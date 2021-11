Ciudadanos critica que Sánchez vete el internet de alta capacidad a las comarcas despobladas

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha tildado de “vergonzoso” el “veto del Gobierno de Sánchez” a la enmienda de Cs a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que “pedía que se garantizara la llegada de internet a las zonas escasamente pobladas, entre las que se encuentran comarcas como la Sierra o el Andévalo onubenses”.

Ponce, que ha incidido en que “los letrados del Congreso no veían motivo para este veto previo a la enmienda y ha sido decisión directa del Gobierno dejarla fuera del debate”, ha asegurado que “esta decisión perjudica a muchas familias, trabajadores y autónomos onubenses de estas zonas, que ven cómo cada vez están más aislados y con menos servicios, de modo que, en lugar de adoptar medidas para combatir la despoblación, estos vetos la están aumentando”.

La también senadora por designación autonómica ha recordado, precisamente, que los vecinos de Valdelarco y otros pueblos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche “han estado recibiendo facturas de la luz desorbitadas, no sólo por el incremento del precio de la electricidad, sino porque, al no tener cobertura 2G, las lecturas de los contadores eran estimadas, y ahora han actualizado esas lecturas, lo que les ha perjudicado enormemente. Si hubieran tenido buena cobertura, esto no habría pasado”. De hecho, ha explicado, Cs respaldó en el Senado una proposición sobre la obligatoriedad de dar cobertura de internet a todo el territorio español, en línea con esta enmienda que ha presentado el partido a los PGE para la extensión de la banda ancha ultrarrápida y cobertura en movilidad de 100 Mbps en todo el país.

La coordinadora de Cs en Huelva ha subrayado que “la brecha entre zonas urbanas y rurales es cada vez más acuciante” pero “la digitalización ofrece la oportunidad de corregirla. Sin embargo, en España y en Huelva en particular, siguen existiendo puntos blancos, en los que la conexión a internet es inexistente o muy deficiente, lo que abre una nueva brecha porque imposibilita desarrollar nuevas oportunidades para zonas rurales”, ha lamentado. “Como liberales, nuestro objetivo sigue en pie: derribar esas barreras que no dependen del propio individuo y de sus capacidades, para permitir que los ciudadanos lleven a cabo sus proyectos de forma autónoma con sus propias preferencias y con sus capacidades como único límite”, ha concluido María Ponce.