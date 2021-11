Huelva registra 19 denuncias por violación y 141 por agresión sexual en 2021

En lo que va de año 2021 se han registrado 19 denuncias por violación y 141 por agresiones sexuales en la provincia onubense. Los datos, crudos, los acaba de aportar la Red Feminista de IU en vísperas del 25N y de la manifestación convocada para este jueves en Huelva.

Estas cifras suponen un máximo histórico de este tipo de denuncias, que demuestran “la necesidad de seguir luchando contra la violencia machista y poner más medios para defender a las mujeres víctimas de violencia de género”, según ha declarado la responsable de Feminismo de IU en Huelva, Charo González.

A las palabras de González hay que sumar los datos que ofrecen desde el sindicato UGT: Según el Sistema VIOGÉN, Violencia de Género en Andalucía, tenemos un total de 18.810 casos activos, de los cuales 1.256 se encuentran en la provincia de Huelva, de esos casos hay 548 casos con menores a cargo de la víctima, de los cuales hay 163 casos en situación de riesgo, alguno en riesgo extremo y también en nuestra provincia contamos con 84 casos de especial relevancia.

Las cifras no paran aquí. Un informe de CC OO también aporta datos a una situación muy preocupante.

Según CC OO, Andalucía vuelva a ocupar, como lo viene haciendo desde 2014, el “lamentable” ranking de mujeres asesinadas con 224 víctimas mortales, de la cuales 9 eran de Huelva, cuyo perfil es el de una mujer de entre 35-49 años, con estudios secundarios completados y situación económica poco estable. En 2021, la estadística ha sido de 37 mujeres fallecidas en España, 6 en Andalucía y en Huelva “tenemos que recordar a la compañera cámara de Teleonuba Alicia Rodríguez, con 36 años que perdió la vida, presuntamente a manos de su pareja”, ha lamentado Perea.

Otro aspecto a señalar del informe son las denuncias registradas. El año 2020 cerró con 37.918 denuncias interpuestas en Andalucía por violencia de género, un 11,6% superior a la cifra de 2019. El primer trimestre de 2021 registró un total de 7.071 denuncias presentadas, un 3,3% menos que las contabilizadas en el primer trimestre de 2020. Mientras que en Huelva el pasado año se presentaron 2.403 denuncias, pero en el primer trimestre de este año ya se lleva contabilizadas 807 denuncias, frente a las 509 del mismo trimestre de 2020.

Desde las instituciones, los sindicatos, partidos políticos y asociaciones se condena la violencia de género, “una lacra que afecta a todos los niveles de nuestra sociedad y es nuestra obligación acabar con ella. No podemos permitir que ninguna mujer sufra ningún tipo de violencia por parte de su parejas o ex – pareja, debemos denunciar cualquier caso del que seamos testigo o llamar a la 112 en caso de que se esté cometiendo este delito”, es el mensaje colectivo aunque en este caso se lanza desde la UGT.

Datos Delegación del Gobierno

Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, entre el 1 de enero de 2003 y el 13 de octubre de 2021, 1.116 mujeres habían sido ya asesinadas por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas en España. Cada una de esas mujeres tiene un nombre, una vida, una familia y su asesinato por violencia machista no puede ser tolerado por nuestra sociedad. En 2020 hubo 47 mujeres y 3 menores asesinados como consecuencia de este tipo de violencia de género, dejando además 28 menores huérfanos. En 2021, la situación no es más esperanzadora, son ya 37 las mujeres víctimas mortales de la violencia machista, 5 los menores asesinados y 21 los menores que han quedado huérfanos en lo que va de año

En el segundo trimestre del año 2021, se ha incrementado las denuncias en comparación con el mismo periodo de 2020, llegando a niveles previos a la pandemia, según los datos del Observatorio contra la Violencia de Genero. Las denuncias por violencia de género han aumentado entre abril y junio un 17,8% mientras que el número de víctimas aumento de 20,4%.

