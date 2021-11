El Festival de Huelva, “ventana natural” para la “sinergia” del cine iberoamericano

La 47 edición del Festival de Huelva ha servido este lunes de marco para hacer balance del ciclo ‘Encuentros’ que la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine) y el certamen onubense han desarrollado a lo largo de este año con el objetivo principal de fomentar la promoción y máxima visualización de la cinematografía iberoamericana.

Los encargados de hacer balance han sido María Luisa Oliveira, coordinadora de FIACINE en España, Azucena Rodríguez, representante de la presidencia de FIACINE, y Manuel H. Martín, director del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Todos han asegurado que la experiencia, que ha permitido abrir una ventana para conectar a los creadores iberoamericanos, arroja un balance positivo que invita a prolongarla.

Los encuentros realizados en el marco de esta colaboración -por los que han pasado nombres de la industria cinematográfica iberoamericana como Juan Antonio Bayona, Maite Alberdi, Marcelo Martinessi, Víctor Gaviria, Mónica Lozano o María Mercedes Coroy- están en la línea con la que trabaja FIACINE, entidad que aúna a las academias cinematográficas de 13 países de Iberoamérica. En este sentido, María Luisa Oliveira ha asegurado que “es importante crear sinergias” entre los creadores de los países que comparten una misma lengua porque la colaboración contribuye a la promoción y la difusión del cine iberoamericano. Era “lógico”, ha afirmado Oliveira, “que Huelva fuera la ventana natural de esta sinergia”.

De la mano de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine (FIACINE), llega también al Festival de Huelva el ciclo ‘Fiacine: Mujeres en corto’, con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres cineastas de once países de la región. Los cortometrajes de FIACINE se proyectan este lunes y este martes en dos bloques y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

‘FIACINE: Mujeres en corto’ incluye los títulos: ‘Pequeña’, de Paula Morel y Paula Manzone (Argentina); ‘O orfão’, de Carolina Markowicz (Brasil); ‘Héctor’, de Victoria Giesen Carvajal (Chile); ‘Zapatillas’, de Mónica Juanita Hernández Duquino (Colombia); ‘Crisálida’, de Julia Silva (Ecuador); ‘Nuestra vida como niños refugiados en Europa’, de Silvia Venegas (España); ‘Iyonel’, de Cleida Cholotio (Guatemala); ‘Arcángel’, de Ángeles Cruz (México); ‘Mi primo Mateo’, de Sofía Villagra (Paraguay); ‘Tio Tomás, a contabibilidade dos dias’, de Regina Pessoa (Portugal); y ‘¿Qué hago yo aquí?, de Marialejandra Martín (Venezuela).

Encuentros de autor en el Festival

El Festival de Huelva ha acogido también este lunes la celebración de los ‘Encuentros de Autor Fundación SGAE’. Los directores de cine Paco Baños y Jesús Ponce han participado en este debate, en el que se han abordado muchas cuestiones que permiten hacerse una idea de las principales inquietudes que afectan a los creadores audiovisuales.

Los directores han comenzado este debate analizando a quién corresponde la autoría de un proyecto audiovisual. Ponce ha señalado que, en sus trabajos, “la autoría es coral” porque en el cine participan muchos departamentos y “todos pesan mucho”. En este sentido, Baños ha asegurado que “no se puede llevar un trabajo a cabo si no están todos los departamentos trabajando al unísono”. En el debate se han tratado otras muchas cuestiones, como la duración y el proceso de elaboración del guion o las necesidades de los guionistas para realizar su trabajo.

‘Bandido’, “el ave fénix” con el que Luciano Juncos invita a “volver a nacer”

Luciano Juncos compite en la Sección Oficial de Largometrajes con ‘Bandido’ (Argentina, España, 2021), su segundo largometraje como director, una película que busca reflexionar sobre la postura del hombre frente al devenir. Juncos ha presentado este lunes la cinta en el Festival de Huelva junto al actor Juanma Lara, la actriz Victoria Ríos y el productor Rafael Álvarez.

La película dramática de ficción se construye sobre la historia de Roberto Benítez, conocido artísticamente como Bandido, un cantante de música popular que, pasando la mediana edad, entra en una crisis estética. Debido a un incidente, Bandido tendrá en su horizonte una nueva oportunidad de encontrarse consigo mismo y con su más anhelada pasión.

‘Bandido’, ha explicado Juncos en Huelva es “la historia que narra las peripecias de un cantante de música popular que, una vez que ha recogido todos los logros de su vida, que ha hecho el dinero, que ha logrado reconocimiento, se encuentra con que no tiene motivación”. El planteamiento de la película empieza, pues, en un momento crucial para el personaje. “Nos paramos desde ese momento de su carrera y nos replanteamos si existe la posibilidad de dar un giro o volver a encontrarse con aquellas ganas de cantar, de hacer arte y ver si se mantiene encendida esa llama que es la pasión”, ha afirmado Juncos.

El director argentino ha explicado que el origen de la película se remonta a su época de estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Córdoba, cuando comenzó a escribir el guion junto a Renzo Felippa. Desde el primer momento su intención fue construir un personaje que, habiendo logrado todas las metas de su vida, ahora transita el ocaso de su carrera. “Queríamos replantearnos y repensar estas cosas porque lo que pasa en la película con las ganas de cantar hemos encontrado que a mucha gente le pasa lo mismo en otras profesiones y nosotros que hacemos cine, que todo el tiempo nos replanteamos tirar la toalla, queríamos explorar ese momento en el que uno se encuentra sin salidas y cómo algunas pequeñas cosas nos hacen conectarnos con aquello de lo que estábamos desconectados”, ha señalado.

