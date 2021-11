Ana Campos: “Por amor vendí mi casa, mi coche, dejé mi trabajo y me vine a Huelva con Edu Moya”

Ana Campos Eltanal es nuestra protagonista de hoy, una mujer encantadora, polifacética, licenciada en periodismo, responsable, comprometida con su trabajo, con facilidad para adaptarse a los cambios, buenas habilidades de trabajo en equipo y en solitario; con una gran capacidad de liderazgo, competente, dinámica, disciplinada, con experiencia en el área de la comunicación, hablar en público, coordinar equipos, organizar reuniones, ruedas de prensa, eventos.

Actualmente presenta el programa Senderos del Mundo (la 2 de tve) y lleva la dirección de comunicación de la web www.jamondemonesterio.com

Hacer un breve curriculum de Ana es muy difícil, pues son tantos los datos que hay que reseñar, que haría interminable la relación, pero vamos a citar algunos:

– Licenciada en Periodismo. Madrid 2001& Hogeschool Zeeland P.S. University (Holanda).

– 1º Imagen Visual y Auditiva Ciencias de la Información. Universidad San Pablo C.E.U. Valencia.

– 2º y 3º Periodismo y Comunicación. Escuela Superior de Negocios, World University Santa Cruz de Tenerife. Hogeschool Zeeland P.S. University (Holanda).

– Diplomatura Internacional en Periodismo por la Escuela Superior de Negocios. Madrid.

– 4º Periodismo y Comunicación. Escuela Superior de Negocios (ESNE) World

University. Santa Cruz de Tenerife. Hogeschool Zeeland P.S. University (Holanda).

– Tesis: La Comunicación Interna en las empresas. Dirección de Comunicación interna, Comunicación externa, Gabinetes de Comunicación, Estrategias de Comunicación ante situaciones de crisis en las empresas. Defensa y Aprobado en Madrid por el Jurado de Hogeschool Zeeland P.S. University (Holanda).

Como Experiencia Profesional diremos que ha sido:

– Presentadora Documental “Senderos del Mundo”, la 2 de Televisión Española.

– Jefa Gabinete de Comunicación del Club polideportivo Cacereño SAD

– Colaboradora en la Televisión local CNH Huelva.

– Empresa telecomunicaciones Inforfonpc, Huelva

– Asesora de colectivos y venta a los Ayuntamientos de la Provincia de Huelva

-Presentadora en la segunda edición del programa “Senderos de Extremadura”, Canal Extremadura.

– Copresentadora del programa de Actualidad en Directo “El Frangollo”, Televisión Local de Tenerife. Mírame TV

– Periodista del Gabinete de Prensa del Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

– Presentadora y redactora de los Informativos de la Televisión Local, Canal 7 del Atlántico y presentadora de los avances Informativos de la misma

– Reportera, redactora y locutora del Programa “Canarias Directo” de la Televisión Canaria. Reportajes diarios de Actualidad y Conexiones en Directo a diario.

– Co-Presentadora del Programa Semanal “Hai Tu Catana” de Antena 3 Televisión

– Co-Presentadora del Programa Especial “Hai Tu Catana en carnaval”, emitido en directo y a diario, por Antena 3 Televisión.

– Presentadora de la Gala adulta de la Reina del Carnaval 2003. 9

– Redactora de los Informativos de Antena 3 Televisión Tenerife.

– Redactora y Guionista de Canal Canarias, Canal Satélite Digital. Redactora de guiones para los reportajes de cultura, sociedad, informática, medioambiente, turismo, deportes, ocio y gastronomía para las 7 islas.

– Entrevistas a personalidades importantes del Archipiélago Canario.

– Redactora de Informativos en Azul Televisión. Tenerife (Puerto de la Cruz)

Además ha sido:

– Formadora de profesores de Aeróbic. Tenerife Orthos

– Profesora de Aeróbic, Step, Body Pump. Tenerife Orthos.

– Instructora de Step, Body Pump, 500 Kcal, GAP. Noruega, Bergen.

– Entrenadora Personal en Empresas, “Pause Gym”, streching y prevención laboral en el Banco DNB, Estación Petrolífera Statoil y en Telenorbig de Bergen, Noruega

– Presentadora de Galas y de diversos eventos culturales. Canarias y Extremadura

– Locutora de Cuñas Publicitarias de Radio y Televisión

– Responsable y atención al cliente Gimnasio Atenas Santa Cruz de Tenerife….

