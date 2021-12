El PSOE pide a Moreno Bonilla “menos fotos y más compromisos” con CEUS

La portavoz adjunta del Grupo Parlamento Socialista en Andalucía, María Márquez, ha pedido a la Junta de Andalucía y a su presidente, Moreno Bonilla, que cumpla con su compromiso con el proyecto CEUS y ejecute su parte del soterramiento de las obras. “Hasta el momento, el proyecto ha salido adelante sólo con el impulso del Gobierno central que ha realizado un gran esfuerzo para que sea una realidad y ayer mismo se diera el primer paso de comienzo de las obras”.

Así lo ha trasladado la parlamentaria por Huelva tras las declaraciones del consejero de Fomento, Rogelio Velasco, quien ha mostrado su satisfacción por dicho proyecto, “colgándose medallas que no le corresponden ya que a día de hoy lo único que consta es que la Junta de Andalucía no ha hecho su trabajo”.

“Resulta lamentable –ha apuntado Márquez- que el consejero de Fomento dé esa imagen victoriosa de cara a la galería pero no cumple con su trabajo. No podemos entender esta postura falsa cuando el proyecto necesita del impulso de las dos administraciones, la central y la autonómica, y concretamente esta segunda mira hacia otro lado en lugar de acometer sus obligaciones. Queda demostrado fehacientemente que la única administración y partidos que no han cumplido han sido la Junta de Andalucía, por tanto, el PP y Ciudadanos”.

Para la también secretaria de Formación de la Ejecutiva Federal del PSOE, “Velasco está dando muestras de irresponsabilidad y de dejadez al querer apuntarte méritos que no le corresponden para nada y más aún con un proyecto que el PP lo dejó ocho años guardado en un cajón y ha tenido que ser ahora el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha actuado con determinación para que esta provincia tenga lo que se merece, así como el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, quien ha puesto todo su empeño en que este proyecto salga adelante, ya que el CEUS supondrá una nueva oportunidad de innovación y empleo para Huelva que se convertirá en referencia a nivel nacional e internacional”.

Por último, Márquez ha querido dejar claro que “si esta provincia tuviera que depender del Partido Popular estaríamos en el más absoluto olvido y abandono como ha pasado cada vez que ha gobernado. Ahora con el PSOE estamos viendo otra forma de gobernar, comprometido con esta tierra y sus ciudadanos, abriendo nuevas expectativas y oportunidades de creación de empleo y de revulsivo económico para la provincia de Huelva”.