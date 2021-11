María Leñero: “Mi ilusión es montar una pastelería de la repostería de Beas”

Hace poquito tiempo he tenido el placer de conocer a María Leñero Quintero, una beasina que nació el 17 de julio de 1981, por lo tanto tiene 40 años. Es diplomada en educación social y tiene el grado superior de educación infantil. Trabaja en un centro infantil y la diplomatura la estudió mientras trabajaba de educadora infantil y en un bar de camarera.

Está casada con André, portugués y jugador del Beas CF, con el que tiene una hija de 12 meses llamada Lola.

María es la actual presidenta del Beas y además encantada de desempeñar tal cargo, que por cierto le da mucho trabajo, pero lo hace cargada de ilusiones y da gusto verla hablar del club de sus amores.

Cuando le propongo esta entrevista no lo duda, acepta rápidamente y este es el resultado de un ratito ameno y entrañable:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pues pienso que la situación fatalista parece que va pasando, que estamos llegando a la normalidad, como tanto necesitábamos y que al final esta enfermedad se convertirá en una enfermedad común como la gripe. Pero tenemos que seguir teniendo precaución.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, en Beas?

R. – Creo que no cambiará nuestra vida cotidiana, sé que hay gente que sigue con mucho miedo, incluso con problemas psicológicos, pero pronto esto no será más que un recuerdo. A lo que sí creo que afecta es a la economía tanto en nuestro pueblo como a nivel general.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Si, pasé bastante miedo, ya que cuando se declaró el estado de alarma, el 13 de marzo, yo estaba embarazada de 2 meses. Lo peor de todo era que tenía que ir a las revisiones al hospital y me daba pánico entrar allí y más que tenía que ir sola, ya que mi pareja no podía entrar.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Soy educadora infantil, trabajo en un centro infantil aquí en Beas desde 2005. En el futuro mi ilusión es abrir una pastelería, ya que soy una enamorada de la cocina (gracias a mi madre), sobre todo de la repostería tradicional de mi pueblo.

P. – ¿Qué significa para ti Beas y el Beas cf?

R. – Para mí Beas significa el pueblo donde nací y donde he vivido siempre, donde han vivido mis padres y mis abuelos. Me encantan su gente, sus tradiciones y todo lo que tiene que ver con Beas.

Y el Beas CF es el equipo de mi pueblo, recuerdo ir desde pequeña con mis padres a los partidos y he vivido dentro de este club en muchas etapas de mi vida.

P. – Eres presidenta del Beas Cf, ¿cómo fue acceder a ser la máxima mandataria?

R. – Efectivamente, soy la presidenta del Beas Club de Fútbol desde hace 2 años, antes estaba en la directiva, me lo propusieron y acepté encantada, hacía falta gente diferente en la directiva, gente que tuviera otras ideas. Creo que soy la única presidenta mujer de toda la provincia y estoy muy orgullosa de ello. El trato recibido por otro presidentes y por otros clubes ha sido excelente, no puedo tener queja de ninguna.

P. – ¿A que aspira el Beas CF esta temporada?

R. – Tras el ascenso a primera andaluza y, después de más de 20 años, nuestro objetivo primordial es la permanencia en esta categoría, a la vez somos ambiciosos y nos gustaría llegar a subir de nuevo de categoría, sería la primera vez para nuestro club, pero creo que esto sería solo un sueño, ya que a nivel económico sería imposible, por la falta de colaboración por las empresas fuertes de nuestro pueblo.

P. – ¿Cuántos abonados tenéis y cómo es vuestra financiación?

R. – Este año hemos conseguido 200 socios, cifra que hacía muchos años que no se conseguía y pienso que se debe en gran parte por el ascenso de categoría, veo a la gente muy ilusionada con el equipo.

Nuestra financiación es en gran parte por nuestros socios y promotores, promotores de pequeñas empresas de nuestro pueblo que colaboran año tras años y que desde aquí les quiero dar las gracias, sin ellos no sería posible. También durante el año hacemos varias rifas y otra forma de financiación es el cobro de entradas y la cantina.

P. – ¿Qué jugadores de fútbol te han impresionado más por su juego?

R. – Soy una gran aficionada al fútbol y he visto fútbol desde muy pequeñita y para mí el jugador que más me ha impresionado ha sido Zidane, su calidad es difícil de igualar. También hay un jugador que marcó mucho mi visión del fútbol, yo era pequeña, pero lo recuerdo, fue Juanito, mi gran ídolo.

P. – Cambiando de tercio ¿Qué ofrece Beas al visitante?

R. – Beas ofrece muchísimo, es un pueblo con grandes personas, gente muy acogedora y muy servicial. Tenemos una gastronomía exquisita, donde el aceite de oliva es su principal ingrediente. Tenemos fiestas patronales conocidas en toda la provincia y un belén viviente que toda persona debería conocer….

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdo una niñez muy feliz y muy familiar. A mis padres les encantaba viajar y recuerdo todos los viajes que hacíamos con mucha añoranza. También recuerdo una infancia tradicional, donde el juego en la calle y con los amigos era lo más importante, no existía tecnologías, y el campo y el pueblo era donde pasábamos el tiempo.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Pues mi afición preferida es ver fútbol, me gusta bastante el fútbol modesto y también desde pequeña el Real Madrid. Otra de mis aficiones es la cocina, como ya dije anteriormente, leer, viajar, montar en moto y salir con mi familia y mis amigos.

P. – ¿Quiénes han sido o son tus referentes profesionales y personales?

R. – Mi referente profesional siempre ha sido mi hermana, aunque es más pequeña que yo, se introdujo en el tema de la educación antes que yo. Me ha enseñado muchísimo sobre educación y me sigue enseñando.

Mis referentes personales por supuesto mis padres, mi padre falleció hace 12 años y él fue para mí mi referente en todo, me enseñó desde pequeña que si quería algo lo tenía que conseguir por mi misma, con su ayuda siempre, pero que trabajará si quería algo en serio. Y mi madre, una mujer luchadora, servicial y que todo lo que se pone hacer lo hace bien.

María, que quiero probar esos dulces de la repostería de tu pueblo y por la ilusión que hablas de ellos, seguro que si montas la pastelería, convencido que será todo un éxito.