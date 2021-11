Rocío Domínguez: “Durante el confinamiento la gente adoptó perros y luego se desprendió de ellos”

Según el Instituto Nacional de estadística en la provincia de Huelva hay actualmente entorno a 62.000 menores de 14 años, mientras que los perros registrados superan los 222.000. Lo que deja bien a las claras que las nuevas generaciones de onubenses se decantan más por tener una mascota que un hijo.

Este hecho hace que al caminar por Huelva haya nueve veces más de posibilidades de cruzarte con una persona paseando un perro que una pareja con carrito de bebé.

Pero no siempre los dueños pueden dedicarse en cuerpo y alma en el cuidado de sus mascotas. Por ello, encontrar un buen cuidador es de vital importancia, si lo que pretendes es que tu perro sea atendido por una persona en condiciones de hacerlo con la misma intensidad que tú, la elección del paseador de perros requiere un análisis pormenorizado acerca de sus cualidades.

Por ello, al cruzarme hace unos días con Rocío Domínguez Rodríguez, paseando unas mascotas, me paré para saludarla y pedirle una entrevista y obviamente con la amabilidad que le caracteriza accedió a la primera,

A Rocío la conocí siendo muy jovencita, cuando recién terminado sus estudios de Técnico de Laboratorio de Imagen, en el IES Pablo Neruda, hacía las prácticas como fotógrafo en un periódico local.

Durante mucho tiempo no supe más de ella, hasta que hace unos diez años, volvimos a coincidir en El Portil, comentándome que había dejado la cámara para dedicarse a su gran pasión cuidar a los animales y que se había hecho peluquera canina.

A partir de ese momento, mi siempre recordada perrita Suky se convirtió en una de sus clientas habituales, ya que desde el primer momento me percaté que además de ser una gran profesional, la cuidaba, mimaba y la trataba con mucho cariño.

Y para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestra invitada, comencemos con esta batería de preguntas.

De pequeño todos soñamos con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

Mi sueño de pequeña recuerdo que era ser veterinaria, ¡cómo no! Quería trabajar en un zoo, estar rodeada de animales de todo tipo y de todas las especies. Quería cuidarlos, atenderlos y curarlos. Esa era mi ilusión de pequeña y parece que no he ido muy mal encaminada.

¿Cuándo y por qué decidiste hacerte, cuidadora, paseadora y peluquera canina?

Pues después de mis estudios empecé a trabajar en la hostelería, hasta que ya quise poner un punto y final en esa profesión y hacer algo que realmente me llenara. Eso era emprender una profesión con los animales. Decidí estudiar peluquera canina, para estar más en contacto con ellos y conocerlos mejor. Ya de ahí tomé la decisión de dedicarme a pasearlos, cuidarlos y educarlos.

¿Tienes mascota? ¿Cuántas?

Sí, tengo cuatro perritos: tres perritas pequeñas y el machote grandullón. Mi primera perrita me la regalaron, ya que en mi familia siempre hemos tenido mascotas. En ese momento de mi vida no tenía ninguna y lo echaba de menos. A los dos años quise coger otra perrita, para que le hiciera compañía a ésta, y a mí, claro, ya que tenía el gusanillo de tener otro perrito. La tercera la adopté, ya que estaba en muy malas condiciones y decidí quedármela yo.

Cuando ya pensaba que no iba a coger más perros, adopté al grandullón, un precioso Golden que lo iban a llevar a la perrera. Uun regalito de reyes que les “estorbaba” y del que se querían deshacer.

Supongo que con los años que llevas dedicada a esta profesión, habrás tenido muchos huéspedes, ¿quién dirías que ha sido el mejor y por qué?

Sí, he tenido muchos huéspedes, pero mejores y peores, no sé, para mí no los hay. Quizá los que se comporten mejor son los que tienen una edad media, ya que los cachorros son muy inquietos y los abueletes, pues necesitan mucha atención, además de tener sus rarezas…

¿Qué es lo que mas te gusta de tu profesión?

