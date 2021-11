El PSOE de Huelva lamenta que el Gobierno de la Junta se olvide del hospital materno infantil

El parlamentario andaluz por Huelva José Fiscal ha dicho hoy que los presupuestos de la Junta de Andalucía obvian proyectos cruciales para la provincia de Huelva como el hospital materno infantil. Los socialistas onubenses consideran que “es una vergüenza” que la mayor inversión que aparezca en las cuentas sea la obra de un edificio de oficinas, el del antiguo edificio de Hacienda. “¿Dónde está la autovía que ha de conectar la N-435 con la Ruta de la Plata, que tanto pidió el PP cuando era oposición en la Junta de Andalucía; y el centro de Salud que necesita la capital en su Distrito III, en Las Colonias; dónde está la tan esperada y necesaria Ciudad de la Justicia?”, se pregunta Fiscal

El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022 para Huelva “está lleno de partidas de continuidad, de rutina, no hay nuevas ni grandes inversiones importantes para la provincia, no hay inversiones para carreteras de competencia autonómica, no se encuentra dónde se recogen inversiones para las depuradoras, que con tanta exigencia pedía el Partido Popular, no hay ninguna otra obra hidráulica, no hay ninguna inversión, ni grande ni chica, para centros de salud o ambulatorios, ni para centros escolares, institutos o para la Universidad, nada destacado para creación de empleo, con los datos del paro que tenemos resulta llamativo este olvido, y un largo etcétera”, se ha lamentado el parlamentario socialista onubense.

Lo más importante que aparece en los presupuestos, según han destacado los propios representantes provinciales de la Junta en Huelva, es la remodelación de un edificio administrativo, la que será nueva sede de la propia Delegación del Gobierno. “No hay proyectos destacados –ha insistido Fiscal– que redunden en el beneficio directo de la gente, que sean palpables para las personas, que mejoren su calidad de vida, precisamente cuando más dinero tiene de todas las partidas que la Junta ha recibido del Gobierno central y de Europa para hacer frente a los efectos de la pandemia”.

Desde el PSOE se considera que el proyecto que ha presentado Moreno Bonilla para ejecutar en 2022 plantea “previsiones irreales, con un crecimiento ficticio y con una partida fantasma para utilizarla contra el Gobierno central, por lo que considera que son unas cuentas elaboradas para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez”. Esta es la manera que tiene el presidente del Gobierno de Andalucía de “intentar obtener réditos políticos. Él no piensa en la realidad de los problemas de los andaluces, no se mete en la piel de los onubenses que lo están pasando mal, él solo piensa en el mensaje que ha de lanzar para intentar hacer creer a la gente que está preocupado y va a dar soluciones que luego nunca llegan, ha lamentado”.

Según ha afirmado José Fiscal, “el crecimiento del que presume el Gobierno de la Junta no es ni mucho menos real, ya que la mayor parte de los ingresos de fondos europeos vienen de inejecuciones de años anteriores, y la Junta plantea ahora que gastará el 6 por ciento de los fondos europeos del marco 2014-2020 que no han sido capaces de ejecutar desde que llegaron al Gobierno”.

Los socialistas onubenses esperan que Moreno Bonilla acepte el ofrecimiento del secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, para dialogar y llegar a acuerdos para que Andalucía pueda tener un presupuesto que responda a la realidad de los andaluces. “Mientras dure la tramitación parlamentaria del presupuesto hay tiempo, por tanto, por el bien de los andaluces, sería conveniente y necesario, a nuestro juicio, que se llegara a un acuerdo global”, ha terminado.