hermana pues imagínese, una niña que antes de empezar a hablar, ya cantaba. Con el paso de los años, la familia cuenta anécdotas y vivencias y hasta hace poco no me enteré que mi bisabuelo ya por los años cuarenta, también hacia sus cositas por carnavales, cuando la libertad de expresión y la presión política era muy distinta a la de ahora. ¿De dónde nos viene? Pues a saber, siempre me ha gustado un escenario, y de pequeño ya participaba en compañías de teatro, cantar con mis amigos en carnavales hasta la saciedad, hasta que por fin formamos parte de un grupo. A medida que la madurez me fue alcanzando y comencé a tener la necesidad de tener que decir cosas a mi manera y a tener un grupo del que he tenido la fortunade llevar la coautoría y la dirección de mi chirigota, ¨La de Diego y David¨

Pero ahí no termina la cosa, ya que Rocío tu mujer también actúa en un coro carnavalero ¿es así?

Totalmente cierto, mi otra mitad, lo mejor que el carnaval me ha dado, una autentica bestia del escenario, canta, interpreta, de su belleza no voy a decir nada, creo que es evidente, carnavalera de cuna. Una de las pocas mujeres onubenses que ha tenido la suerte de nacer, crecer y vivir en esta fiesta. Ha sido componente de varias comparsas y actualmente forma parte de un proyecto muy ambicioso como es el único coro local.

Por cierto, si mal no recuerdo en 2014 en lo alto de las tablas del Gran Teatro y delante de todo el público le pediste matrimonio a tu mujer. ¿Siete años después te arrepientes…jajaja?

La verdad es que si…me arrepiento y mucho.Pero de no haber dado el paso 12 años antes…jejenes, son grandes momentos que se quedan para ti, imborrables y que mejor sitio para hacerlo, que en nuestra casa y en nuestra fiesta.

Siguiendo en clave Chirigotera, Huelva y tras un año de pandemia, ha decidido retomar y sobre todo mantener las fechas del Carnaval Colombino 2022 y no retrasará ni el concurso ni el carnaval de calle. ¿Qué opinión tienes al respecto, cuando en otras ciudades han apostado por retrasar e incluso suspender las citadas fiestas?

En estos tiempos, no sabemos con certeza lo que es una buena decisión e inclinarte hacia un lado u otro con esta nueva circunstancias que nos ha tocado vivir. Después de ver plazas de toros, campos de futbol, conciertos y eventos con multitudes, si todo lo realiza con cautela, evitando aglomeraciones y manteniendo las medidas de seguridad necesarias, no veo mayor problema, para que tengamos el derecho de celebrar nuestra fiesta.

Respecto a la decisión del carnaval de Cádiz, pues lo respeto, aunque personalmente pienso que hay otros intereses de por medio, a los que no voy a entrar, Y como dije antes hay opciones como, por ejemplo, la de otros concursos que cierran el ámbito local, la cual es totalmente respetable.

La música no cura una pandemia, pero alegra el alma…

Por supuesto, es más, el año pasado durante la pandemia nos aventuramos a participar en el concurso online del carnaval de la Luz. Y la experiencia además de extraña y novedosa, fue muy positiva, al volver al menos durante un ratito, disfrutar y sentí rnuevas letras y poder estar en contacto con los que sienten lo mismo que tu cuando llega febrero.

Lo del Carnaval de calle en Huelva es una asignatura pendiente ¿Por dónde crees que pasa la solución para ponerlo en auge?

Ya escuchar esa expresión me pesa.El carnaval de calle no es una asignatura pendiente, lo que ocurre es que al onubense de calle no se le ha dado una buena opción desde el principio, la culpa no es del carnavalero, ni de las agrupaciones, aquí tenemos en Huelva agrupaciones con calidad más que suficiente para llenar aforos, calles y escenarios, Los eventos de agrupaciones de carnaval en la ciudad funcionan, pero las fórmulas que se aplican o aplicaban en el carnaval de calle, no han sido nunca atractivas para nadie, ni se le ha dado la repercusión e importancia que merecían. A la vista está, que hay grandes eventos que si funcionan, el mes pasado tuvimos una convivencia carnavalera en el parque Moret que fue un éxito, las antologías de la ciudad y provincias, llenan aforos, grupos de Cádiz asiduos a nuestros escenarios que siguen mostrando aquí sus repertorios, a Huelva le gusta el carnaval.

Este año tras el parón, comprendo que habréis retomado los ensayos con la máxima ilusión.