Lo que más me gusta de mi profesión es el contacto con ellos, el amor que transmiten estos animales, la fijación y el vínculo que tienen hacia ti. Me gusta estar rodeada de ellos y conocerlos cada día más ya que siempre te sorprenden con algo nuevo y acabas aprendiendo algo de ellos.

En el tiempo del confinamiento tener un perro fue una forma de poder salir a la calle, ¿perdistes clientes que lo usaron para evadirse del estrés de estar encerrado en casa?

Sí, si, totalmente. Yo veía personas que sacaban sus perros cuando nunca lo habían hecho, o le abrían la puerta antes de la pandemia, para que hicieran sus necesidades fuera, cosa que cuando yo paseaba a los míos algunos/as que no tenían perros, me tomaban como a una de estas personas, quiero decir, que se aprovechaban de la situación. Al igual que también le dió a la gente por adoptar y luego se desprendieron de ellos.

Entiendo que en tus paseos te habrás encontrado con perros abandonados, ¿qué sueles hacer en esta situación?

Me he encontrado muchísimos. Cuando ha estado en mis manos, los he recogido, los he llevado al veterinario a que le pase el lector. A veces, ha habido suerte y sí que tienen chip, y en el caso de que no lo tengan, lo comparto por redes sociales a ver si el dueño aparece. El siguiente paso que doy es hablar con protectoras que la mayoría no lo coge porque ya están saturados. Entonces me lo quedo yo de acogida, hasta encontrarle una nueva familia.

¿Qué consejo le darías a alguien que se quiera dedicar a tu profesión?

Le daría varios consejos para dedicarse a ésto: hay que tener mucha paciencia, te puedes encontrar perros nerviosos, agresivos, miedosos, en mal estado, etc; Se debetener mucha seguridad, no hay que tener escrúpulos, ya que vas a estar siempre rodeada de pelillos y todos no vienen en un buen estado; Formarse en cómo manejarlos, tratarlos y conocerlos para poder trabajar con ellos e ir por delante siempre de ellos para que no te jueguen malas pasadas.

Yo te veo paseando por El Portil con tus perros y te veo feliz, vamos que a simple vista parece un trabajo agradable pero, ¿da para vivir?

Sí, da para vivir. Al principio es un poco sacrificado. Yo personalmente tuve que buscarme un segundo trabajo en mis comienzos, ya con el tiempo, tu cartera de clientes se va ampliando. El boca a boca, la publicidad, todo va fluyendo y el abanico se va abriendo. Exprimes más tu profesión y te dedicas solamente a ésto y sí da para vivir y pagar tus impuestos jejej.

Existe un dicho que los perros se parecen a sus dueños , ¿tú qué piensas?

Pienso que sí. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. A nuestras mascotas, al final, tarde o temprano se le va pegando nuestra actitud y nuestro comportamiento. Si la persona que es histérica, al final acaba desequilibrándolo (es un una percepción mía). El que es tranquilo le transmite a su perro esa tranquilidad. La persona violenta hace que su perro sea igual, con esto no quiero decir que siempre sea así, pero creo que una inmensa mayoría sí.

En la peluquería canina o adiestramiento dice: ‘Conoce primero al dueño, para saber cómo es su mascota’. Incluso algunos dueños acaban haciendo que sus perros se parezcan a ellos estéticamente.

Por cierto, ¿cuál es tu raza preferida?

A ver, nunca he sido de razas preferidas, siempre he tenido perros mestizos, cada uno con su carácter y sus cualidades aunque sí que es verdad que, sin menospreciar a otra raza, la que me ha enamorado es el Golden. No voy a describirla porque me faltarían hojas para rellenar.

Sé que si tuviera otra raza o mestizo estaría totalmente entregada, pero para mí el Golden, lo tiene todo. Aunque como perro guardían no valga y se haga amigo de los ladrones jajaja.