Cuando acaba de contarme su impresionante currículum y que no he reseñado entero, le comento a Ana que se presente y con todo el arte del mundo empieza así:

“¡Mira Pepe! Yo soy mestiza, mi padre es de Almería y mi madre es de Filipinas. Nací en Tarragona y he viajado mucho desde niña porque mi padre era Director de un banco. Tarragona, Barcelona, Orihuela, Alicante, Valencia y Tenerife… ahí dije que no me movería más de mi isla… pero conocí a Edu Moya, vendí mi casa, mi coche, dejé mi trabajo en los medidos de comunicación y me vine a Huelva con él porque le fichó el RC RECREATIVO DE HUELVA y dejé todo por amor. A partir de ahí, la trayectoria que hemos vivido la tienes en los equipos que ha estado Edu, Tenerife, Huelva, Vigo, Alicante, Jerez, Noruega, Bolivia… Huelva de nuevo… Actualmente vivimos desde hace 3 años en Monesterio, el pueblo natal de Edu.

Con Ana, desde que nos conocimos a través de su marido, siempre hubo una gran sintonía, empatizamos, y, aunque desde la distancia, ahora seguimos manteniendo contacto, por lo que cuando le propongo esta entrevista con la amabilidad y simpatía que le caracteriza acepta del tirón y este es el resultado :

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Si evalúo este último año y medio, me da la sensación que hemos pasado de cero a cien y que estamos volviendo al cero también a la misma velocidad gracias a la vacuna y a la “súper inmunidad”. Yo he estado sigilosa en todo momento porque viajo asiduamente y siempre volvía con el miedo de contagiar a Edu, a mis niños y a la familia en general. Al principio lo pasaba mal por esa sensación de culpabilidad de ¿“y si los contagio”?. Por el momento no hemos pasado la COVID 19 pero nunca se sabe y hay que tener cautela. Ha sido un año muy duro en todos los sentidos porque solo escuchábamos que morían muchas personas y siempre te invadía el miedo que le tocara a alguien querido de la familia. He estado un año alejada de mis padres y hermano porque vivimos en ciudades diferentes y eso si ha sido raro porque estamos muy unidos y estuvimos un año separados. En general, me ha parecido todo un sueño o mejor dicho, una pesadilla…supongo que a mucha gente le pasará como a mi, que me cuesta asimilar que estamos viviendo una pandemia mundial.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, especialmente en el mundo del periodismo?

R. – Antes el teletrabajo no se veía bien, trabajar en casa era algo que estaba mal visto y ahora en el periodismo y en muchos trabajos, es una opción igual de válida. Es algo muy positivo porque te permite ejercer tu profesión con la misma validez como si estuvieras en una redacción o en una oficina y es doblemente positivo porque puedes conciliar más cómodamente tu vida familiar. En la pandemia hemos aprendido que se puede teletrabajar y que se debe confiar más en los trabajadores; es una cuestión de responsabilidad y de sensatez de la persona. Un trabajador que vale, lo hace bien en el escenario que sea.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante la pandemia?

R. – No me gusta criticar a nadie; me pongo en el lugar de los políticos y sé que no ha sido fácil gestionar una situación de crisis de esta índole. Un líder debe saber gestionar una situación crítica y esta pandemia les ha pillado sin experiencia alguna. De los errores se aprende, no estábamos preparados para una pandemia y los que nos han liderado han acertado en muchos aspectos y han errado en otros tantos. Los ciudadanos han estado confusos, yo la primera, teníamos miedo, habían muchas contradicciones, pero todo eso es normal, no sé qué partido político lo hubiera hecho perfecto; yo personalmente dejé de ver los informativos y en casa solo poníamos la televisión para ver películas o reportajes de la 2. A día de hoy, estamos casi todos vacunados y la vida empieza a ser vida otra vez. Eso es lo realmente valioso.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Claro que he pasado miedo y mucho. A parte de los viajes, al principio de la pandemia cada lunes creo que bajaba un kilo de peso de los nervios que pasaba en el supermercado jajaja . Yo me envalentoné y quise ser súperwoman y me salió la “vena protectora”, haciendo la compra semanal de mi casa, la de mi cuñada y la de mi suegra a la vez. Iba con 3 carritos por el supermercado, Uf no quiero ni recordarlo, que si guantes, mascarilla, desinfectar toda la comida, bolsas, la ropa, llaves, los zapatos, entrar a casa y ducharme, lavar esa ropa! Sin duda los lunes sí que eran duros… ! Eso duró poco porque me di cuenta que no era superwoman. Pero eso si, lo hacía con todo mi cariño.

