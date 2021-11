Ómicron dificulta el paso hacia Portugal y agita los contratos freseros en Marruecos

La nueva crisis internacional abierta por la inusitada actividad de la variante ómicron del coronavirus comienza a afectar a Huelva desde diversos ámbitos fronterizos. El primero es el aumento de controles de frontera con Portugal, y el segundo es el proceso de contratación en origen con Marruecos de cara a la campaña fresera en ciernes.

De momento, en Portugal y como parte de las medidas para combatir la pandemia de la enfermedad Covid-19 aplicadas a las fronteras terrestres, que permanecerán abiertas, el Gobierno determinó que las siguientes restricciones estarán vigentes a partir de las 12:00 a.m. del 1 de diciembre de 2021:

1 – Todos los ciudadanos de países fuera de la Unión Europea (UE) y de países que se considere que tienen un nivel de riesgo rojo o rojo oscuro, cuando no cuenten con el Certificado Digital Covid de la UE (CDCUE) en las modalidades de prueba o recuperación, deberán presentar un de dos alternativas:

a) Prueba de laboratorio de prueba de PCR negativa realizada en las últimas 72 horas b) Prueba de laboratorio de prueba rápida de antígeno realizada en las últimas 48 horas y con resultado negativo.

2 – Los ciudadanos de países de la UE considerados de riesgo bajo o moderado deben tener CDCUE, en forma de vacunación, pruebas o recuperación.

3 – Los trabajadores transfronterizos – considerados como tales para el desempeño de su actividad profesional dentro de los 30 kilómetros de la frontera – y los trabajadores de servicios esenciales (tales como transporte de mercancías y pasajeros, emergencia y socorro, seguridad y servicios de emergencia) deben presentar la Certificado en cualquiera de las tres modalidades.

La Guardia Nacional Republicana (GNR) y el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) realizarán operaciones de inspección aleatorias en los pasos fronterizos.

Todo aquel que no presente uno de los certificados o pruebas antes mencionados es notificado para realizar una prueba de detección del virus SARS-CoV-2, a cargo del ciudadano, en los lugares indicados por las autoridades sanitarias, que deben estar dentro de un radio de a 30 kilómetros del sitio de inspección y donde los ciudadanos deben esperar el resultado respectivo. Todo aquel que no presente prueba de prueba al Covid-19 o se niegue a realizar una de las pruebas antes mencionadas es sancionado con una multa de 300 a 800 euros.

La segunda frontera que nos afecta es la de Marruecos.

El reino alauí suspende desde este lunes y durante dos semanas todos los vuelos procedentes del extranjero para protegerse de la variante ómicron del coronavirus.

Marruecos llevará a cabo una evaluación continua de la situación pandémica en el mundo para revisar esta medida si es necesario. Ante la rápida propagación de la nueva variante del coronavirus, Marruecos ha suspendido también desde esta medianoche todos los vuelos directos y las dos conexiones marítimas con Francia.

Hasta ahora, esta medida no ha sido evaluada por el sector fresero, inmerso en estos momentos en los preparativos para la contratación en origen de las temporeras. De momento esta decisión no afecta al contingente, pues las trabajadoras podrían venir a trabajar sin problemas al no tener España cerradas sus fronteras, por lo que podrían salir con sus permisos de trabajo destino Huelva.

De todas formas, el primer contingente llegará a la provincia a finales de diciembre y ahí se podrá comprobar la verdadera envergadura de la nueva crisis abierta por esta variante del coronavirus de nombre griego que parece estar poniendo el mundo otra vez patas arriba.