Jorge Barroso: “Con la pandemia las adicciones al juego han crecido considerablemente”

Hace dos décadas que conozco a Jorge Barroso Barrera, siempre vinculado a la lucha contra las adicciones al juego. Nació el 15 de Septiembre de 1945, en la ciudad de Ayamonte, en el año 1965 ingresó como Guardia Civil en la Academia de Úbeda (Jaén), una vez finalizado el periodo de instrucción de la XLV Promoción, fue destinado a la Comandancia de Algeciras (Cádiz), donde permaneció hasta el año 1968 que pasó voluntario a la Comandancia de Huelva, donde ha permanecido hasta su pase a retirado; fundó la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AONUJER), junto con Miguel Angel Escala Vizcaíno y sus familiares, el 13 de Junio de 1991. En la actualidad es su Presidente.

Jorge es de esas personas entrañables que te encuentras en la vida, es servicial, solidario, trabajador, optimista, alto sentido de la amistad y lo que se suele decir, muy buena gente.

Hace unos días tuve la oportunidad de coincidir con él en un acto social y aproveché la ocasión para proponerle realizar esta entrevista y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan su opinión sobre distintos aspectos de la actualidad y recordar el pasado.



La verdad es que Jorge lo hace todo con mucho cariño y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Con respecto a los juegos de azar, fatal, ya que debido a las nuevas tecnologías cada vez son más jóvenes las personas que llegan a ponerse

en tratamiento en AONUJER.

Debido a la pandemia la situación en España ha calado bastante, ya que son muchas personas las que han tenido que sufrir estas consecuencias y algunos desgraciadamente no viven para contarlo; la economía fatal, ha quedado muy tocada.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva y el mundo de los juegos?

R.- Entiendo que la situación en el momento que estemos todos vacunados la vida cambiará, ya que en el momento que las personas tengan movilidad, habrá más trabajo y por lo tanto mejorará.

Respecto al mudo de los juegos de azar, la situación va cambiando a peor, en este año de pandemia han acudido a AONUJER un 30% más de personas y sobre todo jóvenes.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- No, pero si es cierto que mi familia y yo hemos tenido bastante precaución con el COVI-19. Con respecto a la adicción al juego, tuve mucho miedo a decírselo a mi mujer y familia.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. – El proyecto que tengo a mis 76 años es que esta Asociación que tanto nos costó poner en marcha Huelva, siga en la misma línea que tiene en la actualidad, para dar tratamiento a tantas personas que llegan aquejados de ludopatía.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez por todas?

R. – Creo que Huelva ha sido la gran olvidada en infraestructura y por ello entiendo que para despegar, sería necesario que tuviéramos una buena comunicación con Extremadura, Portugal y el resto de España.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Huelva para mí lo significa todo, ya que aquí nací, en Ayamonte, y mis hermanos nacieron también en la provincia, debido a que mi padre era Guardia Civil. Aquí nacieron mis 3 hijos y mis 6 nietos, por ello a Huelva la llevo en el corazón por donde quiera que vaya.

P. – ¿Con la pandemia se ha incrementado el juego?

R. – Claro que si, pues el juego presencial hay que desplazarse a los salones o establecimientos de hostelería y te ve el vecino el amigo o cualquiera, pero con la pandemia, las personas encerradas en sus domicilios y con acceso a internet, han podido jugar las 24 horas del día, y ahora estamos viendo en AONUJER, las consecuencias.

P. – ¿Cómo se combate las adicciones al juego cuando se hace desde móviles y ordenadores?

R. – Afortunadamente y gracias al trabajo de las Asociaciones y Federaciones, se ha implantado un programa por la Dirección General de Juegos, donde las personas que quieran voluntariamente se auto prohíben y les bloquean la entrada en todos los casinos virtuales y plataformas de juego.

