Javier Jaramillo: “Espero que la sexta ola sea la última de esta pandemia”

Siempre es motivo de satisfacción que se acerque por esta sección una persona tan entrañable como el prestigioso doctor Javier Jaramillo, persona cordial, con gran sentido de la amistad, risueño, muy recreativista, empático, sociable, bailón, solidario…. En definitiva, muy buena gente.

Nacido en Huelva en 1955, sus estudios primarios los realizó en el colegio de Don Juan Riquelme.(Viaplana). Bachillerato superior en la Escuela Francesa. COU en el Instituto Rábida. Licenciado en Medicina por la Facultad de Cádiz. Especialista en Otorrinolaringología por la Universidad de Sevilla. Facultativo especialista de Área en el Servicio Andaluz de Salud desde 1980 hasta 2019. Actualmente ejerce su profesión en su consulta privada en calle San José, 7 de Huelva.

Cuando lo llamo para proponerle esta entrevista no lo duda, acepta del tirón y este es el resultado de una conversación amena e interesante:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Estamos viviendo una situación muy delicada. Ha ocurrido un fenómeno al que no estábamos acostumbrados y que a pesar de los avisos de los Organismos internacionales, no se le dio la importancia debida. El gobierno permitió eventos deportivos y políticos, sabiendo

que ya había casos de Coronavirus y alentaron a acudir a una manifestación masiva, que contribuyó a expandir aún más el contagio masivo.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y, especialmente, en el mundo de la medicina?

R. – La vida ya nos la ha cambiado en muchos aspectos. En el aspecto laboral, y en el de la relaciones sociales. En el aspecto sanitario se ha conseguido concienciar a la población en general en ser más cuidadosos con la limpieza de manos y sitios donde vamos, así como el uso de la mascarilla, especialmente en sitios cerrados.

P. – ¿La sexta ola de contagios será la última?

R.- Eso espero, que la sexta ola sea la última de esta pandemia, y eso se podrá conseguir si todo el mundo se vacuna. Actualmente los casos de contagios y de ingresos en centros hospitalarios, son mayoritariamente en gente no vacunada.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Más que miedo, he pasado mucha preocupación.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – Los políticos, al igual que cualquiera de nosotros, se equivocan y cometen errores. Algunos lo han hecho mejor que otros.

P. – ¿Qué papel crees que han jugado los medios de comunicación y redes sociales en esta pandemia?

R. – Los medios de comunicación siempre juegan un papel muy importante, nos informan del curso de los acontecimientos. Lo que ocurre es que muchos están muy politizados y la información llega sesgada según los intereses de cada uno. Las redes sociales a veces no son muy fiables.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Mira José Luis, mis proyectos de futuro son seguir trabajando mientras tenga salud y compartir con mi familia todo el tiempo que pueda.

P. – ¿Qué crees que necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Para que nuestra querida HUELVA despegue de una vez por todas es necesario tener buenas comunicaciones, véase tren de alta velocidad, véase un aeropuerto, y que la industria química que aún queda en la avenida Montenegro traslade sus fabricas a otro sitio y ese espacio se sanee y se convierta en una zona de hoteles, campos de golf, puerto para embarcaciones deportivas, etc.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva y el Recreativo?

R. – Para mí, Huelva y el Recre, como dice una canción de la grada de animación, es un SENTIMIENTO. He vivido fuera de Huelva algunos años y he llevado a mi tierra y a mi Recre por bandera. Desde niño iba con mi padre al Estadio a ver al Recre y ese sentimiento también se ha

transmitido a mis hijos.

P. – ¿Cómo ves al Decano esta temporada?

R. – Veo al equipo con buena preparación física y muy centrado. Soy consciente en la categoría en la que estamos y que hay que subir sea como sea. Se ve un equipo compacto y correoso.

P. – ¿Cuáles son los mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Los malos recuerdos profesionales siempre van ligados cuando se nos va un paciente a pesar de todo el esfuerzo realizado, y los buenos recuerdos son cuando se consigue vencer a la enfermedad.

P. – ¿Crees que hay suficientes medios y profesionales en la sanidad de Huelva?

R. – Siempre es necesario tener más medios y más profesionales, pero muchas veces los presupuestos van para otras partidas de dudosa importancia.

P. – ¿En los pacientes de tu especialidad influye mucho la contaminación de Huelva?

R. – La contaminación siempre influye negativamente ya sea en mi especialidad o en cualquier otra. Si es verdad que en el aparato respiratorio tiene más incidencia.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez fue normal, como la de cualquier chavalillo de esa época, mucho juego en la calle, respeto hacia las personas mayores, gamberradas sin malicia y vacaciones escolares de verano muy largas. De mayor, como casi todos los chiquillos, quería ser futbolista. Ya más mayorcito tuve interés por ser oficial del ejército, pero eso duró poco y finalmente me incliné por la Medicina.

P. – ¿Cuáles son o han sido tus referentes personales y profesionales?

R. – Mis referentes personales fueron mis padres, me inculcaron la ley del esfuerzo para conseguir mis objetivos. Y he tenido la suerte en mi carrera de haber tenido compañeros de trabajo de los que he aprendido muchísimo.

P. – ¿A qué dedicas tu tiempo libre?

R. – Mi tiempo libre lo comparto con mi familia, amigos. Me gusta la lectura, viajar, conocer otras culturas y a veces juego al dominó con un grupo de amigos mayores que yo, de los que también he aprendido.

Javier, que me ha encantado este ratito de charla contigo, verte feliz y con ganas de disfrutar de tu familia y amigos.

Un abrazote grande amigo.