¿Y la que menos te gusta?

Los que menos me gustan es muy relativo, no sé. Independientemente de las razas, no me gustan los perros obsesivos, agresivos o dominantes. Hay razas que tienen estas características pero tampoco le voy a poner una etiqueta a ninguna raza específica.

¿Alguna vez te ha superado el tamaño de un perro?

Muchas veces me ha superado el tamaño tanto para trabajar como para pasearlos. Pero esto aparte de fuerza también se trata de maña. Para pasearlos, si tira el perro y tiene más fuerza que tú, están sus correas apropiadas para corregirlos. Y en la peluquería hay estrategias para manejarlos.

¿Qué piensas de la ropa para perros?

Pues depende, si es para que no pase frío, sí me parece bien, aunque algunos piensen que los perros no pasan frío. Yo de las cuatro que tengo, a una le tengo que poner su chaleco, ya que en invierno sí pasa frío. O algún chaleco para que no se moje mientras llueve, no lo veo mal. Ya en plan de humanizarlos, con tanto modelito, la verdad es que no soy partidaria de ello pero para gustos están los colores.

¿Se te has escapado alguna vez un perro?

Nunca se me ha escapado ningún perro. Sí que han tenido el intento pero nunca se ha llegado a escapar ya que siempre hay que andar con seguridad: ventanas cerradas (ya que se pueden saltar por ahí), puertas cerradas, sus correas adecuadas, arnés apropiados en el coche. Como antes dije: hay que ir por delante de ellos y tener tus herramientas adecuadas. La experiencia y el día a día, te hace ir por delante. Algunos me han abierto hasta la puerta cuando no estaba en casa.

¿Cuál es la mayor cantidad de perros que has llevado en una mano?

Pues he llevado hasta seis perros, pero esto se puede hacer dependiendo de qué tipo de perros sean. Siempre no se puede llevar esta cantidad. Si quieres que el paseo sea agradable y que todos disfruten, cuando el número es más elevado, ya no lo hacen puesto que cada uno tienen un ritmo y un carácter diferente.

Como peluquera canina, ¿qué le recomendarías a los propietarios de un perro de pelo largo?

Sus peines adecuados para poder cepillarlos, que es la carda, peine y cortanudos. Sus cepillados diarios para evitar que el pelo se le anude. Así tendrá el pelo libre de enredos. Con esto conseguiremos eliminar el pelo muerto y tener el pelo limpio sin tantos lavados. Bañarlos con su correspondiente champú y mascarilla, secándolo a continuación con el secador, evitando la toalla para no enredarle el pelo demasiado.

Como curiosidad, ¿los perros admiten tinte como las persona?

Hay tientes específicos para ellos, al igual que el champú, que tiene un PH más bajo que el nuestro pero los tintes no dejan de ser perjudiciales para ellos ya que le pueden provocar estrés, alergias, intoxicación y camuflan su olor. Humanizarles es hacerles perder su identidad, no olvidemos que son perros y tienen sus propias necesidades.

Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo y no sé, si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

Pues me gustaría añadir que quién se quiera dedicar a este oficio, que se anime. Es un mundo muy bonito. Claro, siempre y cuando te gusten los animales. Aconsejar que se adopte y que le den esa oportunidad a una vida. No comprar por capricho, que es un ser vivo y es una responsabilidad para toda la vida. Animar a la gente a que si su mascota les ha dejado desgraciadamente, ya que nada es eterno, que se vuelvan a plantear tener otra.

Yo no paro de escuchar la frase “Cuando mi perro se muera, ya no quiero más”. Sé que es muy doloroso, pero mi vida no la concibo sin estos adorables peluditos. Particularmente, gracias a estos peludos he conocido también a mucha gente, tengo un buen grupo de amigos, con los que me reúno para dar paseos. Paseos preciosos, en los que hay más perros que personas. Y por supuesto Félix quiero agradecerte que me hayas un hueco en esta tú ventana semanal. .