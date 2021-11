Euforia en la hostelería: las comidas de empresa sortean el miedo al Covid

La hostelería onubense se muestra, de momento, al margen de la sexta ola del Coronavirus y, a pesar del incremento en el número de contagios, nada hace pensar que pase factura inmediata al sector, que vaticina que colgará el cartel de completo durante las fechas claves de las comidas y cenas de empresa este diciembre.

Así de optimista se mostró Rafael Acevedo, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (BARECA), que anunció que su restaurante tiene “prácticamente reservado el 100% de su aforo los días claves de las cenas de empresa: 10, 11, 17 y 18 de diciembre”.

Es más, este año, el adelanto del alumbrado en la capital ha tenido un efecto “dinamizador” a la hora de que las empresas anticipen sus almuerzos y cenas. “Estamos teniendo reservas para el día 5 de diciembre”, cuando en años anteriores el pistoletazo de salida se producía a partir del puente de la Inmaculada.

Este dato permitirá escalonar las cenas de Navidad y evitar aglomeraciones. Con independencia de ello, el sector entiende que la sociedad no se resigna a renunciar a su modo de vida y, con la salvedad de la mascarilla, la afluencia a los bares y restaurantes se mantiene en los niveles anteriores a la pandemia.

Es más, la irrupción de la variante ómicron, detectada en el continente africano, no han tenido especial incidencia en la hostelería. Los empresarios consultados por este diario recuerdan que los síntomas Covid son menores, por lo que “no debe de haber motivo de alarma más allá de mantener la profilaxis y no bajar la guardia”, todo ello sin renunciar a nuestro actual modo de vida.

La hostelería pide “no dar ni un paso atrás” en las restricciones

El presidente de BARECA insiste en que lo importante es “no dar ningún paso atrás” a la hora de restringir los horarios o poner límites al aforo de la hostelería

Las administraciones no parecen ir en esta dirección y, tal como anunciaron al Diario de Huelva, abogan más por el pasaporte Covid, una medida que el sector ve como “un mal menor” a la hora de mitigar la progresión del virus y que tendría menores efectos perniciosos que otras restricciones que tendrían una incidencia muy pronunciada en la facturación y el empleo.