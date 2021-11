Lucas Alcaraz: “Solo ciudades como Huelva, donde el Recre trasciende el fútbol, son capaces de superar estos ciclos”

Me hace mucha ilusión que se acerque hoy por esta tribuna pública mi buen amigo y antiguo entrenador del Recreativo, Luis Lucas Alcaraz González, un granadino que nació en junio de 1966. Lucas es de los míster que han pasado por el Decano que me ha dejado mejores recuerdos, no en vano empatizamos desde que nos conocimos y seguimos manteniendo aunque sea desde la distancia contacto, dejando patente su alto grado de la amistad que ofrece.

Mucho hemos hablado de fútbol, pero no se quedan atrás los ratos de charlas taurinas que hemos mantenido, y es que Lucas es un gran aficionado al arte de Cúchares, además se ha lanzado de vez en cuando al ruedo, dejando patente que es capaz de dar buenos pases a un eral.

En sus primeras ruedas de prensa en Huelva, hace ahora más de 20 años, no pensaba más allá que del siguiente encuentro a disputar, diciendo que había que ir “partido a partido”, aunque es el Cholo Simeone, quien se ha hecho famoso posteriormente con esta frase

Lucas que aparte de entrenador de fútbol es diplomado en Documentación por la Universidad de Granada, y profesor de Táctica y Estrategia por la Escuela Nacional de Entrenadores, gana mucho en las distancias cortas, pues es persona amena, buen conversador, cordial, optimista, solidario, buen amigo, vamos…. muy “güenagente”.

Viene de familia de deportistas, su abuelo materno, José Manuel González, fue miembro de la plantilla del Granada C. F., del C. D. Málaga y del Real Madrid C. F. en los años cuarenta y cincuenta. Su tío, e hijo del anterior, José Manuel González, jugó en el Granada C. F. y en el Real Zaragoza en los años sesenta y setenta.

Por su parte, nuestro protagonista de hoy, como veía que no iba a ser un futbolista de élite, cuando todavía era una niño de 12 años, fundó su propio equipo para ser él su entrenador, comprobándose con los años que hizo muy requetebién, pues ha llegado a entrenar un montonazo de equipos:

Debutó como técnico profesional en 1995 al mando del Granada C. F., donde permaneció tres temporadas, y luego tuvo un breve paso por la U. D. Almería y el Dos Hermanas C. F., recalando posteriormente en el Recreativo de Huelva, para dirigir al Decano en segunda división B, llevándose la sorpresa que el Club albiazul se quedó en la segunda A, antes de iniciarse el campeonato, al descender administrativamente el Merida y el Logroñés, con lo que se vió en la división de plata con una plantilla hecha para una división inferior, lo que no fue óbice para realizar una gran campaña. La siguiente temporada, con la base de la plantilla del año anterior colocó al Recreativo por segunda vez en su historia en la Liga de las estrellas y asimismo llevar al conjunto azul y blanco a la final de la copa del Rey, todo un hito para un club tan modesto como histórico. El Decano esa misma temporada descendió a Segunda División y nuestro protagonista cambió de aires y ha llegado a entrenar posteriormente a Racing de Santander,

Xerez C. D., Real Murcia, regreso al Recreativo de Huelva, Córdoba C. F., U. D. Almería, Aris Salónica, regreso al Granada, Levante U. D., Elche C. F., otro regreso más al Granada C. F., Selección de Argelia, regresa a la U. D. Almería, Real Zaragoza y Albacete Balompié. Creo que no me he olvidado de ninguno.

Cuando me pongo en contacto con Lucas para echar un ratito de charla y confeccionar esta entrevista, acepta del tirón, no sin antes ponernos al día de nuestras respectivas vidas y familia.

El resultado es el siguiente:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Bueno, es un escenario en el que mientras estamos consiguiendo asimilar al mismo tiempo está volviendo la normalidad como un efecto vasos comunicantes. Creo que por desgracia al que le haya quedado gente en el camino lo percibirá de manera mucho más trascendente. Por otra parte paulatinamente y por desgracia vamos a vivir una nueva normalidad económica, laboral, social, etc. que tardaremos en asimilar y recuperar.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, el mundo del fútbol?

R. – Pienso, que la vida cambiará o está cambiando al ritmo de una depresión económica y una posterior recuperación, como ciclo histórico es lo que nos toca, en cuanto a la pandemia y su control quiero ser optimista.

El fútbol, si nos referimos al fútbol profesional tiene una capacidad ilimitada para seguir generando recursos, con venta de derechos audiovisuales y atrayendo a la inversión privada como ejemplo la última aportación del fondo CVC o la proliferación de fondos de inversión que con mayor o menor éxito compran clubs de fútbol.

Para los clubs conseguir alcanzar o permanecer en LFP es garantía de supervivencia , el resto de categorías son difícilmente viables, salvo para ciudades como Huelva, Córdoba , Coruña en las que su dimensión social, histórica y futbolística trasciende más allá de su situación deportiva y por ello son capaces de superar estos ciclos.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Sin duda, las imágenes de hospitales, pabellones, respiradores etc, el pensar en los familiares mayores etc… no creo que estuviéramos preparados psicológicamente para esta situación pero el ser humano tiene una capacidad adaptativa sin limites.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro? .

