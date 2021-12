Pablo Blanco: “El Recre más pronto que tarde estará otra vez en primera linea de clubes, por tradición e historia”

A Pablo Blanco Blanco, nuestro protagonista de hoy, que me hace mucha ilusión que nos acompañe hoy en esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia, lo conozco desde los años 70 y desde siempre hemos mantenido una buena relación, y es que Pablo es de esas buenas gentes que te encuentras en la vida, sevillista por los cuatro costados, un enamorado de La Antilla, servicial, cordial, solidario, con alto sentido de la amistad, fiable, discreto, de fútbol base sabe como el que más…

Nuestro invitado empezó a dar sus primeras patadas a una pelota con el equipo de los Salesianos de la Trinidad y el Círculo Don Bosco, hasta que Casto Ríos lo descubre y se lo lleva al Juvenil del Sevilla en 1967 con 16 años. Allí permanece dos temporadas y, seguidamente, pasa al filial sevillista, el Sevilla Atlético. Su oportunidad en el primer equipo le llega en la temporada 71-72, en un choque que el Sevilla disputó en el El Molinón contra el Sporting y en el que sustituyó al jugador de Los Molares, Toni. Este día fue el principio de una larga historia, entre el club nervionense y Pablo Blanco

En sus 13 años como jugador de la primera plantilla del Sevilla F. C., jugó un total de 415 partidos oficiales.​ Fue dos veces internacional olímpico, aunque nunca llegó a pegar el salto a la absoluta.

Pablo siempre fue un jugador muy regular, un futbolista de Club. Por todo ello, la afición lo tuvo siempre como un ejemplo seguir de amor a unos colores, a un escudo. Su trabajo y fidelidad al Sevilla fueron reconocidos por la entidad blanca, que cuando se retiró, le brindó un partido homenaje, en el que el Sevilla FC se midió al Ferencvaros húngaro, donde tuve la suerte de acompañarlo en tan fecha tan especial.

Pero la vinculación con el Sevilla se mantuvo una vez que colgó las botas como futbolista, pues se incorporó de inmediato al cuadro técnico siendo el máximo responsable de la cantera del club hispalense, una de las mejores de toda España, donde Blanco es todo un referente.

Destacar igualmente que hace 3 años el Sevilla le concedió el dorsal de leyenda del club, reservado para los mejores y más fieles futbolistas de la entidad blanca.

Pablo con la amabilidad que le caracteriza va respondiendo a cada una de las preguntas que le voy formulando este es el resultado:

P. – ¿Después de la presentación que he hecho te gustaría añadir algo a tu currículum deportivo?

R. – Mi currículum es muy simple. Ingresé en Octubre de 1968 y hasta hoy y si Dios quiere me retiraré en el mismo club después de conseguir todo lo que me propuse y me dejaron.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Ahora la situación se va normalizando y espero que sea definitivamente, aunque con este nuevo brote hay que esperar, pero la sociedad lo necesita se ha pasado por momentos duros de restricciones. Está claro que para ello, se deben respetar las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y especialmente en el mundo del fútbol?

R. – Estamos viendo que aún el público asistente está teniendo un proceso de reingreso paulatino, con muchas ganas de asistir en vivo a los estadios. A medida que vayan desapareciendo las olas de contagio, los aficionados irán llenado las gradas.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Sinceramente no, si me daba mucho “yuyu” ver la ciudad desierta, sin ruido, pero miedo no tuve.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Tener salud, ver evolucionar a mis hijos, ser feliz y ver mucho fútbol, lo demás es todo relativo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida deportiva?

R. – Mi vida deportiva es y ha sido espectacular, intensa, reconocido y muy muy feliz.

Llevo más de 50 años dedicado a un solo club y sintiéndome importante, ¿que más se puede pedir?

P. – ¿Qué significa para ti el Recreativo de Huelva?

R.- El Recre, un club importante en el panorama nacional futbolístico que no está en su mejor momento pero seguro que más pronto que tarde estará otra vez en primera linea de clubes, por tradición e historia.

P. – El Sevilla tiene ojeadores continuos en Huelva y provincia. ¿Cuántos onubenses hay en la cantera que tu diriges?

R. – Si es una de la zona pateada por los scouting del club. Hay muchos onubenses en la cantera, no sé la cantidad pero tenemos una linea de autobús que como si se tratara de un colegio, viene de lunes a viernes lleno de chicos y chicas, llenos de jóvenes promesas.

P. – ¿Cuál es tu misión en la escuela de fútbol base de Manzanilla?

R. – Pues un tema que me propuso Juan Camacho, el concejal de deportes de Manzanilla, vi que iba por derecho y con mucha ilusion de emprender una escuela de formación en una zona plena de talento y decidí ayudarle a dar nombre a un proyecto, humilde, honesto y con muchas ganas de dar vida deportiva.

Por lo tanto ahí ando para hacerlo lo mejor posible. Sin prisa pero sin pausa.

P. – ¿Quiénes son los jugadores a los que te has enfrentado que más te han impresionado?

R. – Bueno, como he tenido la “suerte“ de enfrentarme y marcar a muchísimas figuras de la liga, pues nombres propios como Maradona, Cruiff, Cardeñosa, Kempes, Leivinha,… son algunos de los que más me han impresionado.

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de jugadores que hayan salido de la cantera sevillista?

R. – Qué difícil me lo pones José Luis, se podrían hacer varios onces ideales, en ellos estarían entre otros Sergio Rico, Varas, Jesús Navas, Sergio Ramos, Marchena, Antonio Puerta (+) Campaña, Luis Alberto, Antoñito, Alberto Moreno, Reyes (+) Capel, Salva Ballesta, Francisco, Rafa Paz, Manolo Jiménez. Jesuli, Velasco, José Mari… Esto es solo una muestra.

P. – ¿Qué representa Joaquín Caparrós para el Sevilla?

R. – Joaquín es algo más que un entrenador, es nuestra filosofía (forma de ser) de concebir ser sevillista, lo tiene todo, gen competitivo y gran persona.

P. – ¿Qué diferencia hay entre el fútbol de tu época y el actual?

R, – Ha cambiado muchísimo, yo diría que todo menos el rectángulo de juego y las medidas de la portería, el resto ha sido un cambio brutal.

P. – ¿Qué eliminarías del fútbol actual?

R. – A los radicales, a los exigentes sin causa y a la cantidad de tontos/listos que pululan por todos lados.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – O lo mejoran o es una castaña, de momento no me gusta, tiene que mejorar en muchos aspectos.

P. – ¿Qué significa para ti La Antilla?

R. – Un lugar feliz, donde paso mis vacaciones, muy, pero que muy mejorable en su conservación.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Pues mi niñez enorme, en los Salesianos Trinidad (Sevilla) y soñaba con lo que he sido, jugador profesional de fútbol y pasar mi vida en el propio club del cuál fui capitán durante muchas temporadas.

P. – ¿Quién o quiénes han sido tus referentes?

R. – No es pecar de inmodestias pero mi referente he sido yo mismo. Fui lo que quería y sigo haciendo lo que me gusta y quiero.

R. – ¿Te gustaría añadir algo más?

R. – Decirte que te he contestado con la máxima sinceridad de la cuál me siento muy orgulloso y desde luego, darte las gracias amigo José Luis por la deferencia que has tenido en incluirme en la serie de entrevistas que estás realizando diariamente desde hace casi dos años.