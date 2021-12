Nacho Beltrán: “Huelva es la peor parada en los presupuestos tanto andaluces como españoles”

José Ignacio Beltrán es nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia, y, es un placer contar con este farmacéutico que soñó con ser veterinario debido al amor que tiene por los animales, pero la tradición familiar pudo más.

Nacho montó en Huelva la primera farmacia abierta 24 horas, lo que deja claro su visión empresarial y emprendedora. Persona optimista por naturaleza que prefiere no hablar de política por lo menos en público, amante del mundo del caballo, una de sus grandes pasiones, solidario, cordial, con alto sentido de la amistad…

Ahora sueña con la posibilidad de que el Belén Viviente de Beas sea lugar elegido para que la marca de bombones lo elija y su pueblo sea el más navideño de España, pues sería estupendo a nivel de Beas y de Huelva en turismo.

Cuando me pongo en contacto con él para proponerle esta entrevista, con la amistad que le caracteriza, acepta del tirón y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Bueno mi opinión no cambia mucho con respecto al resto de españoles, es un momento complicado, venimos de una pandemia que ha trastocado la vida tal como la conocíamos y encima ahora nos encontramos con el resultado de estar dos años prácticamente parados, escasez de todo, desde materia prima hasta productos elementales y lo que conlleva ello, subida de precio de todo en general. Estamos es un momento difícil y complicado en el que no nos queda otra que campear el temporal.

P. – ¿Crees que habrá más olas de contagio?

R. – Si, por desgracia tendremos más olas, pero creo que lo peor ya ha pasado y que las olas no nos llevará a confinamientos como los que vivimos. Esto ha venido para quedarse y no nos queda otra que adaptarnos, gracias a las vacunas y al esfuerzo realizado las olas no tendrán tanto impacto.

P. – ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia, especialmente en Huelva?

R. – Bueno, la vida nos ha cambiado a todos en mayor o menor medida, a mucho por desgracia perdiendo seres queridos, otros perdiendo sus negocios y trabajos y no nos queda otra que sobrevivir y mirar hacia delante. En Huelva vivimos en un paraíso, la ciudad más desconocida de España y la más bonita, somos una ciudad pequeña para lo bueno y para lo malo y a nivel de la pandemia quizás nos afecte menos que a otras ciudades más turísticas y más cosmopolitas, es algo que debería cambiar y se debería poner en valor la marca Huelva.

P. – ¿Cómo fueron los meses de alarma tu farmacia?

R. – Fueron meses muy duros, en los que no nos quedó otra que adaptarnos a la realidad, doblando turnos, mucho estrés, viendo a la gente nerviosa y siendo a mi modo de ver los únicos sanitarios a mano para resolver las dudas de los ciudadanos, creo que hicimos una gran labor y que ha sido reconocida por la mayoría de la ciudadanía.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Si claro, como todo el mundo he pasado miedo, el miedo a algo nuevo y desconocido es algo lógico y normal. He visto el miedo en mis clientes, en muchos de ellos cuando venían con covid a la farmacia a por sus medicamentos (cosa que aunque no debía ocurrir pasaba a diario), he tenido clientes que han despedido a familiares y amigos. Si claro que he visto miedo y mucho respeto a esta enfermedad.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Ahora mismo mi mayor proyecto es mi familia y disfrutar de la vida y a nivel laboral seguir desde mi farmacia dando un servicio a la población y mejorar estos. Fuera de la farmacia tengo otros proyectos pero aún no están fase de poder hablar de ellos, están en fase embrionaria

P. – ¿Qué papel crees han jugado los medios de comunicación y redes sociales?

R. – Los medios de comunicación hacen una labor primordial puesto que son la primera fuente de la que beben y se informan la sociedad. El problema de las redes es que es muy fácil correr bulos y desinformar más que informar, pero bueno es parte creo del juego de las redes.

P. – ¿Qué entiendes necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Necesita que por fin de verdad los distintos gobiernos tanto regional como nacional crean en nosotros, nos pongan en valor y creen todo aquello que prometen en las elecciones y nunca llegan, es de vergüenza que el AVE no llegue a Huelva, es de vergüenza que la carretera Huelva-Cádiz siga sin existir, es de vergüenza que no den una solución a las balsas de fosfoyesos. En fin siempre somos la ciudad peor parada en los presupuestos tanto andaluces como españoles y el problema es que ya estamos acostumbrados y parece que no nos afecta.

P. – ¿Qué significa Huelva para ti?

R. – Huelva para mí lo es todo. Es la provincia de mis antepasados, donde nací y donde estoy criando a mis niños. Siempre lucharé por ella y siempre seguiré diciendo que somos la gran desconocida en todos los aspectos. Huelva es luz, es mar, es sierra, es el Rocío, el jamón, las gambas, el choco, los gurumelos… Huelva lo tiene todo excepto políticos que apuesten por ella.

P. – ¿Qué momentos especiales recuerdas de tu vida profesional?

R. – De mi vida profesional guardo solo recuerdos buenos, desde el primer día que me puse la bata en la calle Legión Española con mi padre al lado enseñándome, hasta cuando monté la primera farmacia 24 horas de Huelva creo que dotando a la ciudad de algo necesario y de lo que carecía. A nivel más personal mil anécdotas puesto que al final somos sanitarios y nos debemos a nuestros pacientes, somos a los primeros que vienen a contar sus miedos, sus inquietudes y también guardo muchos momentos malos puesto que ves partir a otra vida por desgracia a muchos de ellos. Al final tus pacientes son como parte de tu familia, muchos vienen a diario a verte aunque sólo sea por saludarte y eso es muy bonito y gratificante.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez fue estupenda con lo bueno de la ciudad y de mi pueblo Beas. Deseando que llegara el fin de semana para llegar a Beas, ir a casa de mis primos, coger la bici e ir a la plaza de pueblo o al campo. Recuerdo los domingos en la casa familiar en Candón donde nos reuníamos todos. La verdad es que nuestra niñez por desgracia es irrepetible, no existían móviles, tablet ni ordenadores, y no recuerdo jamás aburrirme.

Recuerdo los Agostos en Beas, es nuestro mes más especial y nos llevábamos el año entero esperándolo, que llegara ese 14 por la mañana y estuviésemos ya a caballo acompañando a nuestra querida Virgen de los Clarines y después esos 12 días de capeas, que eran una fiesta continua.

De pequeño soñaba ser veterinario, desde chico me inculcaron el amor hacia los animales y principalmente por los caballos que son mi pasión, pero cuando llego el momento pesó más la tradición familiar y al saber que existía un mayor respaldo laboral estudiando farmacia ya que no solo mi padre en mi familia somos muchos farmacéuticos, parece que va en los genes somos muchos primos y tíos farmacéuticos.

P.- ¿Quiénes son tus referentes?

R. – Mi referente siempre fue mi padre como es normal. Uno siempre quiere parecerse a la persona que lo cuida y lo protege y claro esa figura siempre suele ser la figura paterna. Mi padre me enseñó el amor por el campo y en especial por los caballos y por la caza que son mis grandes pasiones y las que hoy en día son mi mayor hobby e incluso mi forma de vida.

Nacho que me ha encantado echar este ratito de cháchara contigo, verte feliz y esperando me cuentes cuando lo creas oportuno esos proyectos que tienes entre manos.