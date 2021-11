Cristóbal Barreda: “una bicicleta, además de transportarte, aporta beneficios a tu metabolismo”

Me alegra que se acerque hoy a esta sección un gran deportista, de esos “anónimos” pero todo un ejemplo a seguir por los amantes del deporte amateur, me estoy refiriendo a Manuel Cristóbal Barreda Pérez, un tipo alegre, divertido, cordial, conversador, muy de Huelva, inquieto, solidario, optimista, buen amigo, observador…. y buena gente, al que le ha costado decidirse a que lo entrevistara, pero una vez que ha aceptado, no ha parado de hablar, lo cual me parece fenomenal.

A nuestro invitado eso de correr le encanta, tanto a pie como lo ha hecho en varios maratones, como encima de una bicicleta, su gran pasión, donde ha participado en pruebas de duathlon y en la Huelva Extrema que no es nada fácil por la dificultad del trazado.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Afortunadamente como bien sabemos, va remitiendo, por fin, gracias al esfuerzo de todos, usuarios, sanitarios, farmacéuticas, administraciones… Pero principalmente hay que lamentar tantísima gente que se ha quedado en el camino por esta pandemia que parecía impensable que nos tocara, que por momentos nos parecía estar dentro de una peli americana, pero no, era real, totalmente real, como la vida misma.

El bicho, como se le conoce popularmente, continúa con nosotros y no tiene pinta de largarse. ¿Qué tenemos que convivir con él?, pues convivamos, pero “no hay que bajar la guardia”, pues la gente tiene que hacer su vida cotidiana en todo lo posible pero sobre todo, evitar “locuras”.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

Cambiará, a nivel económico, el palo ha sido gordo local y mundialmente hablando. El tiempo nos volverá a recolocar. Hay quien se hundirá, quien saldrá a flote y quien se pondrá las botas con todo este lío, porque tras las desgracias, siempre hay beneficios y el ser humano es así. Y a nivel social, también nos cambiará, este follón gordo está sacando claramente lo bueno y lo malo de las personas, lo seguirá haciendo, pero en general, la mayoría será consciente de que estamos de paso y se valorará más todo lo que nos rodea.

¿Has pasado miedo en algún momento?

La verdad es que no, con lo mucho o poco que sabíamos de lo que nos decían, con mis precauciones y medidas que se adoptaron, acertadas o no, no pasé miedo. Distinto es cuando les toca a personas con problemas respiratorios, que principalmente fueron y son los más perjudicados, que al igual que la gripe, con sus prescripciones, sus vacunas y, sobre todo con la ayuda de los profesionales sanitarios con los avances diarios que tenemos hoy en día, se podría tener un poco de miedo, pero hay que confiar y seguir sus indicaciones, siempre y no vivir con temores excesivos.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

Vivir, día a día, semana a semana, familia, trabajo y hobby, en este orden, pero no más allá. En el 2013 tuve un susto bastante importante que me marcó y desde esa fecha a la actualidad, vivo e intento ver las cosas de otra forma distinta. Quizás volver a entrenar a algún equipo de fútbol, pero por falta de tiempo me es imposible. Quien me conoce, sabe que siempre ando rondando cosas, la mayoría imposibles, lo sé, pero me hacen soñar, proyectos para mi familia, para una ciudad mejor, para el ciclismo,… ¿por qué no?, ¿por qué en Huelva no?, son ilusiones que me rondan cada mañana que me levanto.

¿De dónde te viene la afición por la bicicleta y qué representa para ti?

¿Quién no ha tenido una bicicleta en casa? ¿quién no ha jugado de pequeño con una bicicleta? aquellas Bicicross BH, esas Derbi Panther,… aunque en aquellas épocas termináramos jugando con un balón y ellas con unas muñecas. Siempre me han apasionado todos los deportes, todos, practicaba de una u otra manera el “futbito”, el “ping-pong”, el “footing”, el basket…y la bicicleta. Tuve un tío, Miguel Penco, que fue ciclista allá por los años 30 y muy joven consiguió dos triunfos en las clásicas de aquellos años por nuestra Huelva, clásicas como la “Huelva-San Juan del Puerto-Trigueros-San Juan del Puerto-Huelva”, pero en uno de sus entrenamientos recibió un tiro de uno de los bandos, pero que afortunadamente pudo seguir haciendo su vida, pero totalmente distinta la de cualquier otra persona hubiera deseado, pues él, en aquellos maravillosos veranos por El Rompido fue quien me inculcó el ciclismo por vena.