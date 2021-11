Chema Riquelme: “Estoy creando un nuevo libro de obras a plumillas de las Vírgenes de Huelva”

Se acerca hoy por esta tribuna pública un hombre de lo más polifacético, ameno, divertido, entrañable, un polvorilla, su cabeza no para de dar vueltas y crear cosas, carnavalero, pintor, cartelista, buen amigo, muy de Huelva, artista multidisciplinar, ceramista, escultor, dibujante, pintor, escenógrafo, decorador, grabador, diseñador, publicista…

¡¡Señoras y señores con ustedes Chema Riquelme!!

Chema estudió varias especialidades en la Escuela de Artes León Ortega, y en diferentes puntos de España. Cartelista con infinidad de premios obtenidos y encargos para instituciones.

Ha realizado muchísimas exposiciones a nivel individual y colectiva, como también ha creado certamen Nacional de Pintura “Balcones Cofrades” en Semana Santa 2021.

Lleva más de 300 grupos de carnaval creados desde que comenzó hace más de 25 años, obteniendo agujas de Oro y dedales de oro para muchas provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia.

Ha trabajado incluso para primeros premios de Cádiz, Isla Cristina, Huelva…

Aunque lo conocemos por sus trabajos realistas, donde más cómodo se encuentra es con su obras de impresionismo abstracto.

Lleva 20 años trabajando en medios de comunicación siempre para temas culturales, desde Hispanidad Radio, Onda 3, Atlantico Tv y Canal Sur radio.

Siempre creando iniciativas sociales propias para ayudar a los más desfavorecidos encaminado a los niños.

Ya conocen un poquito más a Chema y ahora vamos allá con las preguntas:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pues realmente una situación, una época histórica en la que estamos siendo partícipes todos, en los que ha habido momentos muy duros, y que sin duda creo que muchos seguimos sin ser conscientes porqué nos ha tocado lo más crudo y cruel que puede llegar a provocar esta pandemia.

Hablamos de un confinamiento que para algunos ha podido ser un descanso, un disfrute de la familia y para otros un gran sufrimiento por no poder abrir sus negocios… Personas que perdían sus familiares sin poder tan siquiera despedirse de ellos… duro, eh??…y llegados al punto que estamos, como que nos hemos acostumbrados a llevar la mascarilla como una prenda más y, hemos como normalizado la situación bajo mi punto de vista, bastante bien.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y especialmente en Huelva?

R. – Al principio ante la incertidumbre, el respeto, el miedo que provocó está pandemia hizo ver el lado más humano de las personas, brotaban los gestos de solidaridad con el prójimo, de preocupación por la naturaleza…Y todo hacía pintar una reflexión, una concienciación, una segunda oportunidad para nuestra tierra, pero lamentablemente la realidad es otra. Pones las noticias y ves como pegan una brutal paliza a una persona por pedir que por favor se ponga la mascarilla en un bus… Lo mismo en la cola de un súper puedes comprobar las malas formas ante personas que incumplen las normas, vas caminando por la calle y ves mascarillas tiradas por los suelos… ¿De qué ha servido todo esto?

Sinceramente, no creo que cambie en nada ya.

Al final hay que aplaudir a los que siempre están trabajando desinteresadamente como las asociaciones de voluntarios que hay en nuestra ciudad, que siempre están al pié del cañón y hacen una gran labor.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Si, claro, y mucho. Imagínate, soy autónomo. Pero gracias a Dios supimos reaccionar y gestionar la situación, suprimiendo cosas innecesarias y realizando cambios positivos para el negocio y reinventándonos. La verdad es que salimos airosos.

