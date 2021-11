Luisa Limón: “Lemon Louise & Argonautas es un grupo que surge en medio de toda la situación pandémica”

Siempre es de lo más agradable que se acerque por esta ventana pública una artista llena de ilusiones profesionales, que desprende optimismo y ganas de llegar a lo más alto dentro de la música. Me refiero a Luisa Limón García, una chica entusiasta y enérgica. Llena de mucha vitalidad que le gusta volcarse en sus aficiones y amigos. Es empática y le gusta ayudar y solidarizarse con los demás.

Igualmente es una soñadora nata, no por ello desatiende sus obligaciones, pero vuelca su ilusión y su esfuerzo en alcanzar sus metas y ver realizados sus sueños.

Aficionada a la música, baloncesto, cine, lectura, senderismo…

Luisa estudió en la Universidad Pablo de Olavide. Grado en Traducción e Interpretación.

Bachillerato de Lenguas Puras

Escuela Oficial de Idiomas (EOI)

Curso de Alemán niveles A1 y A2 según el Marco Europeo de referencia para las lenguas. Y también el inglés forma parte de su currículum

Su formación musical es la siguiente:

-Curso de canto enfocado al Jazz. 2017-2018

-Curso de técnica vocal e interpretación escénica Academia Planet Music. 2018-2019

-Formación autodidáctica guitarra, ukelele, armónica y edición de voz.

Nuestra invitada es en la actualidad profesora particular de inglés, abarcando edades desde los 6 años a los 17.

Igualmente es Vocalista de Los Argonautas, grupo musical de éxitos rock y pop de los años 80-90.

Integrante anteriormente de “The Majorettes”

Su formación musical está inspirada en los grupos musicales que sirvieron de inspiración a The Beatles a la hora de componer su discografía.

Pues bien, ya conocen un poquito más a Luisa, con la que comenzamos la entrevista de la siguiente manera:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pienso que llevamos una temporada atravesando un momento de tensión mundial en el que la unión social y humanitaria es lo más importante de todo si queremos salir recuperados de esta situación. Es cierto que ha hecho mucho daño a diferentes ámbitos de nuestra vida, pero es en estas situaciones en las que más importan estos pequeños granitos de arena; son estos los que pueden hacernos volver a la normalidad de nuevo, la solidaridad y la empatía entre todos nosotros.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia, especialmente para el mundo de la música?

R. – Creo que la música siempre ha creado puentes entre las personas, y tras la pandemia, hemos reafirmado la importancia que tiene la música en nuestras vidas. Por eso creo que, desde que la situación ha vuelto un poco a la normalidad, la gente apuesta por las actividades y las cosas que les han hecho sentir vivos, y pienso que la música ha sido aquella que nos ha arropado en los momentos más oscuros de esta etapa tan extraña y nueva para todos nosotros.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R, – Sobre todo, puedo decir que ha habido momentos en los que, debido a la agitación del momento, la incertidumbre y el acribillamiento diario de noticias amargas, he temido sobre todo por las personas más vulnerables de mi círculo más cercano, pero creo que todos hemos pasado por eso, es la respuesta humana ante el peligro.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – Ahora mismo, tras terminar mis estudios en Traducción e Interpretación, me dedico en gran parte a ser vocalista de un grupo (Lemon Louise & Argonautas) además de profesora extraescolar de inglés para niños de primaria. En un futuro, y a nivel personal, me gustaría mucho volcarme en un proyecto creativo en el que, poco a poco, ir aprendiendo a plasmar ideas, pensamientos y emociones de forma diferente y sincera y en el que pueda mostrar así mi identidad por medio de la música.

P. – ¿Qué significa para ti la música?

R. – El mundo para mí siempre ha sido música. Los diferentes sonidos corrientes y ordinarios que suenan todos los días en nuestras actividades rutinarias, eso es música; para mi mente en parte es como la banda sonora de nuestra vida. Es bonito encontrarle una melodía a un momento o suceso concreto de tu vida. En muchos aspectos reconforta. La música siempre ha sido mi mejor forma para comunicarme con el mundo. Y descubrir que puedes transmitir la emoción que sientes dentro a través de una melodía, es cuanto menos gratificante, por eso

está tan presente en mi día a día.

P. – ¿Desde cuando te viene la vena artística?

R. – Pienso que prácticamente desde que nací y tengo uso de razón. Desde pequeña me encantan los musicales y la música (en mi casa son muy melómanos). Recuerdo mi primera “actuación” bien preparada fue cuando le canté por la Niña Pastori a mis abuelos en el salón de su casa cuando yo tenía unos 7 años; son recuerdos muy bonitos de mi infancia.

P. – Háblanos de tu grupo

R. – “Lemon Louise y Argonautas” es un grupo que surge en medio de toda la situación pandémica. Los Argonautas era un grupo de versiones que se había ganado con creces un hueco en el panorama de la música en directo de nuestra ciudad. Llegado un momento, me enteré a través de conocidos que buscaban vocalista para el grupo. Yo me presenté voluntaria y, resultó ser un gran acierto. Desde entonces, podemos decir que este verano ha sido un verano extraordinario lleno de trabajo, de música y de buenos momentos. En cuanto al nombre, decidimos unir mi nombre artístico (Lemon Louise, derivado de mi nombre y apellido real) con el nombre con el que ya contaba el grupo antes de que yo llegara, para así mantener la identidad de cada uno.

