Francisco José Montes: “Superarse a uno mismo o perder, no hay más opciones”

Me ha dado mucha alegría reencontrarme con Francisco José Montes, al que conocí cuando colaboraba con el periódico Huelva Información, hace más de 3 décadas, pero al que le perdí la pista con el tiempo y ahora me lo encuentro hecho todo un deportista que se cuida para estar en plena forma, y es que hacer ejercicios moderados es salud.

Paco nació en 1964, a los tres o cuatro meses lo operaron de hidrocefalia. Fue un niño feliz con limitaciones al que le gustaba mucho comer, con lo que cogió bastante peso. Cuando murió su madre cogió una depresión. Se refugió en no salir de casa y gracias al equipo ciclista que dirigía su amigo David Gil que le convence para que le echara una mano, fue su trampolín al deporte, que junto a una vida sana le hizo perder casi 100 kilos.

Contándome estas vivencias fue como empecé a charlar con nuestro invitado de hoy quien me sigue recordando su vida de tal manera:

“Mi padre fue mi bastón después de mi operación, cuando falleció él empecé a trabajar. Lo estuve haciendo en radio, periódico y televisión y como dije antes, cuando murió mi madre entré en una depresión. Luego estuve 4 años como Jefe de prensa de un equipo ciclista, cuando el equipo desapareció empecé con el running. El deporte fue para mí un balón de oxígeno. Un patrocinador me regaló una bicicleta con la condición que si en el periodo de 1 año no hacía con ella 2.500 km., tenía que pagarla. Los hice en 4 meses. Aún conservo dicha bicicleta. Hoy en día para el recuerdo y muchos kilos perdidos. Casi 100 kg. Con muchas ganas, mucho esfuerzo, sacrificio, sudor, y sobre todo vida sana”.

Una vez que Paco se desahoga contándome facetas de su vida, empezamos con la entrevista que le había propuesto y que con la amabilidad que le caracteriza había aceptado.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Sin lugar a dudas una situación dura y penosa, ya que afecta a todas las personas, donde hay que lamentar la cantidad de fallecidos, ademas el cierre de empresas, bares, establecimientos de cualquier actividad que no han podido resistir tan lamentable situación, en el ámbito deportivo también afectó mucho ya que todas la pruebas no se podían realizar ni podíamos entrenar, nos la ingeniábamos para hacer deporte en casa.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R. – La vida ha cambiado, pues todavía está el virus entre nosotros, sigue habiendo hospitalizados y muertes a diario, no podemos salir de casa sin mascarilla, ya que según los expertos la sexta ola está próxima.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Sí, he pasado bastante miedo, no salía de casa, no me asomaba a la calle. El Whatsapp y el teléfono eran mi único contacto con el exterior.

P. – ¿Qué te parece la actuación de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – Desastrosa, algunos no tienen ni pies ni cabeza, no saben coger los toros por los cuernos, solo echan balones fuera y no dan soluciones.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. – Mi próximo proyecto es volver al gimnasio, montar en bicicleta, hacer running, spining… pero hay una larga recuperación después de la operación de hernia, en estos momentos solo ando 6 kilómetros diarios.

P. – ¿Qué significa para ti el mundo de la bicicleta?

R. – La bicicleta lo es todo, con ella aprendí hacer deporte me aficioné gracias a mi sobrino que corría en el Equipo Monferve Bicicleta Valdayo La Palma, y que gracias a un patrocinador me regaló una bicicleta, me dijo si en un año hace 2500 kilómetros te regalo la bicicleta, si no me la pagas, y ahí fue mi comienzo en el equipo ciclista como responsable de comunicación y prensa en pocos meses la bicicleta fue mía. Guardo muchos recuerdos de este equipo de competición del que grandes ciclistas han pasado por el mismo.

P. – ¿Qué crees le falta a Huelva?

R. – A Huelva le falta mejor infraestructura ferroviaria y de autobuses conectados con los pueblos de la provincia y la capital, más carril bici y mejores carreteras para que los ciclistas no tengamos miedo y hayan tantos accidentes.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en el mundo de los medios de comunicación?

R. – Muy buenos recuerdos en la radio y en prensa. Especialmente aquellos programas de Radio Nacional “Tierra nuestra”, los especiales del periódico, los programas de la televisión…. fueron momentos que viví en una época muy bonita ya que había muchas personas que remábamos en el mismo barco. Lo mejor cuando te felicitaban por el trabajo realizado.

P. – Aparte de la bicicleta, ¿cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Mis aficiones son running, trail btt, ayudar en educación vial a los agentes tutores de la policía local de la Palma del Condado, ayudar en lo que pueda y estar con amigos/as del equipo “Amigos del Atletismo”.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdo mi niñez junto con mi padre y madre, mis amigos, mi colegio y mi Cruz de la calle Sevilla, en La Palma del Condado. De mayor soñaba en tener mi emisora de televisión propia pero trabajando en ella fui feliz.

P. – ¿Quiénes son tus referentes en esta vida?

R. – Mis referentes son mi sobrino Julián, Emilio Martín, el triatleta, mi amiga Isabel Gómez Cruz gran deportista y, como no, los agentes de la fuerza de seguridad de La Palma del Condado (Policía Local y Guardia Civil).

P. – Paco, ¿te gustaría añadir algo más?

R. – Agradecer a todas y cada una de las personas que me ayudan a ser como soy y en especial a mi amiga Isabel Gómez Cruz y mis hermanas.

Amigo sigue cuidándote, que te veo ahora fenomenal.