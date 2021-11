El Recre pasa por encima del Cartaya y del peor terreno de juego de la temporada (0-2)

Sigue el paseo del Recreativo de Huelva por la Tercera RFEF. Ni el plus de rivalidad que implica todo derbi, ni el peor terreno de juego de la temporada, frenaron a los albiazules, muy superiores al Cartaya, mucho más desde luego de lo que indicó el marcador final (0-2). Adrià Arjona fue el único en ver portería -lo hizo por partida doble-, aunque los recreativistas fabricaron ocasiones de sobra para golear a un contrario superado de principio a fin por el mejor equipo de la categoría.

No cayó Juan Palma en la trampa que le tendió Alberto Gallego. En la previa, el técnico del Decano había invitado al preparador del Cartaya a ser fiel a su filosofía ofensiva también ante el enemigo más potente y mejor armado de la competición. Lo que en la práctica equivalía a un suicidio deportivo. Los locales no mordieron el anzuelo y plantearon un partido al contragolpe. No fue el único escollo a sortear por los recreativistas, atrapados también en un césped infame.

Lanzamientos lejanos

En este contexto que auguraba complicaciones, la fortuna sonrió al más audaz. El Recreativo salió a mandar y se encontró con un gol de rebote: saque de banda al área y el fallido despeje de Novoa toca en Adrià Arjona y termina en la red. Antes de este golpe de suerte había sido mejor el Recre. Y siguió siéndolo después. Víctor Barroso e Ismael Barragán rozaron la diana en sendos lanzamientos lejanos, mientras Rubén Gálvez era un espectador más en un abarrotado Rodríguez Salvador.

Espacios a la espalda de la defensa

La expulsión de Francis Ruiz al filo del descanso allanó aún más el camino a los visitantes, que encima disfrutaron de espacios a la espalda de la defensa contraria, pues el Cartaya se fue arriba en la continuación. Así llegó el segundo gol del Recre, en una galopada de Peter, que asistió a Adrià Arjona para que fusilara desde la frontal del área. Ahí se acabó la batalla. Los locales se rindieron y el Decano mereció golear, aunque no le acompañó la puntería de otros días.

-FICHA TÉCNICA

CARTAYA: Adrián Hernández; Manuel (Marcos Tavira, min.63), Víctor Sánchez, Francis Ruiz, Joao Lobo, Novoa, Cerpa, José Díaz (Pepito, min.63), Miguelito (Miguel Fernández, min.46), Lolo Contreras (Carlos Martínez, min.77) y Adrián Wojcik (Juan Lago, min.63).

RECREATIVO: Rubén Gálvez; Juanjo Mateo, Manu Galán, Pablo Gallardo (Anaba, min.82), Ismael Barragán, Pedro Pata; Víctor Barroso (Perotti, min.82), Dani Sales (Ponce, min.58), Álex Moreno (Marc Fraile, min.58), Peter (Diawara, min.65); y Adrià Arjona.

GOLES: 0-1 (min.15) Adrià Arjona; y 0-2 (min.54) Adrià Arjona.

ÁRBITRO: Roldán Gómez, del Comité Andaluz. Expulsó al rojinegro Francis Ruiz (min.39) por roja directa. Amonestó al local Manuel y a los visitantes Ismael Barragán, Peter, Pablo Gallardo.

CAMPO: Nuevo Luis Rodríguez Salvador, unos 3.000 espectadores.