En este trimestre de 2021, se han solicitado 11.098 órdenes de protección, lo que representa un 9,6% más que hace un año. El porcentaje de denuncia presentadas por la víctimas es de un 74,16%, con lo que seguimos viendo que las denuncias presentadas por familiares o terceras personas sigue siendo, mínimo, advierte UGT.

La Red Feminista de Izquierda Unida en Huelva se suma al llamamiento colectivo del Movimiento Feminista de Huelva para que “mañana, jueves 25N llenemos las calles de nuevo”, con la manifestación que saldrá a las 20 horas desde la Plaza de los Litris, en la ciudad de Huelva, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

La Red Feminista de IU Huelva ha tenido un “especial recuerdo y homenaje” a la operadora de cámara onubense Alicia Rodríguez, joven mujer asesinada por su pareja este año. Otra prueba que demuestra que “el camino para acabar con la violencia machista debe continuar sin descanso y con más recursos” es que en Andalucía el gobierno del PP ha cortado las ayudas previstas por el Pacto de Estado contra la violencia de género a las asociaciones de mujeres, según explica González.

Programa de actos contra la violencia

El Centro de la Comunicación ‘Jesús Hermida’ ha acogido un acto enmarcado en la campaña contra la violencia de género que han diseñado los alumnos y alumnas de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de ‘Realización de Proyectos audiovisuales y espectáculos’ del Instituto Pablo Neruda de la capital.

Una iniciativa que ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, que ha cedido este espacio municipal para la proyección de los spots realizados por estos jóvenes onubenses en el marco del 25-N, para contribuir a la lucha desde la adolescencia contra esta lacra de la violencia machista.

Esta acción, que coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha llevado a cabo durante los últimos meses como una actividad incluida en el Plan de Igualdad de este instituto y ha consistido en la presentación de ocho videos realizados por varios grupos de trabajo, después de que cada alumno haya elaborado un guión que ha sido expuesto posteriormente en clase.

Mientras, CCOO, en colaboración con la Universidad de Huelva, han organizado una concentración protagonizada solo por hombres dentro de los actos con motivo del 25-N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Hombres contra la violencia de género

Bajo el lema, ‘Mi silencio no me hará cómplice’, una treintena de miembros varones de la comunidad universitaria han expresado su rechazo hacia los asesinatos machistas y su compromiso de no callarse ante las humillaciones, vejaciones y acosos dirigidos hacia las mujeres.

El evento ha contado con un gran respaldo porque como afirma, Julián Gómez, uno de los participantes, “los hombres debemos involucrarnos en la erradicación de las violencias hacia las mujeres, es obligación de todos los maltratadores, agresores y demás hombres que humillan o vejan a mujeres que se sientan aislados. No podemos callar ante las violencias”,

Una acción que se ha repetido en diferentes provincias andaluzas y que en Huelva ha tenido lugar en la plaza Juan Ramón Jiménez del Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva.

Durante el mismo, dos de los participantes han leído un manifiesto en el que, además del origen de este día, se ha manifestado la necesidad de “un esfuerzo consciente y constante para erradicar las semillas de la violencia de género. Un esfuerzo que promueva en los hombres un cambio personal y colectivo mucho más profundo que el rechazo racional y razonado de las manifestaciones más sangrantes del fenómeno, que son las que logran acaparar la atención de los medios de comunicación. Un cambio que modifique el conjunto de las relaciones que mantenemos con las mujeres, con el resto de los hombres y con la vida cotidiana. Un cambio que precisa de una nueva distribución de las prioridades personales y un incremento del tiempo que dedicamos a la casa en detrimento del que nos ocupan el trabajo remunerado o las relaciones sociales”.

El manifiesto ha incidido, también en que “es tan necesario que los hombres la rechacemos dando la cara, porque estamos en las mejores condiciones para deslegitimar a los agresores diciendo públicamente que ser hombres no tiene nada que ver con la violencia hacia las mujeres y que sin machismo no habría desigualdades de género, oprimidas ni subordinación”.