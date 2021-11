Enrique Nielsen-Hidalgo: A partir de hoy ya está en las librerías mi obra “Más allá del Plus Ultra”

Se asoma hoy a esta ventana pública Enrique Carlos Nielsen-Hidalgo Vigo, quien en 1970 nace en Huelva, su padre Enrique de origen alemán y su madre Carmen, gallega. Tiene cuatro hermanos. Estudia EGB en el actual Colegio Funcadia, y Bachillerato y COU en el IES Diego de Guzmán y Quesada.

Posteriormente cursa estudios de Magisterio en la especialidad de Ciencias y forma parte la primera promoción de Magisterio por la rama de Educación Física en Huelva.

Paralelamente a sus estudios oficiales se forma a través de la Real Federación Española de Atletismo como Entrenador Nacional de este deporte, siendo uno de sus atletas más destacados el velocista onubense Diego Moisés Santos Abad, actual plusmarquista andaluz en las distancias de 60m.l. (6”64) y 100 m.l. (10”26) y 15 veces internacional con la selección española.

Desarrolla su labor profesional como técnico municipal en el Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Huelva desde hace 24 años.

Y pronto serán cinco los libros publicados por Enrique con temática de investigación histórica.

Aparte de ello, nuestro invitado de hoy es persona cordial, entrañable, servicial, comprometido, risueño, optimista, trabajador, empático, solidario… Buena gente.

Cuando me pongo en contacto con él después de mucho tiempo sin coincidir, le propongo esta entrevista, acepta con la amabilidad que le caracteriza y este es el resultado de un ratito de charla de lo más amena y entretenida.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Aunque la situación pándemica haya mejorado hay que ser cautos. Creo que la incertidumbre que hemos vivido hasta ahora, actualmente se ha minimizado, y mucha culpa las tienen las vacunas. Gracias al alto porcentaje de población vacunada las restricciones son mucho menores. Es difícil de entender que existan negacionistas cuando las vacunas han sido uno de los grandes pilares del progreso y del estado de bienestar de la sociedad actual.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del deporte?

R. – Pienso que es difícil adelantarse a ese momento. Aunque, por ejemplo, ya se está observando algunas consecuencias como el empeoramiento de la salud mental de muchas personas. En el mundo del deporte entiendo que se va a producir un resurgimiento. La gente está con muchas ganas de volver a la normalidad y de participar en pruebas populares y otros eventos. Pero hay que controlar ese ímpetu para hacer las cosas bien y no lesionarse.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Tengo que confesar que el único momento que me impactó fue cuando pude observar la reacción de la gente en un supermercado el primer o segundo día de confinamiento.

Aunque también algo de temor sufrí cuando me diagnosticaron el Covid, pensando si me afectaría a mi capacidad respiratoria.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – A nivel laboral y desde el mes de febrero del presente año dirijo el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Huelva, todo un reto para mí. Uno de mis objetivos es fomentar las actividades físicas saludables dirigidas a las personas mayores.

Actualmente, en mi tiempo libre, entreno en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín, varios días por semana, a un grupo de atletas en el que se encuentra nuestra querida Blanca Betanzos.

Por otra parte, he finalizado hace muy poco tiempo mi primer libro en solitario, titulado “Más allá del Plus Ultra”, ya que en los anteriores figuro como coautor con mi amigo Jesús Copeiro. La publicación está a partir de hoy en todas las librerías. También me gustaría en un futuro escribir junto a mi querido amigo Diego Moisés Santos Abad un libro sobre nuestra relación entrenador-atleta y nuestras experiencias en el mundo del atletismo durante sus aproximadamente 17 años como atleta en activo.

P. – ¿Cómo es el nivel en general del deporte en Huelva?

R. – Huelva es un lugar que posee un gran número de talentos deportivos, y posiblemente no del todo aprovechado. No voy a nombrar a todos esos deportistas, porque seguro que se me olvida alguno y porque la lista es muy larga y pertenecen a diversas disciplinas. Y de la misma forma podemos hablar de los técnicos que dirigen a estos deportistas, imprescindibles en este camino, pero bastante olvidados y poco reconocidos. Es un nivel muy alto en cuanto a materia prima.

