Rosa Bueno: “De mi casa no ha salido un repertorio sin pasar por mi censura y mi crítica”

A nuestra invitada de hoy la conozco del mundo del carnaval, fiesta donde se mueve como pez en el agua, no en vano toda su familia en carnavalera por los cuatro costados. Rosa Bueno, que es a quien me refiero, conoce todos los entresijos de la fiesta. Desde lo que se habla en la intimidad de una familia involucrada en la fiesta del disfraz, hasta los ensayos, pasando por lo que ocurre entre bambalinas y lo que se cuece en una retransmisión en directo con un micrófono radiofónico o televisivo.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Esta realidad, me ha convertido en una mujer precavida, ahorradora y en algunos momentos, desconfiada y temerosa. Antes no tenía tantos miedos.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en el mundo del carnaval?

R. – El virus, nos frenó en seco, nos hizo pensar, llorar, sentir. Algo que parecía imposible que sucediera se convirtió en nuestro día a día. En el carnaval creo que todos estos sentimientos nos traerán repertorios reales y desde el alma. Estoy deseando que llegue febrero.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Si mucho, alguna vez me tuve que salir de un supermercado por la angustia. No dejaba salir a Cristóbal, (mi marido) de casa, a mi madre aún no la beso. Mucho miedo.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Como dicen en sálvame, “de este tema no voy a hablar” top secret, jajaja

P. – ¿Cómo se vive una jornada de teatro estando con un micrófono contando lo que ocurre en el escenario?

R. – Mi experiencia en los medios de comunicación ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado. El concurso se vive al cien por cien en el foso y en el túnel. He vivido noches de radio y de televisión espectaculares. Me gustaría aprovechar para dar las gracias a Juan infante y Tomás Rodríguez que en algún momento vieron que podía ayudar en esta gran máquina que es nuestro concurso. Y sobre todo a mis compañeros Roque Rodríguez nuestro querido Antonio Villa, (+) que sabía frenarme en muchos momentos en los que por mi carácter podía hacer algún comentario no apropiado. Lo hecho mucho de menos.

P. – Tu marido, ¿te consulta tu parecer sobre sus agrupaciones?

R.- De mi casa no ha salido un repertorio sin pasar por mi censura y mi crítica, jajaja

P. – ¿Cuáles son las agrupaciones que más te han marcado?

R. – Sin lugar a dudas “Colorines” por las vivencias, la primera vez no se olvida, ese año nació mi Iván. “Payaso borracho” vivíamos en Madrid y Cristóbal le cantaba los repertorios a mi Nani y mi compadre Manolo Alvarado por teléfono (30.000 pesetas nos costó y muchos viajes de fin de semana). Ese año nació mi Alberto. “El cuarto”, un grupo humano mágico, mis mejores amigas son las mujeres de esos comparsistas, a las que quiero como hermanas, ese año nació mi hijo Claudio. También guardo un sabor dulce-amargo de la chirigota “No me alegro ná del cambio de categoría”. Esta agrupación por lo que nos había pasado nos convirtió en la piña que seguimos siendo como amigos.

P. – ¿Qué os pasó?

R.- Se trata del accidente del autobús que llevaba a los aficionados del Recre a presenciar el partido contra el Real Madrid, en ese fatal día perdió la vida nuestro bombo Paco Redondo, donde también fallecieron su padre y su madre, y, nuestro caja estuvo un mes en comas.

Esa noche, las mujeres estuvimos de cena de Navidad y los hombres se fueron a ver el partido….

José Luis, todavía sueño con esa maldita noche. Mi amiga Maribel perdió esa noche a su padre, su madre su hermano y su marido ha quedado con secuelas importantes de por vida.

P. – ¿Qué diferencia existe entre los inicios de los carnavales y los actuales?

R. – Al principio todo era más convivencia, más peñas, más cantidad… El acto que organizó el otro día la federación de Peñas el parque Moret me recordó mucho a esa época, y a la juventud carnavalera le encantó. Creo que con la calidad que tenemos actualmente, si la Fopac consigue realzar esa parte del carnaval, sería perfecto.

P. – ¿Qué necesita el carnaval de Huelva para despegar de una vez?

R. – Que los medios de comunicación se vuelquen con él, si tuviéramos la publicidad que no tenemos ahora, otro gallo cantaría