Pues imagínate, había ganas y necesidad de volver a vernos y poder disfrutar del calor de un ensayo, de las risas tan necesarias entre nosotros, de los ratos de charla, ilusión y motivación a tope.

El hecho que Kichi el alcalde de Cádiz haya decidido unilateralmente celebrar el Carnaval del 10 al 19 de junio al menos de momento ¿Puede ser que grupos gaditanos decidan venir al concurso de Huelva?

Puede…ni que decir tiene que todo lo que venga a nuestro concurso a sumar, aportar en calidad y número de grupos bienvenido sea. La verdad es que el Carnaval Colombino siempre ha sido referente, y es el momento de volver a reconvertirse en lo que nuca tuvo que dejar de ser.

Cambiando de tema. Si te digo Campo Frio ¿tú que me dirías?

Lo primero que se escribe junto…jejeje. Pues mis raíces, mi familia, mis recuerdos de la infancia y adolescencia, amigos…hay mucho de mí en ese lugar, por razones laborales y personales. Últimamente voy como el que vende el turrón, de fiesta en fiesta, no lo podemos disfrutar tanto como me gustaría, pero en numerosas ocasiones, se alinean los astros y me puedo escapar a reconectar y disfrutar del entorno, de la tranquilidad y de volver oxigenado de nuevo a la rutina.

Por cierto, hace pocas fechas y gracias a la original idea de Federico Pérez, se ha escrito un libro que con el título ´Huelva La ruta de las palabras´ y donde los 80 pueblos de la provincia gozan de representación. Según me comentan tu has sido uno de los autores ¿Cuéntame la experiencia?

Ha sido totalmente enriquecedora, Federico Pérez, me llamó y me comentó la idea y como más de una vez le hablé de la maravillas de Campofrio no dudo en contar conmigo, la verdad que me encantó formar parte de este proyecto y acepte sin dudarlo. Hacía tiempo que no escribía y me gusto salir de la zona de confort de los carnavales y probar de nuevo, y como dijo el poeta José Martí, ¨hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro¨- Para que nos recuerden por nuestras obras, nuestras acciones, y nuestros ejemplos…nuestra huella. Es más, tan gratificante ha sido, que actualmente estoy en otro proyecto a título personal del cual estoy disfrutando mucho.

Esta pregunta sé que no es fácil de responder ¿Cuál es la mejor persona que has conocido?

¿Solo una?, mira en la vida he conocido a personas maravillosas, a personas que creía maravillosas y a maravillosas decepciones de personas, pero si tengo que elegir, es mi padre, junto con mi madre ha sido y es una de las personas que jamás me han fallado, ni me ha decepcionado. Ejemplo de persona trabajadora, constante, bueno…con unos principios y metas tan claras que nadie, absolutamente nadie, bajo mi punto de vista es capaz de igualar. Aunque fuera del ámbito familiar, tengo muchos conocidos, pero muy pocos amigos a los cuales no voy a nombrar, para evitar suspicacias, pero ellos saben quiénes son.

Y como sé que la familia Bernal – Santos, sois redondo, vamos que os gusta tó lo que huela a Huelva. Hablemos del Recre ¿Cómo estás viendo al abuelo en este principio de temporada y que sientes cuando lo ves jugando en la quinta categoría de nuestro fútbol?

Pues como siempre, cuando ves jugar al equipo de tus amores, siempre tengo buenos ojos para el decano, hemos tenido alegrías, decepciones, frustraciones, impotencia…, siempre se lo perdono todo, es mi equipo y es al que defiendo a capa y espada. Y juegue en la categoría que juegue, siempre se mostrará como lo que es, el más antiguo, el más vetusto del futbol español, el señorío de un equipo con historia, respetado y envidiado por otros que continuamente intentan manchar o tergiversar la historia a su favor. En pocas palabras el DECANO. Este año veo un conjunto muy compacto, muy superior a sus rivales y la nueva generación ha aportado frescor a la plantilla más que necesario. Y como en el fútbol todo es cíclico, espero que más pronto que tarde la entidad albiazul esté de nuevo en la categoría que se merece y de la que nunca debió de salir.

Por último me gustaría agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Y si quieres añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado…ya sabes, ahora es el momento.

Gracias a ti Félix, ha sido un placer dedicar este ratito y nada, espero si hay una próxima entrevista, que cambien más que positivas las respuestas a las mismas preguntas, que será el indicativo que ha mejorado la situación actual en más de un aspecto. Un saludo y nos vemos en el Recre o en carnavales