P. – ¿Cómo te va por tierras extremeñas?

R. – Aquí he sido muy afortunada. Está la otra parte de mi familia, ya sabéis que Edu es de Monesterio, y aquí tengo mis dos trabajos, lo hago en comunicación y marketing de la web www.jamondemonesterio.com y tengo la sede de la productora de televisión para la que trabajo “Colours Communication Group” en Zafra. En Extremadura vivimos de lujo pero sin lujos; el tesoro que tenemos es el tener la naturaleza al alcance de la mano y mucho jamón, que por cierto, es uno de mis alimentos favoritos, así que tengo la suerte de tener dos trabajos que me apasionan Aunque echo mucho de menos Tenerife, eso es verdad.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – La ciudad de Huelva para mi tiene un valor incalculable; siempre va a ser especial. Aquí nació nuestro hijo mayor, “Edu Moya Junior” y él dice con mucho orgullo que es “choquero”. Y yo asiento sonriendo: “di que si hijo mío”. Huelva tiene mucho encanto, su gente es afable y tiene mucha riqueza paisajística; En Huelva nos hemos sentido como en casa, tenemos amigos allí que son para toda la vida a pesar de que nos veamos poco por la pandemia. Cuando Edu jugaba en el Recre hicimos un grupo tan bonito de amigos que esas vivencias en Huelva son imborrables. Y hablando de fútbol…ojalá el Recre vuelva a estar donde se merece, cuando escucho el precioso himno oficial del RC Recreativo de Huelva, se me pone la piel de gallina.

P. – ¿Hablas de fútbol con tu marido y con tus hijos que, parece ser, van a llevar el camino del padre?

R. – Los niños empezaron a competir casi con los chupetes puestos; mis niños tienen la suerte de tener a Edu Moya de padre, que es su mentor les transmite sus valores y toda su experiencia; no conozco a ningún padre que juegue tantas horas como lo hace Edu con ellos, ¡es, o mejor dicho, son incansables! Los tres disfrutan con el fútbol y ya forma parte de la rutina del día a día. Edu y Eros tienen una disciplina adquirida desde hace ya muchos años y es muy bonito observar como están tan comprometidos con esta disciplina. Ellos quieren emular a su padre que siempre ha sido muy competitivo y su padre se desvive por ellos en todos los sentidos para enseñarles el mejor camino deportivo pero sobre todo el mejor camino de la vida siendo buenas personas. Son dos amores de niños, son espectaculares y tienen esa madurez especial de haber recorrido kilómetros por el mundo.

P. – De los reportajes que haces en televisión, ¿cuáles son los lugares que has visitado que más te han impresionado?

R. – No puedo elegir uno en concreto, porque te prometo que en cada viaje y en cada capítulo que grabamos me sorprendo y el entorno siempre me regala unos lugares de ensueño. Trabajar presentando el programa Senderos del Mundo para la 2 de TVE es muy bonito pero también es un trabajo muy exigente, tengo que estar física y mentalmente preparada. En la temporada pasada, se visitaron 39 regiones de España y el resto del mundo. Estuve sobre la bici más de 200 horas. El equipo caminó más de 500 kilómetros. Los presentadores y el equipo técnico perdíamos entre 3 y 5 kg. por programa. Hemos recorrido 17.000 kilómetros en carretera, en coche o caravana. Entrevistamos a más de 100 personas. Ahora mismo estamos grabando la segunda temporada que se emitirá pronto en la 2 de TVE, de hecho, me estás entrevistando querido amigo Pepe en mitad de uno de mis viajes.

P. – ¿Qué programa de televisión te gustaría hacer?

R. – Me gustan mucho los programas divulgativos, los magazines de naturaleza , cultura, viajes, deportes y también me gusta mucho el periodismo de investigación.

