Mariella Medina: “Soy una persona muy sensible y eso se ve reflejado a través de mis pinturas”

Pronto comenzaría a crear mi propio universo de princesas con trajes barrocos y sirenas con toda clase de colas. En la actualidad, me he especializado en el retrato infantil, plasmando emociones y sensaciones a través de las expresiones de los niños.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Creo que esta situación va a dejar “un antes y un después” en la manera en la que estábamos viviendo y consumiendo. Han sido circunstancias nunca antes vividas para mi generación, son tiempos de reinventarse y de cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Yo espero que a la larga todo esto traiga cambios positivos.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

Veo que se está haciendo un gran esfuerzo por volver a la normalidad y a la vida que teníamos antes de la pandemia. Como decía antes, son tiempos de reinventarnos y quizás lo coherente sería hacer las cosas de manera distinta a cómo las hacíamos antes, tomar una reflexión de lo que estas circunstancias nos han enseñado y apostar por aquellas ideas que traigan de nuevo la vida al centro de nuestra ciudad. Por supuesto apoyar a los jóvenes emprendedores, al consumo local y al pequeño comercio.

¿Has pasado miedo en algún momento?

A decir verdad no he tenido miedo, durante todo este tiempo me he centrado en mi trabajo, la ilustración y la pintura. He creado obras nuevas, varios encargos y he podido disfrutar de compartir todo este proceso a través de mi red de Instagram. Para mi ha sido terapéutico, y me ha ayudado a mantenerme al margen de las circunstancias difíciles que estábamos viviendo.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

De cara al futuro tengo en mente seguir creando y disfrutando de todo el proceso creativo que supone la ilustración y trabajar en nuevos proyectos y colaboraciones editoriales. Los proyectos de ilustración comercial y editorial es algo que disfruto mucho y que también estoy compaginando con una nueva exposición de arte.

¿A que te dedicas actualmente?

Actualmente trabajo en mi propio proyecto como artista ilustradora en www.mariellamedinasi.com y creo contenido que comparto a través de mi red de Instagram @mariellamedinasi. Abarco proyectos que van desde las portadas de los libros, diseños de logos, recordatorios de eventos, retratos personalizados y piezas de arte de estilo libre que expongo y vendo a través de mi web, y que realizo cuando simplemente quiero evadirme y disfrutar de la pintura.

¿Como defines tu trabajo?

Mi trabajo es muy gratificante, ha habido varías ocasiones en las que he realizado retratos personalizados por encargo y he visto a mis clientes llorar de emoción al recibirlos. Soy una persona muy sensible y eso se ve reflejado a través de mis pinturas. Cuando realizo un encargo personalizado, me suelen decir que he conseguido plasmar mucho más que un simple retrato, que tienen alma. Creo que no hay mayor satisfacción para un artista.

¿Hay mucho mercado en Huelva para tu profesión?

Hoy en día a través de las redes tienes acceso a todas partes del mundo, vendo mucho fuera, pero afortunadamente puedo decir que una gran parte de mis encargos han sido para gente de Huelva. Me siento muy agradecida por el apoyo y la confianza en mi trabajo por parte de la gente de mi ciudad.

¿Qué trabajo te gustaría que te encargaran?

Me gustaría tener el honor de poder ilustrar algunos de los carteles de nuestras fiestas locales. Cabalgatas de reyes, Semana Santa, El Rocío , las Colombinas…

¿Que significa para ti Huelva?

Huelva para mi significa “Hogar”, aquí tengo a mi familia y a mis raíces. De aquí me gusta disfrutar de su provincia, de sus playas y de su gastronomía.

¿Qué recuerdos tienes de tu niñez y que soñabas ser de mayor?

De mi niñez recuerdo como pasaba las horas pintando, recortando papelitos, o inventando alguna cosa. La verdad es que he sido siempre una niña muy creativa, razón por la cual disfruto tanto de mi profesión, aunque de pequeña quería haber sido arqueóloga o escritora de libros infantiles

¿Quiénes son o han sido tus referentes personales y profesionales?

No tengo un referente al cual me gustaría parecerme, cada uno tenemos un potencial para algo y a mi me gusta dar lo mejor de mi. A nivel profesional, hay muchos artistas que me apasionan, me inspiran y admiro su técnica. Soy una amante de las cosas bien hechas y con paciencia, hoy en día vivimos muy rápido y lo queremos todo para “ya”.

¿Se van cumpliendo los objetivos de vida que te has marcado?

Creo que lo más importante es no auto exigirse metas demasiado altas para no caer en la frustración. Lo mejor de mi profesión es haber descubierto qué es lo que me gusta hacer, trabajar en ellos y disfrutar de cada proyecto

¿A qué dedicas tu tiempo libre?

Soy una persona muy hogareña, me encanta disfrutar de mi tiempo libre con mi familia. El contacto con la naturaleza, la playa y el campo es algo que me apasiona, y que aquí en Huelva, tenemos la suerte de poder disfrutar.

¿Mariella, te gustaría añadir algo más?

Pues sí. Por último me gustaría hacer una petición a favor de los artistas onubenses. En otras ciudades como Sevilla, se reúnen todos los domingos en la plaza del museo, artistas que exponen y venden sus obras, me parecería una muy buena opción para que se realizase también en nuestra ciudad y se le diese más visibilidad a esta profesión tan bonita que es el arte.