P. – ¿Cómo es vuestra música y qué es lo que más te gusta cantar a ti?

R. – La música que escogemos a la hora de nuestros conciertos son temas clásicos y míticos del panorama musical tanto español como internacional, desde mitad del siglo pasado hasta algunas canciones actuales. Nos gusta que la gente que viene a disfrutar de la música en directo que ofrecemos pase un rato agradable y entretenido en el que bailar animadamente recordando los clásicos de la historia de la música (Janis Joplin, Los Ronaldos, Aretha Franklin, Loquillo, Zaz…) A nivel personal, existen muchos géneros musicales que me motivan especialmente a la hora de cantar, si bien es cierto que todo lo que sea balada o del ámbito del teatro musical me encanta, es cierto del mismo modo que el género del Soul y el Jazz se meten hasta lo más hondo del alma para desgarrártela de la forma más bonita y delicada.

P. – ¿Tenéis muchas actuaciones?

R. – Afortunadamente podemos comentar que estamos contentísimos y desbordados con la acogida recibida. A cada sitio que vamos, salimos con una sonrisa enorme dentro del alma, y eso no puede pagarse con nada. Hemos tenido un verano en el que la normalidad (después de más de un año sin ella) ha sido un bolo por semana mínimo, habiendo semanas con dos conciertos en días consecutivos; en otras palabras, un regalo. Y estamos muy agradecidos.

P. – ¿Qué sientes cuando te subes a un escenario?

R. – Es cierto que con el tiempo hay veces que las sensaciones van cambiando. Sin embargo, siempre están presente los nervios, la incertidumbre de qué nos deparará esa noche y esa experiencia, ya que todas son diferentes y especiales por sí solas. Todos somos humanos, es cierto, y es verdad que alguna vez he tenido un mal día y comenzar ha sido más difícil que de costumbre; pero hasta en esas circunstancias, siempre han terminado siendo experiencias únicas, super felices y emocionantes. Me siento plena y arropada cada vez que se hace un bolo.

P. – ¿Se apoya en Huelva, como de debe, a los artistas noveles?

R. – Como comenté anteriormente, pienso que nuestra ciudad tiene muchísimo potencial en lo que respecta al arte, sea cual sea su ámbito. Hay propuestas, muy buenas ideas y muy buena calidad. Quizá lo que falta es una buena organización y forma de dar visibilidad al mundo artístico de nuestra provincia; ya es hora de tomar en serio las propuestas musicales que existen en nuestra provincia y reforzarlas dándole el protagonismo que se merece.

P. – ¿Quién te ha apoyado esencialmente y ha creído en tu carrera musical?

R. – Desde el principio de los tiempos he contado con el apoyo incondicional de mis padres, mi familia y mi círculo de amigos, siempre incansables apoyando todo lo que hago, empujándome y animándome a embarcarme en nuevos proyectos. Llevan dándome alas mucho tiempo, estoy segura de que estoy aquí consiguiendo lo que he conseguido gracias a ellos, sin un ápice de duda, y por ello estoy eternamente agradecida.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – La música y la naturaleza siempre fueron mis dos temas favoritos. En la infancia, quería ser tanto veterinaria como cantante; de hecho, en mi mente había ocasiones en que las dos opciones casaban muy bien. Después, como es natural fui creciendo, a la par que mis sueños, fui conociendo musicales, me iba aprendiendo sus bailes y coreografías, me veía en los grandes escenarios… Resulta obvio que la música ha sido siempre mi pasión desde que tengo uso de razón.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes personales y profesionales?

R. – En lo referente a lo personal, idolatro a mis padres y a su forma de hacerme ver la vida, su forma de educarme y les estoy eternamente agradecida por volcarse conmigo y mis logros, por darme la vida que me han dado y porque si echo la vista para atrás y recuerdo, pienso en la niña tan feliz que fui en la infancia. Y eso no hay nadie que me lo arrebate. Por otro lado, y en lo relacionado con lo musical, tengo referentes como Amy Winehouse, Aretha Franklin, The Beatles. Músicos que cambian la percepción de lo que era conocido hasta entonces como buena música. Le dan la vuelta a todo lo que se creía conocido y no dejan de sorprender. Son la sensibilidad personificada, son almas desgarradas entregándose a un papel y a un bolígrafo, y a mí eso me llega de sobremanera.

P. – ¿Qué diferencia hay entre Lemon Luise y Luisa Limón?

R. – Me temo que me cuesta diferenciar la una de la otra, supongo que aún me queda un tramo por aprender y saber diferenciar entre una y la otra, pero si hay algo que sí se palpa diferente en una y otra es la sensación de libertad que genera Lemon Louise a la hora de estar encima de un escenario y frente a una multitud de personas entregadas con el momento, frente a la timidez generalizada con la que se podría decir que actúa Luisa Limón.

Luisa, que ha sido todo un lujazo tenerte hoy en esta sección. Decirte que lo haces muy bonito cuando interpretas tus canciones, y que te deseo toda clase de éxitos.