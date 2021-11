Juan David Carnero: “Soy celador y me gusta ayudar a los demás “

A nuestro invitado de hoy lo conocí hace unos tres años, mientras tuve que pasar por una situación difícil con un familiar en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde Juan David Carnero, celador de dicho centro hospitalario, nos prestó su ayuda en esos momentos.

Desde entonces mantenemos una buena relación y hace unos días, me puse en contacto con él para que los lectores de diariodehuelva.es conozcan su opinión de una de las personas que han estado en primera línea durante esta pandemia que estamos aún sufriendo.

Nuestro protagonista de hoy nació en octubre de 1975 y su vida ha estado siempre vinculada a la ayuda del prójimo. Comenzó en una empresa de ayuda a domicilio, ha trabajado en los hospitales de Riotinto, Infanta Elena, Juan Ramón Jiménez, de Huelva y Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, manifestándome que el mundo sanitario no lo dejará nunca, y es que Juan David es así, un auténtico enamorado de su profesión y desde luego, su vocación es la ayuda a los demás.

Después de entablar una amena conversación donde estuvimos hablando de temas particulares, damos comienzo a la entrevista y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – En principio han bajado bastante los niveles de COVID pero hay todavía mucha gente sin vacunarse y además creían que sin hacerlo no se iban a contagiar, dejaron de ponerse la mascarilla, no guardar las distancias de seguridad y siguen cayendo. De todas formas, en la actualidad, en los hospitales cuando llegan pacientes que están vacunados y se le hacen las pruebas y lo mandan a casa. Los que ingresan son los no vacunados, pues suelen ser graves. Hay que mentalizarse y vacunarse todo el mundo.

P. – ¿Crees que durará mucho esta pandemia?

R. – Ya se está volviendo a la normalidad de antes y eso es bueno, pero insisto, las personas que no se han vacunado deberían de hacerlo.

P. – ¿Como se está viviendo esta pandemia entre los sanitarios?

R. – Al respecto, diría que tanto la sanidad pública como privada no puede dejar de invertir en recursos

P. – ¿Cómo viviste el estado de alarma?

R. – Lo viví de lunes a viernes cuidando a mi hijo, pues mi esposa es también personal sanitario y ella trabajaba esos días de la semana, por lo que tenía la opción de turnos y los fines de semana trabajaba yo.

Mira José Luis, trabajo en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla que tiene ocho plantas, el cual en el estado de alarma seis de ellas se convirtió en un hospital COVID y dos para las demás enfermedades y las ucis todas llenas.

Aparte de ello, en mi tiempo libre trabajaba como voluntario en Huelva, concretamente en Protección Civil, repartiendo mascarillas, ayudando a personas…. Una experiencia inolvidable.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – En unos momentos si, sobre todo cuando no sabíamos lo que era dicho virus, muchos ingresos e incertidumbres. Mi mujer cogió el COVID, pero gracias a Dios mi hijo y yo nos salvamos. En el hospital me sentía más seguro pues estábamos muy protegidos por el material que nos facilitaba el centro. En la calle, en los supermercados… ahí si pasaba miedo, pues había muchas personas que no respetaban las medidas de seguridad. El miedo está desapareciendo ya.

P. – ¿Cómo actuaron los momentos críticos los políticos?

R. – Han actuado bien, lo mejor que han podido. Ahora que ya han bajado los contagios, las contrataciones de personal en los hospitales también han bajado, hay menos profesionales al pie del cañón.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Como bien sabes soy personal interino desde hace cuatro años y ahora estoy estudiando preparándome unas oposiciones para Enero a ver si consigo mi plazo. Me da igual que sea en Huelva o en Sevilla, lo importante es aprobar y conseguir mi estabilidad profesional.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Significa todo. Nací en Huelva y aunque ahora trabajo en Sevilla, no descarto en volver, aunque voy y vuelvo todos los días a Sevilla y no me cuesta trabajo. Mi Huelva es mi vida, me encanta mi semana santa, el Rocío, todas nuestras tradiciones, las playas, la sierra y sobre todo la gastronomía y los dulces de la provincia, del Andévalo y Condado fundamentalmente. Recomiendo a todos, conocer Huelva en profundidad, la gruta de las maravillas, el muelle de las carabelas, Doñana… no se arrepentirán.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdo mi paso por el Seminario, a mi abuela en la lavandería del hospital Manuel Lois. Mi ilusión era entrar en el tema sanitario para ayudar al prójimo, mi auténtica vocación. Recuerdo que con mi familia íbamos a todos lados. Mi niñez fue muy bonita y la recuerdo con mucho cariño.

P. – ¿Tus expectativas de vida se están cumpliendo hasta ahora?

R. – Se van cumpliendo. Ahora espero sacar adelante las oposiciones que es lo más importante.

P. – ¿Quieres añadir algo más?

R. – Que me gusta ayudar a los demás, que estoy orgulloso de mi trabajo, que me encontré muy bien en Cruz Roja y que disfruto mucho ahora en Protección Civil

Juan David, ha sido todo un placer echar este ratito de charla contigo, conocerte un poquito más y comprobar ese amor que le tienen a tu trabajo de ayuda a los demás.