Y en cuanto la salud, no veíamos a nadie, no entrábamos en ningún negocio. Teníamos mucho miedo, pensaba mayormente en mi padre que está delicado de salud, en mi suegro que fue fumador de los de varios paquetes diarios, por mis hijas…

Gracias a Dios todo está bien. Somos afortunados, y gracias a las vacunas, vamos haciendo vida más normal, siempre cumpliendo las normas y con precaución.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – Yo de política no entiendo, la verdad. Ni tengo un partido preferente, siempre lo digo, es la pura verdad. Yo apelo por el partido que se implique de verdad, y bueno, te diré que siempre se puede hacer algo más y que ante situación hay que estar todos a una y a mi parecer, no está pasando.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

R. – Pues siempre tengo algo en mente. jaja. No paro. Tengo en manos la creación de un nuevo libro de obras a plumillas de las Vírgenes de Huelva y pendiente dos exposiciones una de Semana Santa y otra con una colección que llevo varios años para sacar, y nunca tengo ocasión de acabar. Asimismo estoy en varios proyectos encargados que se harán públicos en su momento y que me hace mucha ilusión realizar como todo lo que me confían de mi tierra. Y bueno, hay cositas.

P. – ¿Cuales son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Pues a lo largo de mi trayectoria he vivido muchas cosas, tanto muy buenas como malas. Te puedo decir que realizo muchas actividades diversas para llevar el pan a mi casa, pero lo que más me fascina es todo lo que tenga que ver con el arte y la cultura de mi tierra. Los carnavales me han dado muchos sufrimientos, muchas horas de trabajo, muchos problemas que solventar, muchos kilómetros…. Pero cuando por fin ves lucir tu trabajo, que todo el mundo contempla es una satisfacción indescriptible, siempre me emociono cuando llega el primer momento de cada agrupación que he realizado en el escenario es como un ¡por fin!, o en la Semana Santa con cada cartel, o en este último caso, que me hayan confiado algo tan delicado, importante es como la gloria del techo palio de la Virgen de los Ángeles, para mi ha sido algo que sin duda queda grabado para toda la vida, algo que he realizado con tantísimo respeto, con tanto amor y cariño por la devoción que le tengo y la suma responsabilidad que conllevaba tal proyecto. Jamás lo podré olvidar y agradezco enormemente a la hermandad su gran voto de confianza hacia mi. He vivido también un momento sobre un escenario con grandes de la música interpretando. Una obra en directo a la vez que cantaban sus temas Antonio Orozco, Arcángel, Pasión Vega… ¡Fue alucinante!

Igualmente tengo muchos y malos.. Pues también me lo han hecho pasar muy mal, pero para qué vamos a recordar lo malo, que nos sirva de aprendizaje y se acabó. Quedémonos con los buenos recuerdos.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Huelva necesita creérselo, Huelva necesita empuje hacia el mundo. Huelva necesita reconstruir de una vez sus edificios emblemáticos y darles vida, Huelva necesita que su gente la quiera, la sienta y la sepa vender.

¡Aquí hay tantooooo por vender al mundo!, ¡Huelva necesita innovación!

Se podrían hacer tantas cosas…pero bueno, para eso están los que están, yo como siempre digo, tiendo la mano para aportar a mi tierra mi grano de arena a quién quiera hacer algo por ella, independientemente de quién venga me da igual quien gobierne, vamos a remar todos a una. Así se hacen grandes cosas señores.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Huelva es mi hogar. Cuando me voy unos días fuera de Huelva de viaje, desconecto, y me prendo de otras ciudades, pasa que cuando vengo de vuelta después de varios días y voy entrando y veo el casco amarillo, digo: ¡Olé mi Huelva!, ya estoy en casa, ¿no os pasa?? Jajaja. Mi familia y yo siempre lo decimos hogar dulce hogar.

Mucha gente me dicen que si quiero crecer profesionalmente tengo que irme de Huelva, y la verdad, tantas veces me lo han dicho, que a veces mi mujer y yo hemos reflexionado, pero sinceramente, nos cuesta muchísimo. Aunque estemos a menos de una hora. No, no me veo en otro lugar que no sea mi tierra. Tendría que pasar por una situación extremadamente complicada para que yo me vaya de mi Huelva.

P. – ¿Eres muy polivalente, pero en que actividad te encuentras más cómodo y por qué?

R. – Soy una persona muy activa, y mentalmente no paro siempre intentando innovar, o sacar soluciones. Me gusta todo lo que hago, el diseño, la decoración… todo, pero me pierdo en mis pinceles, en mis pinturas, en mis pasteles… Es una desconexión total y el final me produce una recompensa emocional muy especial distinta al resto de trabajos que realizo.