R. – Seguir entrenando, aunque me he formado con Master en gestión deportiva (MBA) y Dirección Deportiva (RFEF) y Experto en Big Data en Fútbol, por si decido seguir en el fútbol como gestor o director deportivo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu vida deportiva en general?

R. – Innumerables porque además tengo buena memoria, me acuerdo de las alineaciones hasta de cuando entrenaba alevines. Cuando algo es tu profesión y tu pasión se vive de manera tan intensa que se almacenan prácticamente todos los recuerdos, se escapan pocos.

P. – ¿Qué significó para ti fichar por el Recre?

R. – Tras mi paso por el Granada, Almería y Dos Hermanas era el club y ciudad perfectos para hacer algo grande y así fue. Creo que fue una experiencia vital inigualable ya que se consiguieron logros que hoy con la perspectiva del paso del tiempo, sí que ponemos en valor de forma adecuada.

La verdad que esta entrevista rescata emociones que he vivido y forman parte de mi patrimonio personal y profesional, aun recuerdo el día que entré con mi W.Golf a Huelva por la Avenida de Andalucía con el maletero repleto de energía e ilusiones.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores momentos con el Recre?

R. – Los mejores muchos, los peores los días que han fallecido Pepe Rivera y Paco Mendoza, aunque ya no estuviera en el Club cuando sucedieron, fueron dos grandes personas.

En lo positivo recuerdo la primera presentación en el Viejo Colombino, el trofeo Colombino ganado, mi debut en 2 A, mi primer triunfo en el desaparecido Estadio Vicente Calderón, la despedida del viejo Colombino contra otro de mis equipos, el Levante, la inauguración del Nuevo contra el Newcastle de Sir Bobby Robson, el ascenso, la semifinal de copa en Pamplona, la final con los 14 mil aficionados, si te soy sincero creo me acuerdo de todos y cada uno de los partidos.

P. – ¿Quiénes son los jugadores que más te han impresionado?

R. – En el equipo contrario me he enfrentado a Messi , Ronaldinho, CR7 ademas con la suerte de haber ganado a todos pero el que más me ha impresionado a sido Samuel Etoo, era imparable. En mis equipos muchos …Viqueira, Antoñito, Xisco, Brahimi, Benayoun, Siqueira Fran Rico…..etc

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de jugadores que hayas entrenado?

R. – Seria muy injusto porque después de treinta años en categoría nacional me daría para varios onces pero por trascendencia de lo conseguido me quedo con el del día del ascenso contra el XEREZ (César, Galán, Espínola, Iker Begoña, Loren, Cheli (Caco Morán), Soriano, Oscar, Benitez, Antoñito (David) y Raul Molina (Epitié), sin olvidar a Javi Garcia que se rompió el cruzado con el Burgos a Luque que jugo en la goleada en Santander etc., aún me acuerdo hasta como olía el césped.

P. – ¿Y a nivel mundial?

R. – Esta la dejamos para otra entrevista jajajaja.

P. – ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de hace tres décadas y la actual?

R. – Se juega en menos espacio y a más velocidad, es más físico y los jugadores más atletas.

P. – ¿Qué eliminarías del fútbol y que añadirías?

R. – Creo se para demasiado, por ejemplo los cambios habiendo cuarto árbitro no tiene sentido se pare el juego, además la ambigüedad de que manos son penalti y cuales no.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Si, pero no del fútbol arbitrado a cámara lenta y me refiero a que a velocidad real puede no ser penalti y a cámara lenta si.

P. – ¿Es injusta la vida del entrenador, al ser los sacrificados siempre cuando los resultados no acompañan?

R. – Necesitas una resiliencia y una fortaleza mental especial, de táctica sabemos todos los entrenadores parecido, pero estar permanentemente expuesto no es fácil. Licenciados en derecho hay muchos, abogados ya menos, y que ganen juicios ni te cuento.. jajja.

Esta profesión es especial.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Quería ser torero o futbolista, es lo que se llevaba.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – Mi abuelo, mi suegro (que casi me obligó a hacer el curso de entrenador) y muchas personas de las que he intentado aprender, en eso soy muy esponja.

P. – Lucas de la fiesta nacional lo dejamos para otra entrevista, al igual que para tu once internacional, pero si quieres añadir algo más, es el momento

R. – Que ojalá el Recre vuelva pronto al fútbol profesional y agradecer a la gente de Huelva y del Decano haber trabajado, disfrutado y sufrido con ellos durante cuatro temporadas y 168 partidos oficiales y haber tenido el HONOR de formar parte de la historia del Decano del Fútbol Español.

Lucas un abrazote grande y a esperar que esta temporada haya alguien que no haga bien los deberes y así volverte a ver en algún banquillo