P. – ¿Se valoran en Huelva a sus deportistas nativos?

R. – Pues muchas veces no. No se trata solo de organizar homenajes cuando se obtiene un gran resultado, se trata de interesarse por las necesidades de ese deportista y realizar aportaciones a ese proyecto. Y este apoyo no puede ser únicamente de las instituciones públicas, se echa de menos una mayor implicación de la iniciativa privada. Muchos de los resultados deportivos son el fruto, únicamente, del ingente trabajo de los técnicos y de los clubes. Quizás el ámbito privado de nuestro entorno no conoce del todo las grandes ventajas que supone apoyar al deporte, quizás sería conveniente organizar unas jornadas dedicadas a las empresas en las que se dieran a conocer las grandes ventajas de las leyes de patrocinio y mecenazgo deportivo.

P. – ¿Cómo esta Huelva de instalaciones deportivas?

R. – Huelva capital, en la actualidad y en base a la demanda existente, necesita al menos otro pabellón deportivo de uso diario. Desde el cierre del Pabellón de Las Américas y el de la Ciudad Deportiva es necesario aumentar en nuestra ciudad este tipo de instalaciones. De la misma forma, el cierre hace ya años de la piscina olímpica (50 metros) de la Ciudad Deportiva ha hecho que las piscinas municipales estén sujetas a una mayor presión.

Aunque también algo de temor sufrí cuando me diagnosticaron el Covid, pensando si me afectaría a mi capacidad respiratoria.

De todos modos, esta opinión, basada en la experiencia del día a día se debe refrendar con la elaboración de un Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, que espero se pueda iniciar el año que viene.

P. – ¿Qué deportes te gusta practicar a ti y por qué?

R. – Me gusta caminar, correr y realizar senderismo, aunque tengo que confesar que esta última actividad la tengo en la lista de los deseos y muy aparcada.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Por una parte, una mayor inversión en infraestructuras. Poseemos mucho talento, grandes ideas y profesionales para llevarlas a cabo, sin embargo, también debemos creer más en nosotros mismos, ser más exigentes y tener más amor propio.

P. – ¿Para tí qué significa Huelva?

R. – Huelva es una auténtica maravilla. Una tierra que te lo ofrece todo, el paraíso en el que muchos cuando la conocen por primera vez desean quedarse. Nuestra historia, nuestra luz, la alegría de nuestros paisanos, la gastronomía, la cultura, la naturaleza y los paisajes inigualables.

P. – ¿Cómo tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – En mi infancia fui un niño feliz, inquieto, curioso, muy activo y muy soñador. Mi padre decía que siempre estaba inventando. Soñaba con hacer algo grande, aunque no sabía el qué claro. Primero quería ser médico, después informático y finalmente descubrí que mi pasión era la Educación Física.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – A lo largo de mi vida he tenido la fortuna de conocer a gente espectacular. Mi familia, como no, han ocupado un lugar destacado, tanto mis padres como mis hermanos, en cuanto a valores y principios vitales. Y por supuesto el mundo del deporte, concretamente el Atletismo ha hecho que me relacione con entrenadores, atletas y otros profesionales que me han marcado un camino que me ha servido tanto en mi futuro profesional como personal. Manuel Pulido Domínguez fue mi entrenador y mi mentor del que obtuve grandes enseñanzas, él además de ser entrenador es un filósofo de la vida, de los que quedan pocos. José Luís Camacho, Rodolfo Ortiz, Francisco Rodríguez Asuero (Curro), Alfonso Martínez Franco y Juan García García formaron parte del primer equipo interdisciplinar deportivo de Huelva. Y no me puedo olvidar en los últimos diez años de mi querido amigo Jesús Copeiro, mi mentor en el mundo de la investigación histórica, o de Rafa Pérez (Editorial Niebla), mi editor.

Enrique eres un auténtico crack. Me encanta tu forma de ver la vida, tu generosidad, tu implicación…

Un abrazo grande amigo.