P.- ¿Qué papel crees que han jugado los medios de comunicación y redes sociales en estos meses pandémicos?

R. – Pues creo que muy bueno y que ha sido una parte muy esencial todo este tiempo en nuestras vidas. Una ventana hacia el exterior de nuestras casas imprescindible diría yo. La verdad que los medios de comunicación habéis tenido que trabajar muchísimo, estudiar ante lo desconocido… Y hay que destacar lo que se han movido también las redes sociales…

Vamos, que los medios de comunicación se han convertido en algo muy importante en nuestras vidas.

P.- ¿Cómo fue tu niñez?

R. – Yo he tenido una niñez muy bonita, con unos padres muy trabajadores, a los que les debo el haberme inculcado tanto el saber defenderme en la vida con el trabajo, como el proporcionarme la independencia para saber desenvolverme y agradecido por la educación que me han dado y el apoyo siempre a mis inquietudes con el arte y los medios de comunicación que también he hecho mis pinitos.

Me han dado mucha cultura, me han llevado a todos sitios, y la verdad he sido un niño muy afortunado. Una familia normal, trabajadora y luchadora. Y en definitiva una niñez muy bonita.

P. – ¿Quién o quienes han sido tus referentes, personales y profesionales?

R. – Admiro a mucha gente profesionalmente y no hay que irse lejos de nuestra tierra para ello tenemos grandes aquí. Pero ya llevo tantos años luchando, y los que me quedan si Dios quiere, que aspiro a ser quien soy, una persona trabajadora, que si no entra el pan por un sitio tiene que entrar por otro honradamente, que intento hacer lo que me gusta, que a mi familia no le falte de nada y ser feliz con lo poco o lo mucho que se tenga en según que momentos. Y personalmente, tengo gran admiración por una persona que ya no tengo conmigo como era mi abuelo Manolo, conocido en el mundo de la imprenta, con una gran habilidad en sus manos, que hizo mucho por muchas personas de Huelva y que era “pá comérselo”.

Sobre todo tengo mi mayor admiración hacia un hombre que ha vivido, que ha sido un gran profesional, un gran trabajador, que ha pasado por momentos muy duros, pero que muy duros de salud desde muy joven, no para de luchar, nunca ha parado, pero ahí está batallando, ni el corazón, ni el cáncer, ni hernias, ni un Guillain-Barré ha podido con él. Lo he visto postrado en una cama sin movilidad alguna, moviéndolo con una grúa y hoy día camina. No hay mayor ejemplo de fuerza de voluntad y de superación que la de mi Padre.

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R.- A mi familia. Nos encanta ir de excursión cuando podemos, ver pelis juntos, jugar a juegos de mesa… Hay que hacerlo más a menudo, pero todo el tiempo que puedo es para estar con mis niñas.

P. – Chema, ¿quieres añadir algo más?

R.- Voy aprovechar para decir que ya ha arrancamos el carnaval y se ha celebrado la elección de la corte de choquera mayor infantil del carnaval colombino 2022.

Ha sido diferente a lo acostumbrado, ya que no se ha podido realizar en la Casa Colón por las obras que están realizando, y bueno, el covid tampoco permite que se haga de esa forma. Pero considero que el evento estuvo muy acorde, y las cortes son muy bonitas y novedosas pues este año tenemos Damas y Caballeros con la posibilidad por tanto de que salga un choquero o una choquera. ¡Igualdad!.

Decir también que este año lo vivimos en casa de una manera muy especial el carnaval, distinto para nosotros, pues nuestra hija forma parte de la corte infantil y bueno… Muy felices de verla con tanta ilusión.

Así que ya tenemos cartel, tenemos corte y arrancando motores.

¡El Carnaval ya está aquí!,

Unas fiestas muy esperadas y este año más sin duda para todos los que adoramos estas carnestolendas.

Chema, eres un auténtico torbellino, me encanta tu optimismo, tus ganas de trabajar y superarte, y desde luego, ha sido un gustazo este ratito de charla que hemos mantenido.