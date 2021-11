Mario Lorenzo: “La pandemia, en mi caso, me ha ayudado a desarrollar nuevos proyectos”

Mario Lorenzo es nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia, al que conozco hace un cuarto de siglo más o menos, cuando trabajaba con su padre, Juan Manuel Lorenzo, donde ya se le veía que era una persona inquieta, con ideas claras de lo que quería, emprendedor, trabajador, muy sociable, de sonrisa fácil, empático, buen amigo y buena gente.

Fue gerente de una cadena de tiendas de telefonía, desde 1998 al 2010, y desde entonces gerente de la empresa GolfpointClub, Promotor de competiciones de Golf, socio del Pub Irlandes Sherland, gerente de PowerBank…

Cuando lo llamo para proponerle la entrevista, acepta del tirón y este es el resultado de un ratito de charla de lo más entrañable y amena, donde Mario opina de manera tan concisa y es que se desenvuelve mejor cuando no tiene que responder a preguntas como me lo demuestra cuando hablamos de lo divino y lo humano:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R.- Mi opinión es que ha sido un drama para todo el mundo literalmente hablando, que nos ha enseñado muchas cosas sobre la vida, que antes ni pensábamos, además llegó el virus de manera inesperada con lo que nos pilló a todos desprevenido.

P. – ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia?

R.- Pues creo que la vida le ha cambiado a muchas personas de mediana edad para arriba pero a los jóvenes se les olvidara pronto. De todas formas, de momento, estamos todavía involucrado en las medidas de seguridad para evitar contagios, aunque bien es cierto que con las vacunas, ya casi estamos haciendo medio normal la vida que teníamos hace poco más de año y medio

P. – ¿Qué te perece la labor de los políticos en general ante esta situación?

R.- Me parece nefasta toda la política que está haciendo nuestro actual gobierno y la oposición tampoco me satisface mucho. Vamos que estoy muy disgustado con todos, pues han tenido que haber consensuado las acciones a llevar a cabo y no crear tanta incertidumbre entre la población.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R.- La pandemia en mi caso me ha ayudado a desarrollar nuevos proyectos que tenia parados, por ejemplo he sacado al mercado unas baterías de litio especificas para carritos de golf que las ensamblamos aquí en Huelva y también unos puños calefactables para dichos carros, dos productos totalmente nuevos que no existían hasta este momento Ahora empezamos con la distribución nacional.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R.- Clarísimamente el AVE y que los políticos y su ciudadanía luchen por esta tierra.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R.- Para mi Huelva lo es todo, una provincia maravillosa con unas playas y sierra inmejorables, he vivido en otras ciudades y como Huelva nada.

P. – ¿Qué representa el golf para nuestra provincia?

R.- El Golf en nuestra provincia es sin duda un motor de desarrollo turístico muy importante, tendríamos que cuidarlo y por supuesto promocionarlo más.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R.- Mis mejores recuerdos sin lugar a dudas, el boom de la telefonía móvil donde estaba muy implicado, también la inaguración de mi bar el Sherland con mi socio Andres Perles, un gran amigo y bellísima persona que seguimos juntos después de casi 20 años y sacar a delante estos últimos proyectos. Los peores no se decirte ahora, si acaso la caída de la telefonía móvil.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R.-Mi niñez fue absolutamente maravillosa gracias a mis padres y hermanos y la suerte de tener amigos que seguimos juntos, mi sueño ser astronauta ..jaja

P.- ¿Quién o quiénes son tus referentes profesionales?

R.-Mi referente profesional, mi padre una persona tenaz e incansable y muy trabajadora, siempre buscando la innovación.

P. – ¿A qué dedicas tu tiempo libre?

R.-Mi tiempo libre lo dedico o jugar al Golf y salir con amigos.

Mario, te deseo toda clase de éxitos y que tus proyectos se vayan consolidando.