P. – ¿Cómo defines el trabajo en AONUJER?

R. – Aonujer es una Asociación sin ánimo de lucro que nació en Huelva gracias a dos personas que estaban asistiendo a Sevilla, a recibir tratamiento por esta patología. El 13-06-1991, la pusimos en marcha y su trabajo es fundamental, para la rehabilitación de las personas que llegan aquejada de esta Enfermedad, disponemos de un Grupo de voluntario/as que son los que llevan los grupos de autoayuda y también disponemos de un Equipo multidisciplinar (Psicólogo, Trabajador Social, Abogado y Administrativa).

P. – ¿Tenéis muchos pacientes?

R. – Al día de hoy tenemos 289 personas en tratamiento en 8 Grupos de Terapias (Inicio, Rehabilitación, Psicoterapia de Grupo y Terapia Social).

P. – ¿Recibís el apoyo suficiente para trabajar con los enfermos de juego que os llegan?

R. – Gracias al espíritu luchador de la Junta Rectora de AONUJER no nos podemos quejar, ya que tenemos un concierto con la Junta de Andalucia, como Centro de Tratamiento Exclusivo de Juego Patologico, Convenio con el Ayuntamiento de Huelva y Palos de la Frontera, así como Diputacion Provincial. Recientemente hemos firmado un Convenio con la Hermandad de El Rocío de Huelva, también tenemos ayuda de La Caixa y de las Cuotas de los Socios.

P. – ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez y que soñabas ser de mayor?

R. – Los mayores recuerdos que tengo de mi niñez, fueron los 2 años que estuve en los Flechas Navales de Huelva, cuando era Director Don Francisco Canterla, hice buenos amigos y de mayor me gustaba mucho la profesión de mi padre y en el año 1965 oposite para la Guardia Civil, ingrese en Úbeda y mi primer destino fue la Comandancia de Algeciras.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes personales y profesionales?

R. – Mis padres.

P. – ¿Se van cumpliendo los objetivos de vida que te has marcado?

R. – La verdad es que SI. Y además estoy muy satisfecho.

P. – ¿A que dedicas tu tiempo libre?

R. – Mi tiempo libre lo dedico al Voluntariado, ya que al ser Secretario

de FAJER desde 2009 y Presidente de AONUJER desde 1993 el tiempo libre que tengo lo dedico a mis dos entidades.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos al frente de AONUJER?

R. – Los mejores recuerdos al frente de esta Entidad fue cuando me llamo Manuel Alfonso Jiménez Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía,

comunicándome que se nos concedia el Premio 2011 Andalucía Junta; y en dia que me llamo nuestro alcalde Pedro Rodriguez Gonzales, (2012) comunicándome que se me había concedido la Medalla de Huelva. Hemos conseguido otros títulos como Concierto con la Junta de Andalucía 2009 siendo Comisionado para la Droga Andrés Estrada; 2015. Premio al Valor Social de CEPSA y últimamente el reconocimiento de Utilidad Pública por parte del Ministerio del Interior.

Peores recuerdos cuando fallece algún socio o compañero o recae alguna persona.

P. – Jorge, ¿quieres añadir algo más?

R. – Tengo que añadir el agradecimiento más sincero a mi mujer Luisa, por todo el apoyo, compresión y paciencia que ha tenido conmigo, durante estos 52 años que llevamos casado, también tengo que agradecer a mis 3 hijos, Luisi, Jorge y David, por el apoyo que han dado a sus padres, que sin ellos no sé que hubiese sido de mi vida

Por otra parte, pedir a los medios de comunicación tanto hablados como escritos y visuales, que dediquen un poquito de su tiempo a colaborar con estas entidades de Huelva, que tratan las adicciones y que desinteresadamente, ayudan a las familias que a veces llegan muy deterioradas a ponerse en tratamiento.

Jorge, a mi solo me queda felicitarte y agradecerte el trabajo que haces al frente de AONUJER, y decirte, que echar un ratito de charla contigo es una auténtica gozada.