P.- ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Todos los recuerdos profesionales que tengo son buenos y los peores que pudiese tener pues se llaman experiencia. Esos malos recuerdos o un trabajo puntual mal hecho, es una lección que me ha servido para aprender, por ejemplo si tengo que contar uno malo que nunca olvidaré fue en una conexión en directo que me negué a entrevistar a una madre que en ese instante se enteraba del asesinato de su hija; fue tan impactante para mi, que me negué a la orden de ir a ponerle el micrófono para hablar con ella. Tenía la noticia ahí para mi, en ese instante la tenía delante mía pero cerré la conexión porque éticamente no pude acercarme a ella y preguntarle cómo estaba. Me costó mi puesto de trabajo en ese momento porque una conexión en directo cuesta mucho dinero. Los errores son para aprender e intento no repetirlos. Si me ocurriese una segunda vez, tengo claro que lo gestionaría de otra manera y con otra madurez.

En definitiva, cuando haces lo que te apasiona, el trabajo no te pesa. Soy de las que echa horas… Además no sé estarme quieta; es un defecto de fábrica; yo no me aburro; mi cabeza siempre está pensando qué puedo hacer y si no sé hacerlo busco la manera de aprenderlo.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes en esta vida a nivel personal y profesional?

R. – A nivel personal mis referentes son mi madre y mi padre que son los mejores padres del Universo, los quiero con locura. Mi madre ha superado un Cáncer con una sonrisa en la boca, élla si que es una todoterreno y un ejemplo de aptitud a seguir. Y a nivel profesional mi referente de siempre, desde niña es Carlos Herrera, mi “Tito favorito”. Yo nunca he hecho radio porque me decanté por la televisión, pero soy una fósfora, y mis mañanas empiezan escuchando “Señoras, señores, me alegro… Buenos días”

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi padre era Director de Banca y hemos viajado mucho; nací en Tarragona, vivimos en Barcelona, Orihuela, Alicante, Tenerife, Valencia… mi hermano Andrés (que por cierto es periodista también jaja) y yo estábamos acostumbrados a cambiar de colegio y de amigos… por eso me adapto a los cambios.

Mi hermano empezó a estudiar periodismo y yo dije, pues yo igual que él, porque yo quiero aprender de todo… ¡Cuando empecé la carrera y a hacer las prácticas me di cuenta que cada vez me gustaba más la profesión! He pasado una infancia súper divertida, feliz, era muy inquieta, me apuntaba a todo, a natación, gimnasia rítmica, dibujo, yo que sé, a todo lo que podía. Hasta que convencí al dueño del gimnasio de enfrente de mi casa con 14 años para que me dejara apuntarme a las clases dirigidas. Me gustaba tanto que me saqué el curso de monitora, luego el de monitora de monitores y así me pegaba las horas por las tardes haciendo gimnasia… compaginaba la carrera de periodismo por la mañana y por la tarde trabajaba de monitora en un gimnasio. Bendita juventud! Jaja derrochaba bastante energía.

P. – ¿Se han cumplido hasta ahora tus metas en esta vida?

R. – Si se han cumplido, todo está en uno mismo y en el esfuerzo que le dediques; no hay secretos para alcanzar las metas; hay que esforzarse, ser constante y no desistir en la primera derrota;

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – A muchas cosas y suelo subir mis vídeos, fotografías, viajes y experiencias en mi instagram: @anacamposeltanal

P. – Ana, ¿tu sabes lo que piensan de ti en tu programa Senderos del mundo?

R. – jajajaja, Sorpréndente

“¡¡Ahí va!! Ana es una apasionada de los deportes, es experta en realizar rutas BTT. La bicicleta es su fiel compañera y junto a ella recorre senderos de toda España buscando los rincones más bellos por descubrir. Su carácter abierto y afable le permite entablar amistad con toda persona que se le cruza en su camino. Además le encanta aparcar su bicicleta de vez en cuando para practicar otros deportes”

Por mi parte, he de reseñar que “Senderos del mundo” a lo largo de trece capítulos los tres reporteros del programa, Ana Campos, Antonio Salazar, Juan Frutos y Migas, el perro de Juan recorren senderos de todo el planeta para visitar decena de caminos y dar a conocer su entorno natural, el patrimonio, y la historia a los pies de estos senderos, así como las ofertas de ocio gastronomía o tradiciones, habiendo visitado lugares como Costa Rica, Suecia, Marruecos, Andorra, Alemania…. Y de España concretamente, Huelva, Barcelona, Extremadura y País Vasco, además con una excelentes índices de audiencia, que es muy importante

Ana, que ha sido toda una gozada echar este rato de charla contigo, verte feliz, ilusionada con fuerza y muy positiva

Un abrazote grande amiga.