El rodaje de ‘Bandido’ ha tenido, incluso, un efecto terapéutico entre los miembros del equipo que han hecho realidad la película. En este sentido, el actor español Juanma Lara ha confesado que volvió de Argentina “mejor persona y mejor actor”. La película, ha asegurado, “habla de ocaso pero creo que es un ocaso y un ave fénix, un volver a nacer, que es lo importante, porque los mejores años de nuestra vida son aquellos cuando iniciamos las cosas, luego llega el ocaso pero hay posibilidad de volver a recuperar esa ilusión”.

Mientras el protagonista recupera la ilusión por cantar se produce también otra reconexión, en este caso con su hija, un personaje interpretado por Victoria Ramos. La actriz ha señalado durante la rueda de prensa en Huelva que la experiencia de participar en ‘Bandido’ “ha sido muy bonita desde el principio”. “Lo más bonito de mi personaje es el vínculo que tiene con el padre y cómo van reencontrándose y vuelve a haber luz en ese ocaso”, ha declarado.

Uno de los elementos fundamentales en esta cinta es la música, que Juncos aprovecha para dar su sitio al cuarteto y la música popular. “Para mí en este momento es importante volver a las raíces musicales”, ha dicho el director. También el productor de la cinta, Rafael Álvarez, ha reivindicado la importancia de este arte. “A veces olvidamos lo importante que es la música para nuestras vidas”, ha sentenciado.

Nacido en Córdoba (Argentina) en 1991, el también guionista Luciano Juncos estrenó su ópera prima como director, ‘La Laguna” (2013), en Competencia Internacional del Festival de Cine de Mar del Plata. Allí comenzó un camino dentro del cine nacional y sus siguientes trabajos fueron películas documentales: ‘Blackdali’ y ‘Del Álamo al Molino’. Fue guionista en la serie documental ‘Guardianes de la lengua’, jefe de producción del programa ‘El Clú del Humor’ y co-productor de la película ‘Los Besos’, de Jazmín Carballo. Actualmente está finalizando una serie documental, ‘Relatos del Viento’.

‘La civil’ abre el debate sobre la “gran herida” de la violencia en México

La directora Teodora Ana Mihai desembarca en la 47 edición del Festival de Huelva con ‘La civil’ (Bélgica/ Rumanía/ México, 2021) con un largometraje sobre el tesón de una madre que asume la tarea de encontrar a su hija, secuestrada por un cártel en México. La realizadora, que ha conectado con Huelva desde la ciudad belga de Gante por videoconferencia, compite en la Sección Oficial de Largometrajes con su primera película de ficción.

La trama de ‘La civil’, basada en hechos reales, comienza cuando la hija adolescente de Cielo (Aracelia Ramírez), Laura, es secuestrada en el norte de México. A pesar de pagar varios rescates, Laura no es devuelta y al ver que las autoridades no ofrecen apoyo en la búsqueda, Cielo toma el asunto en sus propias manos y se transforma de ama de casa en militante vengativa.

Premiada en la sección ‘Un certain regard’, en el Festival de Cannes, la película se mueve entre el retrato de personajes y el género de acción, a través de un relato que no elude la denuncia social. Según Mihai la violencia es “una gran herida en México”, una herida abierta que, a su juicio debería abordarse sin descanso que se cierre. Precisamente, con ‘La civil’, la realizadora no ha pretendido presentar soluciones sino contribuir a su búsqueda. “Mi película no ofrece respuestas sino que mantiene el debate vivo y hace muchas preguntas que siguen siendo relevantes a mi parecer”, ha confesado.

Mihai ha contado cómo surgió la idea de contar esta historia y ha revelado que el proceso de investigación que permitió hacerla realidad se prolongó durante siete años. Su vínculo con México -que mantiene desde su época de estudiante en EEUU- hizo que la realizadora belga-rumana se interesase por este tema. Sus investigaciones la llevaron hasta Miriam Rodríguez y quiso contar su historia en un documental. Sin embargo, ha confesado, los problemas de “seguridad y censura” la hicieron replantear el proyecto y contarlo como historia de ficción. “Me di cuenta de que la ficción nos iba a dar la oportunidad de hablar de un tema importante para México de una manera íntegra y más segura”, ha señalado.

A la hora de hablar sobre la violencia, Mihai ha tenido muy claro que no quería repetir tópicos. “Me cuidé mucho de no caer en el amarillismo, me parecía importante que el tema fuera abordado del modo más sobrio y documentalista posible, no quería caer e una violencia que entretiene, estilo Hollywood, sino dar una imagen más real del asunto, más humana”, ha revelado.

La realizadora también ha remarcado que, en todo momento, ha buscado dibujar en pantalla “personajes complejos” y espera haberlo conseguido. En este sentido, elogió el trabajo de Aracelia Ramírez, que interpreta el papel protagonista. “Sabía que necesitaba una gran actriz y ciento por ciento motivada, dedicada al papel”, ha afirmado.

Teodora Ana Mihai nació en Bucarest, bajo el régimen de Ceausescu. En el 89 se unió a sus padres en Bélgica. Descubrió su amor por el cine cuando era estudiante de secundaria en San Francisco y pasó a estudiar cine en Nueva York. De regreso a Bélgica, comenzó a trabajar como supervisora de guiones y asistente de dirección. Su ópera prima como directora de largometrajes, el documental ‘Waiting for August’, fue galardonada con más de diez premios internacionales y nominada a los European Film Awards.