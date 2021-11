Arjona: “La única vez que vi algo como lo del Recre estaba en el Barça y era obligado”

La reciente victoria del Recreativo de Huelva en Cartaya tuvo un indiscutible protagonista: Adrià Arjona. El mediapunta hizo olvidar la ausencia de delanteros por las lesiones de Chendo Alarcón y Juan Delgado, marcando los dos goles del convincente triunfo en el Luis Rodríguez Salvador. Pero lejos de reclamar el protagonismo, el atacante prefiere centrar el foco sobre un equipo que ha sumado 35 puntos de 39 posibles y permanece invicto tras la disputa de trece jornadas.

“Parece fácil, pero es muy difícil. Creo que la única vez que lo hice estaba en la cantera del Barça y entonces era obligado. Y de eso hace ya muchos años. Es muy difícil lograr lo que está consiguiendo este equipo“, señala Arjona. No obstante, el futbolista albiazul prefiere mantener los pues en el suelo y advierte a propios y extraños que aún “nos queda un camino muy largo y muy difícil“.

Una afición increíble

Una ruta en la que el Recre no caminará solo, pues estará acompañado por una afición fiel como hay pocas en el mundo. “Es increíble, no se cansan de venir y no se cansan de animar“, proclama Adrià. Bajo estas condiciones, el jugador recreativista anuncia que “así es un orgullo defender al Decano, más con esta gente que nos sigue a todos lados“.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Córdoba B – Recreativo (Miércoles 8 de diciembre, 12.00 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 35 puntos Utrera: 27 Córdoba B: 26 (con un partido menos) Ciudad de Lucena: 24 (con un partido menos) Xerez CD: 23 (con un partido menos) Gerena: 22 puntos (con un partido menos) Rota: 16 (con un partido menos) Ceuta B: 15 Sevilla C: 14 (con un partido menos) Conil: 14 (con un partido menos) Puente Genil: 14 (con un partido menos) Pozoblanco: 13 (con un partido menos) Cartaya: 11 (con un partido menos) Antoniano: 11 (con un partido menos) Los Barrios: 11 (con un partido menos) Tomares: 8 Cabecense: 5 (con un partido menos)

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.